Kultový horor o veľkom hadovi je späť. Pripomína paródiu s Robertom Downeym Jr.

V novej Anakonde sa v hlavných úlohách predstavia Paul Rudd a Jack Black. Nepôjde o klasický remake, ale skôr o "film vo filme". Pozrite si trailer.
Nový film Anakonda sa točí okolo skupiny priateľov, ktorí čelia kríze stredného veku a rozhodnú sa natočiť remake svojho obľúbeného filmu z mladosti. Black hrá Douga, svadobného kameramana, a Rudd si zahrá Griffa, herca v pozadí. V hereckom obsadení ďalej účinkujú Thandiwe Newton, Steve Zahn, Daniela Melchior a ďalší. Informuje o tom portál Variety.
Réžie filmu sa ujal Tom Gormican, ktorý napísal scenár napríklad k filmu Policajt z Beverly Hills: Axel F. Hoci má s trilerom z roku 1997 spoločný názov, Anakonda nie je remakeom pôvodného filmu, v ktorom si zahrali Jennifer Lopez, Owen Wilson, Ice Cube, Jon Voight, Eric Stoltz a Jonathan Hyde.
Ako si odvtedy mnohí na sociálnych sieťach všimli, nová Anakonda svojím parodickým štýlom a metahumorom do veľkej miery pripomína Tropickú búrku z roku 2008. V tomto filme sa skupina fiktívnych hercov na čele s Robertom Downeym Jr. vydala do džungle natočiť vojnový film.
Rudd a Black potvrdili projekt minulý rok a oznámili dátum premiéry 25. decembra. Podľa Rudda diváci pri sledovaní filmu zažijú veľa emócií. "Chcete sa báť. Chcete sa smiať. Chcete oslavovať so svojimi priateľmi. Možno ste osamelí, smutní a nemáte nikoho, ale chcete na to zabudnúť. Vychádza na Vianoce v roku 2025," oznámili v spoločnom videu na YouTube.