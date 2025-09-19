Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
dnes 19. septembra 2025 o 9:10
Čas čítania 0:49
Ella Petrová

Kultový horor o veľkom hadovi je späť. Pripomína paródiu s Robertom Downeym Jr.

Kultový horor o veľkom hadovi je späť. Pripomína paródiu s Robertom Downeym Jr.
FILMY A SERIÁLY HOLLYWOODSKI HERCI ROBERT DOWNEY JR.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

V novej Anakonde sa v hlavných úlohách predstavia Paul Rudd a Jack Black. Nepôjde o klasický remake, ale skôr o "film vo filme". Pozrite si trailer.

Nový film Anakonda sa točí okolo skupiny priateľov, ktorí čelia kríze stredného veku a rozhodnú sa natočiť remake svojho obľúbeného filmu z mladosti. Black hrá Douga, svadobného kameramana, a Rudd si zahrá Griffa, herca v pozadí. V hereckom obsadení ďalej účinkujú Thandiwe Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior a ďalší. Informuje o tom portál Variety.

anaconda anaconda anaconda anaconda
Zobraziť galériu
(7)

Réžie filmu sa ujal Tom Gormican, ktorý napísal scenár napríklad k filmu Policajt z Beverly Hills: Axel F. Hoci má s trilerom z roku 1997 spoločný názov, Anakonda nie je remakeom pôvodného filmu, v ktorom si zahrali Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz a Jonathan Hyde.

Odporúčané
Seriálový fenomén „The Summer I Turned Pretty“ nekončí. Príbeh Belly uzavrie celovečerný film Seriálový fenomén „The Summer I Turned Pretty“ nekončí. Príbeh Belly uzavrie celovečerný film 18. septembra 2025 o 12:57

Ako si odvtedy mnohí na sociálnych sieťach všimli, nová Anakonda svojím parodickým štýlom a metahumorom do veľkej miery pripomína Tropickú búrku z roku 2008. V tomto filme sa skupina fiktívnych hercov na čele s Robertom Downeym Jr. vydala do džungle natočiť vojnový film.

Rudd a Black potvrdili projekt minulý rok a oznámili dátum premiéry 25. decembra. Podľa Rudda diváci pri sledovaní filmu zažijú veľa emócií. "Chcete sa báť. Chcete sa smiať. Chcete oslavovať so svojimi priateľmi. Možno ste osamelí, smutní a nemáte nikoho, ale chcete na to zabudnúť. Vychádza na Vianoce v roku 2025," oznámili v spoločnom videu na YouTube.

