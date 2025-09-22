Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Martinus, Notino, Gym Beam a Alza.
dnes 22. septembra 2025 o 16:00
Čas čítania 3:32

5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu

5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
Zdroj: Dupe Photos / Sarah Groeschen
ZAUJÍMAVOSTI MOTIVÁCIA NAJBOHATŠÍ ĽUDIA SEBAROZVOJ WISHLIST
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Ako objaviť novú motiváciu?

Ak sa cítiš vyčerpaný, bez energie a motivácie, nie si v tom sám. V dnešnej dobe, keď sa od nás očakáva neustála produktivita, je úplne prirodzené, že sa občas dostaneme na dno svojich síl. Čo však robia úspešní ľudia inak? Ako dokážu udržať vysokú úroveň energie a motivácie aj v náročných obdobiach?

Odpoveďou sú ich návyky – denná rutina, ktorá im pomáha načerpať energiu a udržať si rovnováhu. Spoznaj niekoľko jednoduchých návykov, ktoré ti pomôžu dobiť baterky a získať späť kontrolu nad svojím životom.

Ranná self-care 

Možno ťa to prekvapí, no aj vďaka tomu, že si ráno privstaneš, môžeš mať počas dňa viac energie. Stačí, ak si večer do postele ľahneš pred polnocou (a ideálne bez modrého svetla a nekonečného scrollovania). To, že ranné vtáčatá sú počas dňa proaktívnejšie, ukázal dokonca aj dávnejší výskum

Inšpiruj sa úspešnými ľuďmi, ktorí tento čas využívajú na meditáciu, cvičenie alebo plánovanie dňa. Týmto spôsobom si vytvárajú priestor na sústredenie a nastavenie mysle pre zvyšok dňa. Namiesto večerného ponocovania si preto radšej privstaň a venuj si čas na rannú self-care.

Jej súčasťou by samozrejme mali byť aj zdravé a vyvážené raňajky nabombené vitamínmi, ktoré ti dodajú energiu do nového dňa. Či už siahneš po miske plnej vlákniny, ovocia a bielkovín, alebo dávaš prednosť vajíčkam so zeleninou, nezabudni ani na hydratáciu. Namiesto rannej kávy nalačno skús do svojej rannej rutiny zaradiť napríklad bylinkový čaj alebo matchu, ktorá okrem iného podporuje koncentráciu

🍵 Miluješ matchu, no zároveň sa ti za ňu nechce míňať desiatky eur v kaviarňach? Nauč sa ju pripravovať doma za zlomok ceny. Celý postup nájdeš TU.
osviežujúca matcha
matcha, cvičení, fitness
Zdroj: Pexels / Polina Tankilevitch

Vďačnosť nie je len fráza

Vďačnosť je silný nástroj na zlepšenie nálady a zvýšenie energie. Úspešní ľudia si každý deň nájdu chvíľu na zamyslenie sa nad tým, za čo sú vďační. Tento zvyk im pomáha udržať si pozitívny pohľad na život a zároveň im umožní zastaviť sa.

Psychológia hrá totiž kľúčovú rolu v tom, ako si ľudia budujú úspech. Práve vedomá vďačnosť môže byť nástrojom, ako spomaliť, načerpať energiu a nepodľahnúť negatívnym myšlienkam. Zastav sa a pripomeň si drobnosti, za ktoré môžeš byť vďačný a ktoré sa ti v daný deň podarili. Journaling nie je žiaden instagramový úlet, ale skvelý spôsob, ako spomaliť a dobiť baterky aj po náročnom dni.

💡 Tip: Skús si každý deň pár minút vyhradiť na krátke zamyslenie sa nad tým, čo sa ti podarilo alebo za čo si v živote vďačný. Tieto myšlienky si môžeš zapísať do denníka – nemusí to byť dlhý zápis, stačí zopár viet. Takto si vytvoríš malý rituál, ktorý ti pomôže udržať pozitívnu perspektívu, lepšie sa sústrediť a začať (alebo ukončiť) deň s jasnou hlavou.
denník vďačnosti
denník, journaling
Zdroj: Dupephotos / Sabrina Antcliff

Zdravie je na prvom mieste

Úspešní ľudia uprednostňujú cvičenie, zdravé stravovanie a dostatok spánku, pretože si uvedomujú, že ich zdravie priamo ovplyvňuje ich výkon. Ani tá najlepšia káva či matcha ti totiž nenahradí kvalitný spánok či pobyt na čerstvom vzduchu. 

