1. Yzomandias feat. Hard Rico & NobodyListen – WAGWAN
Dnes o polnoci vydali Yzomandias, Hard Rico a NobodyListen spoločný track, ktorý sme nevedeli, že potrebujeme. Novinka nesie názov WAGWAN a sme presvedčení o tom, že čoskoro ovládne české aj slovenské playlisty na Spotify vrátane toho nášho.
Rico je po prepustení z väzby po zaplatení kaucie vo výške 750-tisíc korún českých mimoriadne aktívny. Každý týždeň odhaľuje nový track, pričom fresh collab s Yzom a Nobodym nás zatiaľ baví najviac.
Škrtí mě chainem, říkám, že nice.
Moje druhé jméno může být hype.
2. Cardi B – AM I THE DRAMA?
Cardi B má za sebou výnimočný týždeň, keď najprv oznámila radostnú správu o tehotenstve s novým partnerom (hráčom amerického futbalu Stefonom Diggsom) a dnes o polnoci vydala očakávaný album AM I THE DRAMA? s množstvom hviezdnych hostí vrátane Janet Jackson, Seleny Gomez, Kehlani alebo Summer Walker.
Druhé štúdiové LP v podaní newyorskej rodáčky obsahuje 23 trackov vrátane úspešného singlu WAP na feate s Megan Thee Stallion so štipľavým textom a erotickým videoklipom. Spoločne s albumom predstavila Cardi B aj vizuál k singlu Safe na feate s Kehlani.
V komentári nám napíš, či má podľa teba jedna z najznámejších raperiek v sebe rovnaký oheň ako v čase, keď vydala platinový banger Bodak Yellow.
3. Loe Shimmy feat. Don Toliver – 3am
Loe Shimmy sa postupne šplhá k najväčším hviezdam v rapovom žánri, čo dokonale potvrdil svojím posledným albumom Rockstar Junkie, z ktorého tento týždeň predstavil videoklip k tracku 3am v spolupráci s Donom Toliverom.
Stopa číslo 9 z LP Rockstar Junkie je dielom dvojice producentov – King Nathan a Jacasikk, ktorí vytvorili beat na mieru pre rapera z Floridy a skvelo sadol aj hviezdnemu hosťovi, ktorý 3am otvára refrénom vo svojej typickej polohe. Samotný vizuál ponúka množstvo obnažených žien v záberoch ako z videohry GTA V.
I know what you will be doin' in here, you want me to stay 'til the morning.
I know just what you be doin' in here, you call me whenever you're horny.
4. Shoreline Mafia – OUT MY MIND
V redakcii sme veľkými fanúšikmi tvorby skupiny Shoreline Mafia, ktorú tvoria OhGeesy a Fenix Flexin.
Dvojica z Los Angeles bola dlhý čas neaktívna, ale v roku 2025 predstavila album Back In Bidness aj west coast banger HOLLYWOOD s kolegom YG a najnovšie svojim fanúšikom servíruje track OUT MY MIND, ktorý má znovu hitový potenciál vďaka rýchlemu tempu a chytľavým bars.
5. Ella Mai – Tell Her
Radosť s novým videoklipom urobila všetkým svojím fanúšikom tiež Ella Mai, keď predstavila vizuál k tracku Tell Her s produkciou od Mustarda, ktorý skvelo vysamploval hit Say My Name od Destiny's Child na čele s Beyoncé.
Mai v texte požaduje od svojho partnera uistenie, že jej môže vyznať svoju lásku a oddanosť, najmä keď jeho bývalá stále prekračuje hranice. Britská speváčka ukázala, že R&B má v krvi a tešíme sa na jej pripravovaný album.
You on some hood sh*t, and, yeah, that's cool, I don't care.
Up and you're down, I'm still here, I put aside how I feel.
6. RAYE – WHERE IS MY HUSBAND!
Britská senzácia sa vracia s novým singlom, ktorý je predzvesťou pripravovaného druhého štúdiového albumu a veľkého svetového turné.
RAYE vydala dnes o polnoci novinku s výstižným názvom WHERE IS MY HUSBAND!, ktorú produkoval Mike Sabath, a kombinuje R&B s popom veľmi jedinečným spôsobom. Z nášho pohľadu ide o možno najodvážnejšiu nahrávku v doterajšej kariére 27-ročnej rodáčky z Londýna, a to nielen vďaka vykríčniku. Súčasťou je tiež videoklip v retro štýle, ktorý RAYE miluje.
Why is this beautiful man waiting for me to get old?
Why is he already testing my patience?
7. KOJO – Co je teď víc
Záver tohtotýždňového zoznamu patrí EP-čku s názvom Co je teď víc, ktoré vydal pod hlavičkou labelu rychlí kluci raper KOJO.
Novinka, ktorá je online od štvrtkového večera, obsahuje síce len 3 tracky a trvá menej ako 7 minút, ale KOJO opätovne ukázal, že si zaslúži miesto na českej rapovej scéne. Všetky nahrávky majú svižné tempo, charakteristické melodické pasáže so spevom brnianskeho interpreta a dobrú atmosféru. Slohy na EP doručili tiež Lboy Bsc a Robin Zoot.
Ty chtěla jsi víc, podívej, všechno to mám (všechno to mám).
Kdybych zradil, neváhej, baby, popadni gun (brr, brr).
V uších odezní mi poslední sonáta (sonáta).