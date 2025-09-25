Nový K Park a Separ mieria do Humenného. Čaká ťa tam parádna šou (PREHĽAD)

Už tento piatok 26. septembra sa na ulici SNP otvára nové ihrisko od Kauflandu, kde nemôžeš chýbať.
Basketbalové triky, skvelá hudba, športoví frajeri a zábava, aká sa len tak nevidí, prídeš si to užiť aj ty?
Škola sa už definitívne začala a ty zase celý deň sedíš v lavici. Čo tak sa trochu rozhýbať? Je jedno, či si fitness nadšenec, kolieskový maniak alebo loptový mág, prípadne si chceš pokecať s kamošmi počas prechádzky na čerstvom vzduchu. Všetko sa počíta.
Ak bývaš v Humennom alebo jeho blízkom okolí, už čoskoro budeš mať doslova „na skok“ úplne novú športovo-oddychovú lokalitu. Do tvojho mesta totiž prichádza K Park od Kauflandu. A aby toho nebolo málo, jeho otváračka bude stáť rozhodne za to.
Na čo sa môžeš tešiť?
- Separ live – uži si koncert úplne zadarmo. Získať môžeš aj Separov merch a autogram.
- DJ Smart sa postará o hudobný vibe počas celého dňa.
- Rozhýbu ťa Lady Mel a jej tanečnice.
- Profesionálni tanečníci, parkouristi, kolobežkári a skejteri predvedú svoje triky.
- Mišo Barbier si s tebou dá fitness výzvu.
Miesto, kde ťa to s kamošmi bude baviť
K Park v Humennom na ulici SNP (vedľa Gréckokatolíckeho chrámu) je už na prvý pohľad iný, než klasické ihriská. Spája v sebe moderné športové aj oddychové prvky, čím vytvára bezpečný a zaujímavý priestor pre tínedžerov, ktorí už dávno vyrástli z detských preliezačiek. Kaufland na nich nezabúda, naopak. Prináša im športovisko zostavené na mieru a spolu s ním aj možnosť tráviť voľný čas inak než na sociálnych sieťach.
„Veríme, že náš dvadsiaty siedmy K Park na Slovensku bude obľúbeným miestom nielen pre športovcov, ale aj všetkých tých, ktorí si chcú aktívne oddýchnuť a stretnúť sa s priateľmi na čerstvom vzduchu,“ hovorí Nikoleta Lörincová, vedúca úseku Corporate Affairs spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.
Čo ťa tu čaká?
Workoutová zóna, streetbalové ihrisko, lezecká stena, skejtová a kolobežková plocha, pinpongové stoly či chill zóna pre kamošov, prídeš si sem zašportovať a užiť si skvelý priestor?
Humenné si tento areál zaslúži a čaká aj na teba. Tak príď už tento piatok 26. septembra o 15:30 hod. do nového K Parku na ulici vedľa Gréckokatolíckeho chrámu.