Odporúčané
Camp Rock 3 je oficiálne na ceste. Vrátia sa Jonas Brothers aj Demi Lovato Camp Rock 3 je oficiálne na ceste. Vrátia sa Jonas Brothers aj Demi Lovato 18. septembra 2025 o 8:17
Odporúčané
Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať 18. septembra 2025 o 16:11
Odporúčané
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Vo februári vystúpi v O2 Aréne Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Vo februári vystúpi v O2 Aréne 18. septembra 2025 o 13:59
Poskytujeme mladým ľuďom platformu
Modernej generácii poskytujeme platformu, kde môže prezentovať svoju tvorbu alebo vyjadriť názor.
Prinášame ti rozhovory s inšpiratívnymi ľuďmi a otvárame témy, ktoré sú pre teba aktuálne.
Vstúp do sveta modernej generácie
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
HOLLYWOODSKI HERCI ROBERT DOWNEY JR.
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Ella Petrová
Ella Petrová
Reporter
Všetky články
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: variety.com
Náhľadový obrázok: Sony/propagační materiál
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
pred 2 dňami
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
pred 3 dňami
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
refresher+
Odporúčané
„Gastronómia je veľmi pekný a dôležitý odbor,“ hovorí majiteľ bistra Otto! Chcel vytvoriť podnik, ktorý mu tu chýbal
pred 2 dňami
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
pred 2 hodinami
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Ladislav Wolf má bistro v Sydney: Červený diplom som musel hodiť za hlavu, prácu som si nedokázal nájsť ani v kuchyni (Rozhovor)
včera o 11:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
včera o 19:00
Storky
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Zelená horúčka pokračuje. V centre Bratislavy otvorili nový matcha spot
Liam Hemsworth sa zasnúbil. Jeho srdce si získala známa modelka
Labubu bábiky dostali spooky upgrade. Toto je najnovší release od Pop Martu
Ryanair oznámil 7 nových liniek. Do týchto destinácií odletíš už aj z Bratislavy
Tom Holland prehovoril o abstinencii. Alkohol nepil už viac ako 3 roky
Hviezda filmov Mamma Mia! prehovorila o pokračovaní. Herci sú vraj pripravení
Apple predstavil AirPods Pro 3: Zvládnu prekladať cudziu reč priamo do ucha
Nový pár v Hollywoode? Zoë Kravitz už predstavila Harryho svojmu otcovi
Lady Gaga zažiarila v českej značke. Mala ju na sebe v uliciach New Yorku
Lifestyle news
Jeden zo zakladateľov Ben & Jerry's po takmer 50 rokoch odchádza z firmy. Značka vraj prišla o slobodu slova pred hodinou
Tieto osobnosti zomrú v roku 2025, tvrdí kontroverzný zoznam. Osem mrazivých predpovedí sa už naplnilo pred 2 hodinami
NEHERA predstavila novú kolekciu na jeseň a zimu 2025: Oslovili nás prémiové látky a strihy pred 2 hodinami
Kultový horor o veľkom hadovi je späť. Pripomína paródiu s Robertom Downeym Jr. pred 3 hodinami
13K vydali prvý track z nového albumu. Zdissovali v ňom Pufflicka dnes o 08:20
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák včera o 19:04
Nový typ osobnosti: po introvertoch a extrovertoch prichádzajú otroverti. Zisti, či medzi nich patríš aj ty včera o 18:19
Kritici ho označili za najhorší film roka. Ice Cube prezradil, ako vznikol prepadák Vojna svetov včera o 17:39
Trapas počas predstavenia nových AI okuliarov od Mety: Zuckerbergovi prestali fungovať včera o 16:11
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Vo februári vystúpi v O2 Aréne včera o 13:59
Spravodajstvo
Vláda Roberta Fica Polícia SR Rusko Dopravné správy
Viac
Mier Ukrajine ruší svoj protest. Podporí demonštrácie opozície a odborov
pred 8 minútami
Veľké zmeny v slovenskom školstve: Maturity budú po novom aj elektronické
pred hodinou
Polícia rieši sériu útokov na bankomaty. Po Maduniciach a Košiciach zasahuje aj v Piešťanoch
pred hodinou

