Ako vám kvalitné okná zlepšia život?

Predstavte si bývanie, kde vás neruší hluk z ulice, máte nižšie účty za energie a nemusíte sa obávať plesní.
Znie to ako sen? V dobe, keď nás obklopuje neustály ruch, stres a nepredvídateľné výdavky, sa pokoj stáva čoraz väčším luxusom. Ak chcete, aby sa stal bežnou súčasťou vášho života, investujte do kvalitných okien.
Okná nie sú produkt, ktorý sa mení každý rok. Preto je dôležité, aby vydržali. Najlepšie sú tie, o ktorých ani neviete, že ich máte. Nepotrebujú neustálu pozornosť, nevyžadujú časté opravy a prinášajú pokoj v každom ročnom období a na dlhé roky. Okná značky INCON spĺňajú všetky tieto požiadavky a postarajú sa o príjemné a komfortné bývanie.
Pokoj od vysokých účtov za energie
Kvalitné okná zohrávajú kľúčovú úlohu v tom, ako efektívne dokáže domácnosť hospodáriť s teplom. Cez staré alebo zle tesniace otvorové výplne môže unikať až 15-40 % tepla. To znamená desiatky až stovky eur ročne „vyhodených von oknom“. Okná značky INCON však výrazne prispievajú k zníženiu nákladov na vykurovanie v zime a chladenie v lete. Vďaka moderným technológiám, použitiu trojskla a kvalitnému tesneniu dosahujú extrémne nízke hodnoty prestupu tepla. V praxi to znamená, že teplo ostáva tam, kde má – v zime u vás doma a v lete vonku za oknami.
Pokoj od hluku
Hluk je skrytý nepriateľ a často si neuvedomujeme, ako veľmi ovplyvňuje naše zdravie. Ak bývate pri frekventovanej ceste, železnici, v rušnej štvrti alebo v blízkosti obchodného centra viete, aké náročné je nájsť si v byte či dome pokojnú chvíľu iba pre seba. Vďaka kvalitnému profilu, špičkovému zaskleniu a tesneniu v oknách značky INCON možno výrazne znížiť prienik hluku do interiéru. Výsledkom je pokojné prostredie, kde sa dá pracovať, oddychovať aj spať bez rušivých vplyvov.
„Do náročnejších podmienok s vyššou záťažou na hluk, počasie alebo prašnosť sú určené plastové okná INCON Komfort EVO. Majú výborné tepelnoizolačné i akustické vlastnosti a obsahujú o 25 % viac materiálu ako bežné plastové okná, preto sa nekrútia, nepraskajú a nedajú sa ľahko vypáčiť,“ popisuje Ladislav Pavlovič, obchodný riaditeľ INCON.
Pokoj od zlodejov
Domov by mal byť tiež miestom, kde sa budete cítiť príjemne a bezpečne. Zlodeji sa najčastejšie pokúšajú dostať do interiéru práve cez okná, ktoré bývajú zraniteľným bodom domácnosti. Preto je dôležité, aby otvorové výplne neboli len pekné, ale aj odolné. Mali by byť vybavené dostatočným počtom bezpečnostných bodov, pevnejšími rámami, kvalitným kovaním či sklami s vysokou odolnosťou voči rozbitiu. Bezpečnosť okien možno zvýšiť aj vďaka alarm kontaktu, ktorý slúži na detekciu otvorenia alebo narušenia okna.
Pokoj od plesní
V domácnostiach sa často stretávame aj s plesňami. Nejde iba o estetický problém, ale aj zdravotný. Spôsobujú alergie, dýchacie problémy a zhoršujú kvalitu vzduchu v interiéri. Moderné okná sú navrhnuté tak, aby minimalizovali tepelné mosty, ktoré sú častou príčinou kondenzácie a následného vzniku plesní. Plastové okná INCON Komfort EVO majú hlbšie uložené sklo, čo zamedzuje vzniku kondenzátu. Výsledkom je zdravší domov bez plesní a skutočný pokoj pre vaše zdravie.
Pokojná montáž bez stresu a komplikácií
Okná potrebujú odbornú montáž, pretože nesprávna inštalácia môže znehodnotiť aj ten najlepší produkt. Z toho dôvodu je dôležité, aby montáž prebehla rýchlo, čisto a profesionálne. INCON spolupracuje s overenými a skúsenými odborníkmi, ktorí sú školení a majú prehľad o správnych postupoch pri inštalácii okien. Zákazník sa tak prakticky nemusí starať o nič. Montáž prebieha hladko, bez stresu a zbytočných komplikácií – od začiatku až po posledný detail. „O vaše okná sa postaráme aj po tom, ako ich dodáme a namontujeme. Naše dlhoročné skúsenosti sú zárukou, že môžete byť pokojní a môžete sa na nás spoľahnúť v každom smere,“ dodáva na záver L. Pavlovič.
Viac o oknách na www.incon.sk.