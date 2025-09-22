Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Answear.
dnes 22. septembra 2025 o 14:43
Čas čítania 1:57
Sponzorovaný obsah

Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami

Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami
Zdroj: Answear
MÓDA MÓDA
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Móda môže byť viac než len trend či praktický doplnok. Nová kampaň Answear ukazuje, že šaty, košeľa či kabát dokážu rozprávať príbehy o láske, intimite a slobode.

Prostredníctvom tanca, poézie a silných obrazov značka odhaľuje, ako sa oblečenie mení na nositeľa emócií a spomienok.

Na prvý pohľad sú to len šaty či kabát. No v novej kampani značky Answear sa z kúskov oblečenia stávajú symboly intimity, lásky a slobody. Dva vizuálne spoty, ktoré kombinujú tanec, poéziu a hru so slovami, dokazujú, že móda môže byť jazykom emócií a nositeľom spomienok.

„Naša kampaň je oslavou osobnosti a odvahy byť sám sebou,“ hovorí Nicole Groesslová, country manažérka pre Slovensko a Česko v Answear. „Veríme, že móda dokáže premeniť bežný deň na výnimočný okamih. Nie je to len o tom, čo si oblečiete, ale o pocite, ktorý vo vás oblečenie zanechá. Prostredníctvom pohybu, umeleckých obrazov a emócií pozývame ľudí objavovať, ako sa ich vlastný príbeh môže zapísať do každého outfitu.“

Intimita za zatvorenými dverami

Prvý spot divákov prenáša do prostredia hotelovej izby, kde sa tanečný duet odohráva medzi dvomi ľuďmi – a zároveň medzi dvomi kúskami oblečenia. Biela košeľa Paul Smith a šaty s čipkou Twinset tu nie sú len módnymi doplnkami, ale hrdinami, ktorí podčiarkujú atmosféru blízkosti a intimity.

Odporúčané
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy 22. septembra 2025 o 11:00

Slová „Nezahaľuje ma, aby ma skryla. Zahaľuje ma, aby odhalila viac,“ dodávajú príbehu poéziu a otvárajú priestor na zamyslenie – oblečenie nemusí zakrývať, ale môže odhaľovať vnútorný svet človeka.

Sloboda pod holým nebom

Druhý príbeh z kampane sa odohráva v mestskom parku. Tu sa vlnený kabát Patrizia Pepe stáva treťou postavou dynamickej choreografie. Každý pohyb tanečníkov ukazuje, že kabát nie je len praktickým odevom do chladných dní, ale symbolom tepla, blízkosti a ľudskej spolupatričnosti.

„Nepotrebujete ho, aby vás zohrial. Potrebujete ho, aby ste cítili teplo,“ zaznieva vo videu. Výrok zdôrazňuje, že móda má schopnosť vyjadrovať emócie a prepojiť sa s najhlbšími pocitmi.

Kreatívny tím svetovej úrovne

Za celou myšlienkou stojí medzinárodný tím profesionálov. Spoty režírovala Adi Halfin, známa svojím precíznym citom pre pohyb a vizuálne metafory. O choreografiu sa postarala Emilie Leriche, ktorá do príbehu vniesla dynamiku tanca.

Účinkujúci tanečníci sú takisto výrazné osobnosti. V hotelovom spote hrá hlavnú úlohu Mathilde Lin, známa z videoklipu Harryho Stylesa As It Was, po boku Davida Lagerqvista. Druhý príbeh oživili finalistka desiatej série You Can Dance Angele Villanueva Jara a tanečník Mermoz Melchior.

Odporúčané
Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART) Emma sa do módy zamilovala už ako dieťa. Hravosť jej tvorby ju dostala až do prestížneho módneho magazínu (REFRESHER ART) 20. septembra 2025 o 7:00

Styling zastrešil Łukasz Witek z Answear.com, o produkciu sa postarala spoločnosť Shootme a mediálne plánovanie zastrešila agentúra Starcom.

Viac ako e-shop – móda ako jazyk emócií

„Naše oblečenie získava nové dimenzie v závislosti od kontextu,“ hovorí Marta Sawicka, riaditeľka pre image marketing v Answear. „Slogan ‚Zahaľte svoj život do vzácnych vecí‘sa realizuje na viacerých úrovniach – od rozmanitosti vzťahov, cez viacvýznamovosť samotných kúskov až po slovné hry v našich videách.“

Answear
Zdroj: Answear

Kampaň tak potvrdzuje pozíciu Answear.com ako platformy, ktorá sa nesústredí iba na predaj oblečenia. Značka stavia na emocionálnom prepojení módy a človeka, čím prekračuje hranice bežného e-commerce.