Viac z Filmy a Seriály

Všetko
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Filmy
včera o 19:04
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
včera o 19:04
Kritici ho označili za najhorší film roka. Ice Cube prezradil, ako vznikol prepadák Vojna svetov
Kritici ho označili za najhorší film roka. Ice Cube prezradil, ako vznikol prepadák Vojna svetov
včera o 17:39
Seriálový fenomén „The Summer I Turned Pretty“ nekončí. Príbeh Belly uzavrie celovečerný film
Seriálový fenomén „The Summer I Turned Pretty“ nekončí. Príbeh Belly uzavrie celovečerný film
včera o 12:57
Camp Rock 3 je oficiálne na ceste. Vrátia sa Jonas Brothers aj Demi Lovato
Camp Rock 3 je oficiálne na ceste. Vrátia sa Jonas Brothers aj Demi Lovato
včera o 08:17
Euphoria sa vracia s treťou sériou. HBO oznámilo, kedy sa fanúšikovia dočkajú jej premiéry
Euphoria sa vracia s treťou sériou. HBO oznámilo, kedy sa fanúšikovia dočkajú jej premiéry
pred 3 dňami
Iba 15-ročný herec zo seriálu Adolescence sa zapísal do dejín. Stal sa najmladším hercom, ktorý získal cenu Emmy
Iba 15-ročný herec zo seriálu Adolescence sa zapísal do dejín. Stal sa najmladším hercom, ktorý získal cenu Emmy
15. 9. 2025 10:34
Viac z Móda Všetko
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
Odporúčané
Outfit check zo Žúru: Bandurko si na zámok v Pezinku obul crocsy, Katežinka zažiarila v nových šatách
14. 9. 2025 13:31
Chceš si ráno pospať 10 minút navyše? Tieto beauty produkty sú praktické, multifunkčné a ušetria ti čas
pred 21 minútami
Jesenná obuv nemusí byť nudná. Pozri si 10 modelov od New Balance, Salomon či Adidas, ktoré budeš milovať
pred 3 dňami
Viac z Osobnosti Všetko
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Zahraničné
včera o 09:15
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
včera o 09:15
Justin a Hailey majú svoj rodinný kódex. Toto sú pravidlá, ktorými sa rodina Bieberovcov riadi
pred 3 dňami
AKTUÁLNE: Vo veku 89 rokov zomrel známy americký herec a režisér Robert Redford
pred 3 dňami
Viac z Zdravie Všetko
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
Strava
pred 2 hodinami
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
pred 2 hodinami
Cvičila som s venušinými guľôčkami: Utlmili mi menštruačné bolesti a pomohli k intenzívnejším orgazmom. Zmeny si všimol i partner
7. 9. 2025 17:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
včera o 19:00

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Zaujímavosti
pred 54 minútami
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
pred 54 minútami
V tejto obálke sa ukrývajú posledné slová prvého československého prezidenta T. G. Masaryka.
REFRESHNI SI PLAYLIST: Zatiaľ najväčší banger Hard Rica po prepustení z väzenia? Feat s Yzom a Nobodym je totálna klubovka
REFRESHNI SI PLAYLIST: Zatiaľ najväčší banger Hard Rica po prepustení z väzenia? Feat s Yzom a Nobodym je totálna klubovka
pred hodinou
Najkrajšie citáty o láske, ktoré povedali slávni ľudia. Prinútia ťa zamyslieť sa
Najkrajšie citáty o láske, ktoré povedali slávni ľudia. Prinútia ťa zamyslieť sa
pred hodinou
Slováci vyvinuli appku, s ktorou môže investovať do krypta úplne každý. Stačí ti 50 € a internet
PR správa
Slováci vyvinuli appku, s ktorou môže investovať do krypta úplne každý. Stačí ti 50 € a internet
16. 7. 2025 12:00
REDROOM mieri na Ibizu. Pod slovenskou techno značkou vystúpia ikonické svetové DJ-ky Stella Bossi a Negitiv
PR správa
REDROOM mieri na Ibizu. Pod slovenskou techno značkou vystúpia ikonické svetové DJ-ky Stella Bossi a Negitiv
pred 2 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
včera o 19:04
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
Obrovský úspech mladej Slovenky: Len 19-ročná Ivana sa stala dvojnásobnou majsterkou sveta v pretláčaní
pred 2 dňami
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
včera o 09:15
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
pred 2 dňami
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
pred 53 minútami
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
refresher+
Sofia je „kolotočárka“: Vozíme ich 9 kamiónmi, balia ma chlípni starci a áno, čistíme aj zvratky (Rozhovor)
19. 8. 2024 9:30
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne takmer prišla o hlas, oznámila však veľkú novinku
14. 9. 2025 11:26
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
refresher+
Odporúčané
Celeste je študentkou práva a v noci pracuje ako spoločníčka: „Na bežnej brigáde by som nezarobila 2500 eur za predĺžený víkend"
23. 4. 2025 7:15
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Domov
Zdieľať
Diskusia