„Vďaka tomu, že sa udržujem fit, zvládam dvakrát viac než kedykoľvek predtým,“ uviedol v jednom z rozhovorov milionár Richard Branson, ktorý sa každé ráno venuje športu. Ako sám hovorí, tento jednoduchý zvyk zdvojnásobil jeho produktivitu.

jóga
Zdroj: Pexels/Elina Fairytale

Aj ty môžeš začať jednoducho – stačí každý deň venovať pár minút rannej rozcvičke alebo krátkej prechádzke. Okrem pohybu však netreba zabúdať ani na kvalitný spánok. Bez neho nebudeš mať energiu na prácu, ale ani na šport či iné koníčky.

V prípade, že ťa trápia problémy so zaspávaním či kvalitou spánku, možno je na vine nedostatok horčíka. Niektoré štúdie totiž poukázali na to, že vysoké hladiny horčíka v tele ti pomáhajú rýchlejšie zaspať a zabraňujú predčasnému prebudeniu. Vyskúšať môžeš napríklad toto Triple Magnézium, ktoré ti  dá 375 mg horčíka.

🧠 Všímaš si, že nedostatok pohybu ti uberá energiu, no počas bežných dní nemáš dostatok času na šport vonku či vo fitku? Skvelým pomocníkom môže byť napríklad chodiaci pás, na ktorom sa môžeš prechádzať aj počas učenia, práce či pri sledovaní obľúbeného seriálu. 
chodiaci pás

Vzdelávanie spojené s oddychom

Aj ty sa po škole či po práci vrátiš unavený domov a to posledné, na čo máš pomyslenie, je kniha? Namiesto toho si pustíš video či seriál, pri ktorom jednoducho vypneš a dopraješ svojej hlave absolútny OFF mode? 

Autor bestelleru Change Your Habits, Change Your Life Tom Corley robil rozhovory s desiatkami úspešných ľudí a jedným z jeho zistení bolo, že denne venujú minimálne 30 minút vzdelávaniu alebo sebazdokonaľovaniu prostredníctvom čítania biografií úspešných ľudí, historických či motivačných diel.

kniha, čítanie
Zdroj: Dupe Photos / L B
📚 Hľadáš motivačné knihy, ktoré nie sú klišé a ich čítanie ťa bude baviť? Aby sme ti uľahčili hľadanie, vybrali sme pre teba 8 kvalitných kníh, ktoré ťa niekam posunú

Prioritizácia úloh

Vysoko produktívni ľudia vedia, že nie všetky úlohy majú rovnakú váhu. Zameriavajú sa na tie najdôležitejšie a najviac produktívne úlohy, čo im pomáha efektívne využiť svoj čas a energiu. Vždy majú jasnú predstavu o tom, ktoré úlohy sú kľúčové a ktoré môžu počkať. Tento zvyk praktizujú každý deň, bez ohľadu na to, akú majú úroveň energie.

organizácia, plánovač
Zdroj: Dupe photos / Erica Smith

Skús sa toho držať aj ty. Keď si unavený, ľahko sa môžeš stratiť v mori úloh a povinností. V prípade, že máš svoje priority správne nastavené, stále môžeš dosiahnuť významný pokrok smerom k svojim cieľom.

