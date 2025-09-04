Kategórie
dnes 4. septembra 2025 o 15:36
Čas čítania 0:27
Tereza Szalaiová TASR

AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov

AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov
Zdroj: Galerie
OSOBNOSTI ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Správu o jeho úmrtí priniesla skupina Armani Group.

Módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov. Návrhár je známy tým, že počas svojej praxe vytvoril typicky taliansku estetiku vo svojich odevoch a posunul hollywoodske červené koberce na novú úroveň.

„Il Signor Armani, ako ho vždy s úctou a obdivom nazývali zamestnanci a spolupracovníci, zomrel pokojne, obklopený svojimi blízkymi,“ uviedla skupina Armani Group vo svojom vyhlásení.

armani, giorgio armani,
Zdroj: Instagram/Giorgio Armani

Armani v sebe spájal v sebe talent dizajnéra s prezieravosťou podnikateľa. Jeho spoločnosť dosahovala ročný obrat približne až 2,3 miliardy eur.

Zdravotný stav Giorgia Armaniho sa pre neznáme ochorenie dlhšie zhoršoval. V júni 2025 sa prvýkrát vo svojej kariére nezúčastnil na milánskom týždni módy, kde jeho spoločnosť predstavila novú pánsku kolekciu jar-leto 2026.

OSOBNOSTI ÚMRTIA ZNÁMYCH OSOBNOSTÍ
Tereza Szalaiová
Tereza Szalaiová
Editor
TASR
TASR
