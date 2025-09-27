Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti CCC.
dnes 27. septembra 2025 o 12:00
Čas čítania 1:29
Sponzorovaný obsah

CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok

MÓDA CCC NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Prvé jesenné dni sú ideálne na refresh tvojho botníka.

Dávka čerstvej energie v podobe kolekcie jesenných a zimných tenisiek prichádza z dielne Reebok. Niet sa čo čudovať, recept na to majú výborný. V predajniach CCC práve pribudla najnovšia kolekcia, ktorá spája to najlepšie zo sveta športu a módy.

Ideš si v teniskách výlučne iba zabehať, alebo si ich bez mihnutia oka obúvaš každý deň do práce? V štýlovej obuvi môžeš vyraziť na tréning, ale aj do mesta, vďaka ich ľahkosti, pohodliu a autentickému štýlu. Nech už je tvoj vzťah k športu a k móde akýkoľvek, najnovšia kolekcia Reebok v CCC ti umožní vyjadriť sa bez kompromisov v office aj vo fitku.

Tvoje tempo, tvoja móda

V dnešnom dynamickom svete topánky už dávno nie sú iba doplnkom. Sú neprehliadnuteľnou súčasťou jedinečnosti, štýlu a sebavyjadrenia. To všetko Reebok už dávno pochopil.

Nová kolekcia v CCC je harmonickým spojením športovej funkčnosti a mestského štýlu. Nájdeš v nej množstvo kultových modelov, ktoré vyniknú v mestskej džungli ako ideálny doplnok, alebo ťa bezpečne privedú k športovým úspechom. Keď miluješ slobodu a štýl, tvoj outfit doplnený teniskami Reebok podčiarkne tvoju jedinečnosť.

Reebok
Zdroj: CCC

Komfort bez kompromisov

Reebok je dlhoročným dôkazom, že pohodlie a štýl nie sú dva protichodné svety. Ľahké materiály, inovatívne technológie a prepracované detaily robia z každého páru tenisiek nielen funkčný kúsok, ale aj módny highlight. Určite to ocenia všetci, ktorí radi vyjadrujú svoju osobnosť prostredníctvom stylingu v každom outfite.

Reebok
Zdroj: CCC

Modely, ktoré ťa dostanú

Medzi modely, ktoré nesmieš v aktuálnej sezóne v CCC prehliadnuť, si pripíš Reebok CEO-FORTE LOUNGER, ktoré majú nadčasový dizajn v univerzálnych odtieňoch béžovej, bielej a čiernej. Tieto tenisky budú perfektný spoločník na rušný deň.

Reebok
Zdroj: CCC

Reebok CEO-ROAD STRIDER ohúria výraznými neónovými farbami a pevnou podrážkou, ktorá dodá tvojmu štýlu energiu. Reebok EOSB-FLOATZIG 2 sú ikonickým modelom v jemných pastelových tónoch. Ľahkosť a pohodlie je v ich DNA a preto jemne podčiarknu každú osobitosť. Reebok EO-ZIG DYNAMICA 6 je v sviežej modrej verzii a zdôrazní voľnosť a ľahkosť v každej situácii.

Reebok
Zdroj: CCC

Nová kolekcia Reebok v CCC je viac, než len športová móda. Je to pozvánka žiť v rytme pohybu, radosti a autenticity. Každý model ti pomôže kráčať vlastným tempom a s istotou posúvať hranice. Objavovať štýl, ktorý inšpiruje k činom nikdy nebolo jednoduchšie – už teraz je najnovšia kolekcia dostupná vo všetkých predajniach CCC a aj online na www.ccc.eu

Sme tu pre teba
Vieš, že o tvorbu kvalitného obsahu sa stará viac ako 60 ľudí?
Každý článok alebo post prejde dôkladnou kontrolou, aby sme ti zaručili, že sa k tebe dostanú len overené fakty.
Zároveň otvárame tabuizované témy bez predsudkov a prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi.
To všetko je možné aj vďaka podpore našich predplatiteľov.
Podpor kvalitný obsah
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
CCC NAJZAUJÍMAVEJŠIE PÁRY TENISIEK
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: CCC
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
18. 9. 2025 19:00
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
refresher+
Odporúčané
PatrikPlates varí známym tváram: „Vďaka výzve v práci som sa hecol a pridal prvé video,“ dnes ho sleduje takmer 70 000 ľudí
včera o 14:00
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
dnes o 08:10
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
19. 9. 2025 16:00
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
Sponzorovaný obsah
Toto sú najkrajšie miesta na svete podľa mladých Slovákov. Chýbajú klasické turistické destinácie, našli sme však skryté poklady
včera o 13:00
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
refresher+
Odporúčané
Úsmev ako z Instagramu: Kompozitná korekcia opraví medzery, tvar aj veľkosť zubov. Nemusí ťa to stáť tisíce
včera o 08:00
Storky
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia ...
V spolupráci
Bianca Censori chystá záhadný sólový projekt. Má ísť o vlastnú módnu značku
Na scénu prichádza basketbalový Slovan. Pobijú sa o ich desiaty titul
Sabrina Carpenter zažiarila na titulke Vogue. V rozhovore popísala svoju cestu k...
Toto sú noví účastníci Farmy. Na statok prídu už dnes večer
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár vo Švajč...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Lifestyle news
Elliot Page sa prvýkrát od zmeny pohlavia ukázal s partnerkou na červenom koberci pred 25 minútami
Gen Z naskakuje na nový nechtový trend. Internet rozdelil na dve polovice dnes o 07:12
Internet sa baví na novele ústavy AI obrázkami. „Najkrajšia bromance v politike,“ hovoria o Ficovi a Matovičovi včera o 18:27
5 Seconds of Summer šokovali fanúšikov. Vystúpili spolu po viac ako dvoch rokoch a ohlásili aj nový album včera o 16:28
Buckinghamský palác otvára svoj prvý vianočný pop-up obchod včera o 14:28
Archeológovia našli v Česku obrovský keltský poklad. Je starý viac než 2 000 rokov včera o 13:31
Lewis Hamilton prosí fanúšikov o modlitby za svojho buldoga Roscoea. Momentálne je v kóme a jeho stav je vážny včera o 12:13
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka včera o 11:34
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov včera o 10:33
Keď sa ikonický zajačik stretne so streetwearom. Takto vyzerá spoločná kolekcia Footshop x Playboy včera o 10:00
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Dopravné správy Doprava Igor Matovič
Viac
USA zvažuje vojenský zásah vo Venezuele. Trump tvrdí, že chce bojovať proti obchodníkom s drogami
pred hodinou
Tunel Višňové je takmer hotový. Vodiči si však musia počkať do konca roka 2025
pred hodinou
Začali sme budovať protivzdušný dáždnik. Slovensko podporuje aj spoločný európsky „múr proti dronom“
pred 2 hodinami