💡 Tip: Ak máš rád vizuálny prehľad, môžeš siahnuť po praktickej organizačnej tabuli alebo plánovači, kde si vieš prehľadne rozdeliť úlohy podľa priorít. Tak budeš mať svoje ciele stále na očiach a zároveň zažiješ dobrý pocit z každého odškrtnutého tasku.
organizačná tabuľa
Nepodporuj nás, ak nemáš peniaze
Chápeme, že kúpa predplatného sa nezmestí každému do rozpočtu.
Objektívne spravodajstvo, ktoré mapuje aktuálne dianie doma aj vo svete, preto prinášame bezplatne a pre všetkých.
Ak čítaš náš obsah pravidelne a myslíš si, že je dôležité vzdelávať a objektívne informovať mladých ľudí, môžeš nás podporiť už 1,25 eura/týždeň.
Mám 1,25 eura/týždeň na podporu objektívneho spravodajstva
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
MOTIVÁCIA NAJBOHATŠÍ ĽUDIA SEBAROZVOJ WISHLIST
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Zdroj: inc.com, wiley.com, investopedia.com, investopedia.com, cnbc.com, sleepfoundation.org, investopedia.com, time.com, newtraderu.com, time.com
Náhľadový obrázok: Dupe Photos / Emily Patnaude a Sari Orbaneja
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
pred hodinou
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
pred 2 dňami
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
včera o 08:00
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
Sponzorovaný obsah
Život s mutáciou génu BRCA: Influencerka Kristína si dala preventívne odstrániť vaječníky, čoskoro podstúpi operáciu prsníkov
pred 4 dňami
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 3 dňami
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
včera o 17:00
Storky
Nike a Skims predstavili collab. Ich active wear si užiješ už túto jeseň
Toto sú noví účastníci šou Pečie celé Slovensko: Študentka či šéfkuchár v Švajči...
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku je späť. MBFL! odštartuje na Nivách
Harry Styles prekvapil všetkých bežcov. V Berlíne zabehol maratón pod tri hodiny
TOP štýly pánskych búnd na jeseň. Objav klasické siluety vo fresh prevedení
V spolupráci
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Ch...
Chválený seriál Daredevil sa dočká tretej série. Vyjde na Disney+
Iron Maiden sa vrátia do Bratislavy. Tentokrát vystúpia na...
NEHERA predstavila novú kolekciu F/W 25: Oslovili nás prémiové látky a strihy
Machine Gun Kelly sa vracia do Prahy. Onedlho vystúpi v O2 Aréne
Levi’s sa spojil s Toy Story. V kolekcii spoločne priniesli najväčší trend 2025
Syn Willa Smitha prepísal históriu. Jaden sa stal prvým mužským...
Cardi B štvrtýkrát tehotná. Dieťa čaká s týmto športovcom
Víťazka Let's Dance sa vydala. Svoje áno povedala žilinskému hokejistovi
Doja Cat vydáva album. Jeho premiéru si vychutnáš aj kúsok od Slovenska
Coachella zverejnila line-up na rok 2026. Opäť nechýbajú veľké hviezdy
TOP outfity z Emmy 2025: Sydney Sweeney s dekoltom či elegantný Pedro Pascal
Takto to vyzeralo na najväčšom koncerte Simy. Na vypredanom štadióne oznámila ve...
Trendy dámske bundy, ktoré uvidíš túto jeseň. V hre je koža, semiš a vlna
V spolupráci
Lifestyle news
Voldemort ako žena? HBO zvažuje odvážny krok v seriáli o Harrym Potterovi pred 12 minútami
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams pred hodinou
Mali len 13 rokov, keď im kyberšikana zničila mladosť. Pravda o agresorovi všetkých šokovala, ukazuje dokument Netflixu pred hodinou
Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko pred 2 hodinami
Veľkolepý úspech slovenskej cyklistky: Viktória Chladoňová získala striebro na svetovom šampionáte dnes o 14:34
Gucci vstupuje do novej éry. Demnova kolekcia debutovala nečakaným štýlom dnes o 13:52
Najprestížnejšia módna udalosť na Slovensku sa vracia. MBFL! odštartuje tento rok na Nivách dnes o 13:08
Martin Novák poslal fanúšikom odkaz. Piatej série šou Na nože sa dočkáme dnes o 12:14
Totálna dominancia novej hviezdy a neľútostné prestrelky. Oktagon 76 priniesol aj jeden silný emotívny moment dnes o 11:27
Spravodajstvo
Rusko Dopravné správy Správy počasie Podvod
Viac
Vodiči si na úsek D1 Hubová – Ivachnová počkajú. Otvorenie diaľnice sa posunie o niekoľko mesiacov
pred 38 minútami
Zákon umožňuje niektorým občanom odísť do dôchodku už v 55 rokoch. Patríte aj vy do tejto skupiny?
pred hodinou
Onkologickí pacienti si po novom platia za dôležitý liek. Poisťovňa ho viac neprepláca
pred hodinou

