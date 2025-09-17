Kategórie
Tento článok je PR správa spoločnosti SITA.
dnes 17. septembra 2025 o 13:25
Čas čítania 2:17
Sponzorovaný obsah

Ako vám kvalitné okná zlepšia život?

ZAUJÍMAVOSTI BÝVANIE STAVBY A REKONŠTRUKCIE
Predstavte si bývanie, kde vás neruší hluk z ulice, máte nižšie účty za energie a nemusíte sa obávať plesní.

Znie to ako sen? V dobe, keď nás obklopuje neustály ruch, stres a nepredvídateľné výdavky, sa pokoj stáva čoraz väčším luxusom. Ak chcete, aby sa stal bežnou súčasťou vášho života, investujte do kvalitných okien.

Okná nie sú produkt, ktorý sa mení každý rok. Preto je dôležité, aby vydržali. Najlepšie sú tie, o ktorých ani neviete, že ich máte. Nepotrebujú neustálu pozornosť, nevyžadujú časté opravy a prinášajú pokoj v každom ročnom období a na dlhé roky. Okná značky INCON spĺňajú všetky tieto požiadavky a postarajú sa o príjemné a komfortné bývanie.

Pokoj od vysokých účtov za energie

Kvalitné okná zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, ako efektívne dokáže domácnosť hospodáriť s teplom. Cez staré alebo zle tesniace otvorové výplne môže unikať až 15-40 % tepla. To znamená desiatky až stovky eur ročne „vyhodených von oknom“. Okná značky INCON však výrazne prispievajú k zníženiu nákladov na vykurovanie v zime a chladenie v lete. Vďaka moderným technológiám, použitiu trojskla a kvalitnému tesneniu dosahujú extrémne nízke hodnoty prestupu tepla. V praxi to znamená, že teplo ostáva tam, kde má – v zime u vás doma a v lete vonku za oknami.

incon
Zdroj: INCON, Dominik Diko

Pokoj od hluku

Hluk je skrytý nepriateľ a často si neuvedomujeme, ako veľmi ovplyvňuje naše zdravie. Ak bývate pri frekventovanej ceste, železnici, v rušnej štvrti alebo v blízkosti obchodného centra viete, aké náročné je nájsť si v byte či dome pokojnú chvíľu iba pre seba. Vďaka kvalitnému profilu, špičkovému zaskleniu a tesneniu v oknách značky INCON možno výrazne znížiť prienik hluku do interiéru. Výsledkom je pokojné prostredie, kde sa dá pracovať, oddychovať aj spať bez rušivých vplyvov.

Odporúčané
Doprajte svojej chate nový život: Renovujte drevené schody a nastavte plastové okná pre dokonalý oddych v prírode Doprajte svojej chate nový život: Renovujte drevené schody a nastavte plastové okná pre dokonalý oddych v prírode 27. augusta 2025 o 10:30

„Do náročnejších podmienok s vyššou záťažou na hluk, počasie alebo prašnosť sú určené plastové okná INCON Komfort EVO. Majú výborné tepelnoizolačné i akustické vlastnosti a obsahujú o 25 % viac materiálu ako bežné plastové okná, preto sa nekrútia, nepraskajú a nedajú sa ľahko vypáčiť,“ popisuje Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ INCON.

incon
Zdroj: INCON, Katarína Kráľová

Pokoj od zlodejov

Domov by mal byť tiež miestom, kde sa budete cítiť príjemne a bezpečne. Zlodeji sa najčastejšie pokúšajú dostať do interiéru práve cez okná, ktoré bývajú zraniteľným bodom domácnosti. Preto je dôležité, aby otvorové výplne neboli len pekné, ale aj odolné. Mali by byť vybavené dostatočným počtom bezpečnostných bodov, pevnejšími rámami, kvalitným kovaním či sklami s vysokou odolnosťou voči rozbitiu. Bezpečnosť okien možno zvýšiť aj vďaka alarm kontaktu, ktorý slúži na detekciu otvorenia alebo narušenia okna.

incon
Zdroj: INCON, Katarína Kráľová

Pokoj od plesní

V domácnostiach sa často stretávame aj s plesňami. Nejde iba o estetický problém, ale aj zdravotný. Spôsobujú alergie, dýchacie problémy a zhoršujú kvalitu vzduchu v interiéri. Moderné okná sú navrhnuté tak, aby minimalizovali tepelné mosty, ktoré sú častou príčinou kondenzácie a následného vzniku plesní. Plastové okná INCON Komfort EVO majú hlbšie uložené sklo, čo zamedzuje vzniku kondenzátu. Výsledkom je zdravší domov bez plesní a skutočný pokoj pre vaše zdravie.

incon
Zdroj: INCON

Pokojná montáž bez stresu a komplikácií

Okná potrebujú odbornú montáž, pretože nesprávna inštalácia môže znehodnotiť aj ten najlepší produkt. Z toho dôvodu je dôležité, aby montáž prebehla rýchlo, čisto a profesionálne. INCON spolupracuje s overenými a skúsenými odborníkmi, ktorí sú školení a majú prehľad o správnych postupoch pri inštalácii okien. Zákazník sa tak prakticky nemusí starať o nič. Montáž prebieha hladko, bez stresu a zbytočných komplikácií – od začiatku až po posledný detail. „O vaše okná sa postaráme aj po tom, ako ich dodáme a namontujeme. Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou, že môžete byť pokojní a môžete sa na nás spoľahnúť v každom smere,“ dodáva na záver L. Pavlovič.

Viac o oknách na www.incon.sk

Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Náhľadový obrázok: INCON, Katarína Kráľová
28-ročná rómka Lana žije v Anglicku: Rómovia sú v zahraničí flexibilnejší. Vždy som snívala o svojom vlastnom domove (Rozhovor)
refresher+
refresher+
refresher+
refresher+
Viac z Zaujímavosti

refresher+
