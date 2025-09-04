Mladí Slováci zanechali stabilnú prácu a všetko stavili na svoj sen. Po pol roku expandujú do siedmich krajín

Traja mladí Slováci stoja za raketovým úspechom startupu Rewardly. Ich inovatívna platforma prepája podniky so zákazníkmi a umožňuje im komunikovať na osobnejšej úrovni, a to všetko bez zbytočných aplikácií.
Rewardly dnes pôsobí v siedmich krajinách a pomáha státisícom používateľov. Len v Bratislave s ním spolupracuje viac ako 100 podnikov. Startup sa pripravuje na investičné kolo, ktoré má naštartovať rýchlu expanziu na nové zahraničné trhy.
Ako to celé začalo?
Dvaja spolužiaci, Daniel Gašparík a Roman Osadský, sa rozhodli otestovať trh so štyrmi SaaS projektmi. Rewardly sa ukázal ako trefa do čierneho. Neskôr sa k nim pridala Lucia Kramárová a spoločne začali budovať firmu, ktorá mení spôsob, akým podniky komunikujú so svojimi zákazníkmi.
Naskenuj a získaj
Používanie Rewardly je jednoduché: zákazník naskenuje QR kód v podniku a pridá si digitálnu kartu do Apple alebo Google Wallet. Podnik tak získa možnosť posielať personalizované push notifikácie, informovať o novinkách a reagovať na preferencie zákazníkov.
„Firmy často nevedia, kto k nim chodí a čo má rád. S Rewardly im dávame nástroj, ktorý im umožní byť bližšie k zákazníkom a vytvárať dôvod, prečo sa vracajú,“ vysvetľuje Lucia Kramárová.
„V Rewardly chceme potvrdzovať, že ku každej firme pristupujeme individuálne a hľadáme spôsob, ako im byť nápomocní,“ uzatvára Lucia Kramárová.
Dáta namiesto domnienok
Už žiadne papierové kartičky. Rewardly prináša podnikom dáta, ktoré im otvárajú oči. Získavajú prehľad o frekvencii návštev, obľúbených produktoch a reakciách na kampane. Platforma umožňuje segmentovať zákazníkov a posielať im relevantné správy, ktoré ich potešia, nie otravujú. „Chceme, aby každá správa mala pre zákazníka zmysel,“ hovorí Daniel Gašparík.
Lojalita 2.0
Rewardly ukazuje, že lojalita už nie je o zbieraní pečiatok, ale o budovaní vzťahu. Podnik môže so zákazníkom komunikovať od prvej návštevy a reagovať na jeho preferencie.
Rýchlosť a flexibilita sú ďalšie výhody Rewardly. Tím dokáže expresne pridávať nové funkcie a prispôsobovať ich rôznym odvetviam. Aj preto startup expandoval do siedmich krajín a pripravuje investičné kolo.
„Našou víziou je, aby každá firma mohla využívať dáta na efektívnu komunikáciu so zákazníkmi. Technológia má slúžiť ľuďom, preto staviame na personalizácii, rýchlosti a jednoduchosti,“ dodáva Daniel Gašparík.