Viac z Zaujímavosti

Všetko
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
pred hodinou
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
dnes o 09:41
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
Otvorili 90-ročný tajomný list Masaryka: Toto sú slová, ktoré povedal tesne pred smrťou. Hlinku nazval hlupákom
pred 3 dňami
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
dnes o 10:33
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
Sponzorovaný obsah
KVÍZ: Trafíš slovenské mesto na slepej mape? Len málokto zvládne všetky otázky
pred 3 dňami
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
refresher+
Odporúčané
Fenomén Slam poetry: Odmieta snobské elitárstvo a na pódiá volá bežných ľudí
pred 2 dňami
Viac z Gastro Všetko
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
Testy
včera o 08:00
refresher+
Odporúčané
TEST slicovej pizze v Bratislave: Kde si dáš večer v meste tú najchutnejšiu a najchrumkavejšiu?
včera o 08:00
Ako sa darí prevádzkam vo Vydrici? Majitelia podnikov prezrádzajú, či sú spokojní a čo by mohlo pritiahnuť viac ľudí
6. 9. 2025 14:00
Reštauráciu, ktorá v šou Na nože dostala najlepšie hodnotenie, zavalili davy. Museli zaviesť rezervačný systém
8. 9. 2025 13:09
Viac z Osobnosti Všetko
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
Zahraničné
18. 9. 2025 9:15
Bella Hadid zdieľala fotku z nemocničného lôžka. Trpí zákernou chorobou
18. 9. 2025 9:15
Nový dokument o Kanye Westovi prináša poriadnu drámu. V snímke uvidíš hádky s Kardashianovcami
včera o 15:51
Cardi B sa zapísala do Guinnessovej knihy rekordov. Dokázala to nezvyčajným spôsobom
dnes o 09:41
Viac z Zdravie Všetko
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
Strava
pred 3 dňami
refresher+
Odporúčané
Vyskúšala som fasting: Zmizli mi problémy so spánkom a popoludní som nebola unavená
pred 3 dňami
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
včera o 17:00
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. 9. 2025 15:53

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams
Móda
pred hodinou
Nike a Skims od Kim Kardashian predstavili spoločnú kolekciu. V ich active wear pózuje aj Serena Williams
pred hodinou
Prvá kolekcia NikeSKIMS bude dostupná od 26. septembra.
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
refresher+
Odporúčané
True crime a morbídna zvedavosť ti môžu posilniť psychiku. Sú temné myšlienky normálne?
pred hodinou
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
V spolupráci
5 návykov úspešných ľudí, ktoré ti pomôžu zlepšiť životný štýl a naštartovať produktivitu
pred 2 hodinami
Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko
Šéfkuchár v Švajčiarsku či 16-ročná študentka: Pozri si účastníkov piatej série šou Pečie celé Slovensko
pred 2 hodinami
Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami
PR správa
Answear odhaľuje emócie ukryté v šatníku: Nová kampaň hrá s tancom aj dvojzmyslami
pred 3 hodinami
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
Toto je TOP 10 najpočúvanejších interpretov na Spotify. Mnohých prekvapí
pred 2 dňami
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
Žena vyhrala 150-tisíc v lotérii vďaka ChatGPT. Celú výhru daruje na charitu
dnes o 10:33
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
refresher+
Odporúčané
Speváčka Anežka Binková o živote s alopéciou: Negatívne narážky na môj vzhľad nikdy nemali deti, ale dospelí ľudia
včera o 17:00
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
Na juhu Slovenska ožíva starý kaštieľ: Boli sme na otvorení zrekonštruovaného Château Rúbaň
pred 2 dňami
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať
Tom Holland sa zranil počas nakrúcania nového Spider-Mana. Herca museli hospitalizovať
dnes o 08:02
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
Nový hollywoodsky film ukazuje Bratislavu ako zničené miesto. V recenziách ho označujú za prepadák
pred 4 dňami
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
Ani pôrod, ani migréna. Toto je 10 najhorších bolestí, ktoré môže človek zažiť
17. 9. 2025 15:53
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Bol som sa pozrieť na spopolňovanie tiel v krematóriu: „Je to hnusný kšeft s mŕtvolami,“ hovorí riaditeľ (Reportáž)
30. 6. 2024 16:30
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Tantrický masér Tomáš: Niektoré ženy ma manipulujú, aby som sa s nimi vyspal. Navrhli mi už aj kamarátstvo s výhodami (Rozhovor)
16. 9. 2025 14:00
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
refresher+
Odporúčané
„Najlepší orgazmus, aký som kedy mala.“ Mokré vyvrcholenie môžeš zažiť aj ty. Poradíme ti, ako naň
12. 12. 2023 12:30
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
1. 9. 2025 17:15
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
V spolupráci
FOTO: Takto vyzerá jedinečný rodinný dom pri Piešťanoch, ktorý sa otvára do záhrady a lesa
6. 9. 2025 11:00
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
Lukáš Latinák má po rozvode novú partnerku. Známa herečka potvrdila ich vzťah
27. 8. 2025 19:13
Domov
Zdieľať
Diskusia