Viac z Móda

Všetko
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
Topánky
23. 9. 2025 10:00
V spolupráci
TOP čierne tenisky do sychravého jesenného počasia. Zaobstaraj si outdoorové ikony Salomon či fresh modely New Balance
23. 9. 2025 10:00
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
YSS je slovenská značka, ktorá spája streetwear so športom. Ich oblečenie nosí aj Jakub Enžl či David Luu (Rozhovor)
včera o 16:00
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
22. 9. 2025 11:00
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
Gucci predstavilo na fashion weeku v Miláne krátky film The Tiger. Hrajú v ňom známe hviezdy
pred 2 dňami
Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
Mediálna spolupráca
Slovenská módna návrhárka Dominika má úspech aj v zahraničí: Jej značku nosí speváčka Rosalía, zaujala aj stylistku Willow Smith
pred 3 dňami
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
Odporúčané
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
19. 9. 2025 16:00
Viac z Šport Všetko
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
Mobil ako fitness tréner aj osobný asistent. Toto sú momentálne najviac HOT apky, ktoré ti pomôžu na ceste k zdravšiemu ja
pred 3 dňami
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
22. 9. 2025 11:27
Najprestížnejšie futbalové ceny sú rozdané. Zlatú loptu 2025 získal krídelník Paris Saint-Germain
23. 9. 2025 8:53
Viac z Politika Všetko
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
Unikli posledné textové správy vraha Charlieho Kirka. Svojmu spolubývajúcemu písal o plánoch atentátu
17. 9. 2025 11:14
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Viac z História Všetko
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
Zahraničné
6. 1. 2025 9:30
refresher+
Odporúčané
Väzňom vrážali do nôh klince, kladivom vybíjali zuby a mučili ich v ostnatej klietke. Vo vietnamskom väzení bola smrť oslobodením
6. 1. 2025 9:30
Príbeh Slováka a jeho synov, ktorí prežili Titanic: Keď jeden z nich prišiel do Serede, otočil sa na päte a utekal preč
28. 11. 2024 9:30
Našla sa „Ježišova loď“? Z Izraela hlásia unikátny archeologický objav
25. 8. 2025 9:24

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok
Móda
pred hodinou
PR správa
CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok
pred hodinou
Prvé jesenné dni sú ideálne na refresh tvojho botníka.
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
V spolupráci
Rekonštrukcia viacgeneračného domu v Prahe, ktorá ti vyrazí dych. Obrovský dom spája pôvodné kvality s modernými prvkami
pred 2 hodinami
Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
PR správa
Začni zimný semester ako „academic weapon“ – a to s novou generáciou laserových operácií
pred 3 hodinami
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
Odporúčané
RECENZIA: Ghost of Yotei je samurajskou akciou roka. Môže sa porovnávať s The Last of Us 2 aj God of War Ragnarök
dnes o 08:24
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
refresher+
Odporúčané
Meal prep šetrí čas aj peniaze: Tieto rýchle a zdravé obedy ťa vyjdú len dvadsať eur na týždeň
dnes o 08:10
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 2 dňami
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 3 dňami
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
Vedci prišli na to, prečo zostala najstaršia žena sveta tak dlho zdravá. Maria Branyas Morera sa dožila až 117 rokov
včera o 10:33
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 2 dňami
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka
VIDEO: Poľský skialpinista dokázal nemožné. Andrzej Bargiel vystúpil na Everest a zlyžoval ho bez kyslíka
včera o 11:34
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
Navštívili sme top miesta a prevádzky v Martine. Čím nás očaril a prečo sa neúspešný adept na hlavné mesto vyľudňuje?
pred 2 dňami
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
refresher+
Odporúčané
Tiny house MIMO: Dom sme postavili bez pôžičky a prvú rezerváciu sme mali do 24 hodín, vraví Tatiana
pred 3 dňami
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som v Hostinci U Krivého potoka z Na nože: Martin nás naučil, ako variť efektívnejšie, na emócie netlačili (Reportáž)
pred 2 dňami
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
Carmen z Geissenovcov podstúpila vážnu operáciu mozgu. Má v hlave platničku a 5 skrutiek
pred 2 dňami
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
Hviezde Geissenovcov našli nález na mozgu. Carmen musí podstúpiť vážnu operáciu
23. 9. 2025 12:32
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Domov
Zdieľať
Diskusia