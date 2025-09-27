CCC predstavilo novú jesennú kolekciu. Vyber si zo štýlových tenisiek s logom Reebok

Prvé jesenné dni sú ideálne na refresh tvojho botníka.
Dávka čerstvej energie v podobe kolekcie jesenných a zimných tenisiek prichádza z dielne Reebok. Niet sa čo čudovať, recept na to majú výborný. V predajniach CCC práve pribudla najnovšia kolekcia, ktorá spája to najlepšie zo sveta športu a módy.
Ideš si v teniskách výlučne iba zabehať, alebo si ich bez mihnutia oka obúvaš každý deň do práce? V štýlovej obuvi môžeš vyraziť na tréning, ale aj do mesta, vďaka ich ľahkosti, pohodliu a autentickému štýlu. Nech už je tvoj vzťah k športu a k móde akýkoľvek, najnovšia kolekcia Reebok v CCC ti umožní vyjadriť sa bez kompromisov v office aj vo fitku.
Tvoje tempo, tvoja móda
V dnešnom dynamickom svete topánky už dávno nie sú iba doplnkom. Sú neprehliadnuteľnou súčasťou jedinečnosti, štýlu a sebavyjadrenia. To všetko Reebok už dávno pochopil.
Nová kolekcia v CCC je harmonickým spojením športovej funkčnosti a mestského štýlu. Nájdeš v nej množstvo kultových modelov, ktoré vyniknú v mestskej džungli ako ideálny doplnok, alebo ťa bezpečne privedú k športovým úspechom. Keď miluješ slobodu a štýl, tvoj outfit doplnený teniskami Reebok podčiarkne tvoju jedinečnosť.
Komfort bez kompromisov
Reebok je dlhoročným dôkazom, že pohodlie a štýl nie sú dva protichodné svety. Ľahké materiály, inovatívne technológie a prepracované detaily robia z každého páru tenisiek nielen funkčný kúsok, ale aj módny highlight. Určite to ocenia všetci, ktorí radi vyjadrujú svoju osobnosť prostredníctvom stylingu v každom outfite.
Modely, ktoré ťa dostanú
Medzi modely, ktoré nesmieš v aktuálnej sezóne v CCC prehliadnuť, si pripíš Reebok CEO-FORTE LOUNGER, ktoré majú nadčasový dizajn v univerzálnych odtieňoch béžovej, bielej a čiernej. Tieto tenisky budú perfektný spoločník na rušný deň.
Reebok CEO-ROAD STRIDER ohúria výraznými neónovými farbami a pevnou podrážkou, ktorá dodá tvojmu štýlu energiu. Reebok EOSB-FLOATZIG 2 sú ikonickým modelom v jemných pastelových tónoch. Ľahkosť a pohodlie je v ich DNA a preto jemne podčiarknu každú osobitosť. Reebok EO-ZIG DYNAMICA 6 je v sviežej modrej verzii a zdôrazní voľnosť a ľahkosť v každej situácii.
Nová kolekcia Reebok v CCC je viac, než len športová móda. Je to pozvánka žiť v rytme pohybu, radosti a autenticity. Každý model ti pomôže kráčať vlastným tempom a s istotou posúvať hranice. Objavovať štýl, ktorý inšpiruje k činom nikdy nebolo jednoduchšie – už teraz je najnovšia kolekcia dostupná vo všetkých predajniach CCC a aj online na www.ccc.eu.