5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu

Ako objaviť novú motiváciu?
Ak sa cítiš vyčerpaný, bez energie a motivácie, nie si v tom sám. V dnešnej dobe, keď sa od nás očakáva neustála produktivita, je úplne prirodzené, že sa občas dostaneme na dno svojich síl. Čo však robia úspešní ľudia inak? Ako dokážu udržať vysokú úroveň energie a motivácie aj v náročných obdobiach?
Odpoveďou sú ich návyky – denná rutina, ktorá im pomáha načerpať energiu a udržať si rovnováhu. Spoznaj niekoľko jednoduchých návykov, ktoré ti pomôžu dobiť baterky a získať späť kontrolu nad svojím životom.
Ranná self-care
Možno ťa to prekvapí, no aj vďaka tomu, že si ráno privstaneš, môžeš mať počas dňa viac energie. Stačí, ak si večer do postele ľahneš pred polnocou (a ideálne bez modrého svetla a nekonečného scrollovania). To, že ranné vtáčatá sú počas dňa proaktívnejšie, ukázal dokonca aj dávnejší výskum.
Inšpiruj sa úspešnými ľuďmi, ktorí tento čas využívajú na meditáciu, cvičenie alebo plánovanie dňa. Týmto spôsobom si vytvárajú priestor na sústredenie a nastavenie mysle pre zvyšok dňa. Namiesto večerného ponocovania si preto radšej privstaň a venuj si čas na rannú self-care.
Jej súčasťou by samozrejme mali byť aj zdravé a vyvážené raňajky nabombené vitamínmi, ktoré ti dodajú energiu do nového dňa. Či už siahneš po miske plnej vlákniny, ovocia a bielkovín, alebo dávaš prednosť vajíčkam so zeleninou, nezabudni ani na hydratáciu. Namiesto rannej kávy nalačno skús do svojej rannej rutiny zaradiť napríklad bylinkový čaj alebo matchu, ktorá okrem iného podporuje koncentráciu.
Vďačnosť nie je len fráza
Vďačnosť je silný nástroj na zlepšenie nálady a zvýšenie energie. Úspešní ľudia si každý deň nájdu chvíľu na zamyslenie sa nad tým, za čo sú vďační. Tento zvyk im pomáha udržať si pozitívny pohľad na život a zároveň im umožní zastaviť sa.
Psychológia hrá totiž kľúčovú rolu v tom, ako si ľudia budujú úspech. Práve vedomá vďačnosť môže byť nástrojom, ako spomaliť, načerpať energiu a nepodľahnúť negatívnym myšlienkam. Zastav sa a pripomeň si drobnosti, za ktoré môžeš byť vďačný a ktoré sa ti v daný deň podarili. Journaling nie je žiaden instagramový úlet, ale skvelý spôsob, ako spomaliť a dobiť baterky aj po náročnom dni.
Zdravie je na prvom mieste
Úspešní ľudia uprednostňujú cvičenie, zdravé stravovanie a dostatok spánku, pretože si uvedomujú, že ich zdravie priamo ovplyvňuje ich výkon. Ani tá najlepšia káva či matcha ti totiž nenahradí kvalitný spánok či pobyt na čerstvom vzduchu.
„Vďaka tomu, že sa udržujem fit, zvládam dvakrát viac než kedykoľvek predtým,“ uviedol v jednom z rozhovorov milionár Richard Branson, ktorý sa každé ráno venuje športu. Ako sám hovorí, tento jednoduchý zvyk zdvojnásobil jeho produktivitu.
Aj ty môžeš začať jednoducho – stačí každý deň venovať pár minút rannej rozcvičke alebo krátkej prechádzke. Okrem pohybu však netreba zabúdať ani na kvalitný spánok. Bez neho nebudeš mať energiu na prácu, ale ani na šport či iné koníčky.
V prípade, že ťa trápia problémy so zaspávaním či kvalitou spánku, možno je na vine nedostatok horčíka. Niektoré štúdie totiž poukázali na to, že vysoké hladiny horčíka v tele ti pomáhajú rýchlejšie zaspať a zabraňujú predčasnému prebudeniu. Vyskúšať môžeš napríklad toto Triple Magnézium, ktoré ti dá 375 mg horčíka.
Vzdelávanie spojené s oddychom
Aj ty sa po škole či po práci vrátiš unavený domov a to posledné, na čo máš pomyslenie, je kniha? Namiesto toho si pustíš video či seriál, pri ktorom jednoducho vypneš a dopraješ svojej hlave absolútny OFF mode?
Autor bestelleru Change Your Habits, Change Your Life Tom Corley robil rozhovory s desiatkami úspešných ľudí a jedným z jeho zistení bolo, že denne venujú minimálne 30 minút vzdelávaniu alebo sebazdokonaľovaniu prostredníctvom čítania biografií úspešných ľudí, historických či motivačných diel.
Prioritizácia úloh
Vysoko produktívni ľudia vedia, že nie všetky úlohy majú rovnakú váhu. Zameriavajú sa na tie najdôležitejšie a najviac produktívne úlohy, čo im pomáha efektívne využiť svoj čas a energiu. Vždy majú jasnú predstavu o tom, ktoré úlohy sú kľúčové a ktoré môžu počkať. Tento zvyk praktizujú každý deň, bez ohľadu na to, akú majú úroveň energie.
Skús sa toho držať aj ty. Keď si unavený, ľahko sa môžeš stratiť v mori úloh a povinností. V prípade, že máš svoje priority správne nastavené, stále môžeš dosiahnuť významný pokrok smerom k svojim cieľom.