Európska premiéra

Nová kampaň odštartuje 22. septembra 2025 a uvidia ju zákazníci vo všetkých 12 európskych krajinách, kde značka pôsobí. Answear tak dáva jasne najavo, že móda môže byť univerzálnym jazykom – jazykom lásky, intimity, slobody aj spomienok.

Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MÓDA
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Answear
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 3 dňami
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
včera o 08:00
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
včera o 17:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
pred 4 dňami
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
pred hodinou
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
pred 2 dňami
Storky
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár v Švajči...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Lifestyle news
Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi pred 15 minútami
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams pred hodinou
Mali len 13 rokov, keď im kyberšikana zničila mladosť. Pravda o agresorovi všetkých šokovala, ukazuje dokument Netflixu pred 2 hodinami
Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko pred 2 hodinami
Veľkolepý úspech slovenskej cyklistky: Viktória Chladoňová získala striebro na svetovom šampionáte dnes o 14:34
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom dnes o 13:52
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku sa vracia. MBFL! odštartuje tento rok na Nivách dnes o 13:08
Martin Novák poslal fanúšikom odkaz. Piatej série šou Na nože sa dočkáme dnes o 12:14
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment dnes o 11:27
Spravodajstvo
Rusko Dopravné správy Správy počasie Podvod
Viac
Úrad varuje hubárov a turistov: V dedine pri Kežmarku sa pohybuje medveď
pred 2 minútami
Vodiči si na úsek D1 Hubová – Ivachnová počkajú. Otvorenie diaľnice sa posunie o niekoľko mesiacov
pred 41 minútami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred hodinou

Viac z Móda

Všetko
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
Ženská móda
dnes o 11:00
Office móda 2025: Toto je 8 tipov na dokonalý outfit do kancelárie pre všetky ženy
dnes o 11:00
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
dnes o 13:52
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
V spolupráci
TIPY na funkčné oblečenie do gymu, v ktorom budeš štýlová aj v uliciach
16. 9. 2025 18:00
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
Odporúčané
Lexx spája maľbu airbrushom so streetwear oblečením: Mám rád nedokonalosť, keď to robí človek a nie stroj (Rozhovor)
pred 3 dňami
Jeho šperky nosí FKA Twigs či Ecco2K. Slovenskému umelcovi Ninovi sa podarilo presadiť v New Yorku
Jeho šperky nosí FKA Twigs či Ecco2K. Slovenskému umelcovi Ninovi sa podarilo presadiť v New Yorku
17. 9. 2025 19:14
Kravský vzor ako trend roka? Levi’s sa spojil s Toy Story, oslavujú spolu 30. výročie animáku
Kravský vzor ako trend roka? Levi’s sa spojil s Toy Story, oslavujú spolu 30. výročie animáku
18. 9. 2025 12:06
Viac z Šport Všetko
Najrýchlejšie rastúca hviezda MMA chce opäť šokovať. Po jednom víťazstve v Oktagone získal 500 000 followerov
Zahraničie
18. 9. 2025 15:58
Najrýchlejšie rastúca hviezda MMA chce opäť šokovať. Po jednom víťazstve v Oktagone získal 500 000 followerov
18. 9. 2025 15:58
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
17. 9. 2025 14:48
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment
dnes o 11:27
Viac z Tech Všetko
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
Mobily
11. 9. 2025 9:13
Samsung reaguje na Apple novinky. Jeho výsmešná kampaň na sociálnych sieťach sa okamžite stala virálnou
11. 9. 2025 9:13
22-ročný Tomáš renovuje veterány: Ľudia ich vlastnia aj ako investíciu, ale najmä pre pocit z jazdy
15. 9. 2025 13:00
Slovensko dnes zažije ojedinelý astronomický jav: Deje sa len raz za desaťročie. Kde ho môžeš pozorovať?
12. 9. 2025 15:42
Viac z Kultúra Všetko
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 3 dňami
FOTO: Byt, ktorý je skôr ako dom. Sleduj trojposchodový loft v minimalistickom štýle z Prahy
pred 2 dňami
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
pred 2 dňami

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams
Móda
pred hodinou
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams
pred hodinou
Prvá kolekcia NikeSKIMS bude dostupná od 26. septembra.
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
pred hodinou
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
V spolupráci
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
pred 2 hodinami
Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko
Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko
pred 2 hodinami
Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami
PR správa
Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
pred 2 dňami
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
dnes o 10:33
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
včera o 17:00
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
pred 2 dňami
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať
dnes o 08:02
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
pred 4 dňami
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. 9. 2025 15:53
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia