Kategórie
Spravodajské kategórie
Témy
Spravodajské témy
Spravodajský portál pre modernú generáciu, ktorá sa zaujíma o aktuálne dianie.
Zaujíma ťa aktuálne dianie? Správy z domova aj zo sveta nájdeš na spravodajskom webe. Čítaj reportáže, rozhovory aj komentáre z rôznych oblastí. Sleduj Refresher News, ak chceš byť v obraze.
PREJSŤ NA NEWS
Kliknutím na tlačidlo ťa presmerujeme na news.refresher.sk
Domov
Aktivuj si predplatné na pol roka zadarmo s ČSOB
Tento článok je PR správa spoločnosti Rewardly.
dnes 4. septembra 2025 o 13:00
Čas čítania 1:28
Sponzorovaný obsah

Mladí Slováci zanechali stabilnú prácu a všetko stavili na svoj sen. Po pol roku expandujú do siedmich krajín

ZAUJÍMAVOSTI PODNIKANIE ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK

Traja mladí Slováci stoja za raketovým úspechom startupu Rewardly. Ich inovatívna platforma prepája podniky so zákazníkmi a umožňuje im komunikovať na osobnejšej úrovni, a to všetko bez zbytočných aplikácií.

Rewardly dnes pôsobí v siedmich krajinách a pomáha státisícom používateľov. Len v Bratislave s ním spolupracuje viac ako 100 podnikov. Startup sa pripravuje na investičné kolo, ktoré má naštartovať rýchlu expanziu na nové zahraničné trhy.

Ako to celé začalo?

Dvaja spolužiaci, Daniel Gašparík a Roman Osadský, sa rozhodli otestovať trh so štyrmi SaaS projektmi. Rewardly sa ukázal ako trefa do čierneho. Neskôr sa k nim pridala Lucia Kramárová a spoločne začali budovať firmu, ktorá mení spôsob, akým podniky komunikujú so svojimi zákazníkmi.

Rewardly
Zdroj: Rewardly

Naskenuj a získaj

Používanie Rewardly je jednoduché: zákazník naskenuje QR kód v podniku a pridá si digitálnu kartu do Apple alebo Google Wallet. Podnik tak získa možnosť posielať personalizované push notifikácie, informovať o novinkách a reagovať na preferencie zákazníkov.

„Firmy často nevedia, kto k nim chodí a čo má rád. S Rewardly im dávame nástroj, ktorý im umožní byť bližšie k zákazníkom a vytvárať dôvod, prečo sa vracajú,“ vysvetľuje Lucia Kramárová.

„V Rewardly chceme potvrdzovať, že ku každej firme pristupujeme individuálne a hľadáme spôsob, ako im byť nápomocní,“ uzatvára Lucia Kramárová.

Rewardly je slovenský startup, ktorý prevádzkam umožňuje personalizovanú komunikáciu so zákazníkmi a digitálne vernostné programy bez nutnosti sťahovať aplikáciu.

Zákazník si v prevádzke naskenuje QR kód a pridá si kartu do Googlu či Apple Wallet. Platforma analyzuje nákupné preferencie, čím prevádzkam odhaľuje informácie, ktoré doteraz nepoznali, a umožňuje cielene posielať ponuky a odmeny, ktoré zodpovedajú reálnym potrebám zákazníkov.
zisti viac

Dáta namiesto domnienok

Už žiadne papierové kartičky. Rewardly prináša podnikom dáta, ktoré im otvárajú oči. Získavajú prehľad o frekvencii návštev, obľúbených produktoch a reakciách na kampane. Platforma umožňuje segmentovať zákazníkov a posielať im relevantné správy, ktoré ich potešia, nie otravujú. „Chceme, aby každá správa mala pre zákazníka zmysel,“ hovorí Daniel Gašparík.

Lojalita 2.0

Rewardly ukazuje, že lojalita už nie je o zbieraní pečiatok, ale o budovaní vzťahu. Podnik môže so zákazníkom komunikovať od prvej návštevy a reagovať na jeho preferencie.

Rýchlosť a flexibilita sú ďalšie výhody Rewardly. Tím dokáže expresne pridávať nové funkcie a prispôsobovať ich rôznym odvetviam. Aj preto startup expandoval do siedmich krajín a pripravuje investičné kolo.

„Našou víziou je, aby každá firma mohla využívať dáta na efektívnu komunikáciu so zákazníkmi. Technológia má slúžiť ľuďom, preto staviame na personalizácii, rýchlosti a jednoduchosti,“ dodáva Daniel Gašparík.

Podporujeme lokálne talenty
Podpore lokálnych umelcov alebo projektov sa venujeme už od vzniku Refresheru.
Veríme, že na Slovensku je veľa mladých talentovaných ľudí, a sme hrdí na to, že im poskytujeme platformu, kde môžu odprezentovať svoje nadanie.
Aj to môžeme robiť vďaka členom klubu Refresher+.
Staň sa členom
Pridaj sa do klubu REFRESHER+
Základné
5 €
Účtuje sa raz za 4 týždne
1,25 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Menej reklám
150 kreditov každé 4 týždne na nákup benefitov
Ročné - 17 %
60 € 50 €
Účtuje sa raz za rok
0,96 € / Týždeň
Prístup ku prémiovým článkom
Prístup k benefitom
Úplne bez reklám
2 000 kreditov ihneď na nákup benefitov
Zdieľanie článkov kamošom
Všetky možnosti predplatného Mám zľavový kód
Dokončením súhlasím s pravidlami a podmienkami portálu Refresher.
Súvisiace témy
PODNIKANIE ÚSPEŠNÍ SLOVÁCI
Upozorniť na chybu - ak si našiel nedostatok v článku alebo máš pripomienky, daj nám vedieť.
Sponzorovaný obsah
Sponzorovaný obsah
Všetky články
Profil venovaný platenému obsahu na REFRESHERi. Ak sa jedná o PR správu (označené "PR správa") alebo obsah, ktorý tvoríme na základe zadania inzerenta ale jedná sa o našu relatívne voľnú tvorbu (označené "Sponzorovaný obsah"), je uverejnený pod týmto profilom. Články, ktoré tvoríme podľa seba, ale podporuje ich Inzerent, ale do obsahu vstupovať nemôže, sú označené "V spolupráci" a nemusia byť uverejnené pod týmto profilom.
Uložiť Uložené
Musíš byť prihlásený/á , aby si mohol uložiť článok.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Nepodarilo sa uložiť zmeny. Skús sa nanovo prihlásiť a zopakovat akciu.

V prípade že problémy pretrvávajú, kontaktuj prosím administrátora.
OK
Náhľadový obrázok: Rewardly
Diskusia (0)
Prihlásiť sa
Zoradiť od
najoblúbenejších
najnovších
Nepodarilo sa načítať dáta pre diskusiu. Skúste znova načítať stránku.
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol pridať komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš byť prihlásený/á, aby si mohol ohodnotiť komentár.
Prihlásiť sa
Zrušiť
Musíš mať predplatené REFRESHER+, aby si mohol pridať komentár.
Predplatiť
Zrušiť
Komentár, ktorý si pridal, vidíš zatiaľ len ty. Pre zobrazenie komentárov ostatným používateľom je potrebné overiť tvoj účet.
Overiť účet
Zrušiť
Naozaj chceš odstrániť svoj komentár?
Odstrániť
Zrušiť
Naozaj chceš zablokovať tento komentár?
Zablokovať
Zrušiť
Naozaj chceš nahlásiť tento komentár?
Nahlásiť
Zrušiť
Ďakujeme, komentár bol nahlásený.
OK
OK
Odporúčame
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
pred 3 hodinami
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
Sponzorovaný obsah
V závere Menučka prišiel šok. Takýto zvrat nikto nečakal
pred 2 dňami
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Kubo má stolársku firmu v Anglicku. K zákazkám sa tu dostaneš len cez odporúčanie, ak makáš, zarobíš aj 5-tisíc (Rozhovor)
pred 2 dňami
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
Sponzorovaný obsah
SÚŤAŽ: Odpovedz na niekoľko otázok o pravidlách cestnej premávky a vyhraj vodičský kurz v autoškole podľa vlastného výberu
pred 3 dňami
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
Sponzorovaný obsah
Bizarná požiadavka headlinera, odviazaní návštevníci a náhodný Tinder match. Grape 2025 bol brutálny (REPORTÁŽ)
22. 8. 2025 14:00
Storky
Nik Tendo a Decky vyrážajú na tour. Zavítajú aj na Slovensko
Radiohead sa vracia na európske pódiá. Na turné sa vydajú po 7 rokoch
Tieto celebrity sa budú brať v roku 2026. Jeden pár ťa zrejme prekvapí
Mussoliniho pravnuk hviezdi v talianskej lige. Má za sebou debut v Serie A
Boli sme na festivale v Benátkach. Sleduj exkluzívne zábery The Rocka aj...
Táto skladba od The Weeknda sa stala najstreamovanejšou v histórii Spotify
Vogue má novú šéfku. Annu Wintour vymení dlhoročná zamestnankyňa
Post Malone na prehliadke v Paríži predstavil vlastnú módnu značku
Lady Gaga vstupuje do sveta Wednesday. Netlix odhalil, ako bude vyzerať
Toto sú účastníci 5. série Love Islandu: Zubná asistentka či kaskadér z Londýna
HBO odhalilo ďalších hercov v Harry Potter seriáli. Vráti sa obľúbený profesor..
Poznáme dátum premiéry Doby ľadovej 6. O čom bude?
Hit roka? Nový mrazivý film zožal v Benátkach 15-minútové standing ovation
Seriálový hit rozdeľuje divákov. Tvorcovia ich vyzvali, aby nešikanovali hercov
Po kontroverzii so Sydney Sweeney uvádza American Eagle collab s Travisom Kelcem
Jaromír Jágr sa zapísal medzi klubové legendy NHL
Lana Del Rey odložila vydanie albumu na január. Toto je dôvod
Dwayne Johnson | The Rock
Dwayne Johnson je v novom filme na nepoznanie. Koľko hodín strávil v maskérni?
Kráska z Love Islandu sa podelila o svoj veľký deň. Zdieľala zábery z romanticke...
Nová hra ťa zavedie do prvej svetovej vojny. Pozri si tieto úžasné zábery
Lifestyle news
Tom Holland plánuje otvoriť vlastnú školu zadarmo. Herec chce ponúknuť vzdelanie na úrovni elitných britských inštitúcií pred hodinou
AKTUÁLNE: Taliansky módny návrhár Giorgio Armani zomrel vo veku 91 rokov pred hodinou
Najdrahšia večera na Malorke. Neznámy hosť zaplatil v reštaurácii vyše 63-tisíc eur pred 2 hodinami
VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja pred 3 hodinami
Viac sexi ako Päťdesiat odtieňov sivej? Adaptácia klasiky s Jacobom Elordim a Margot Robbie rozpáli kiná dnes o 13:17
Nik Tendo a Decky vyrážajú na turné s ich novým albumom GoldKiid. Zavítajú aj na Slovensko dnes o 12:29
Nový Superman už má dátum premiéry: Man of Tomorrow uvidíme v kinách v júli 2027 dnes o 11:07
Luigi Mangione ako model pre SHEIN: Vrah riaditeľa zdravotnej poisťovne sa objavil na fotkách fast-fashion giganta dnes o 10:14
Cardi B predstavila nový cover pripravovaného albumu. Použila fotky zo svojho virálneho súdneho pojednávania dnes o 09:28
Obľúbená relácia Na nože je späť. Prvá časť novej série priniesla historický moment dnes o 08:41
Spravodajstvo
Polícia SR Volodymyr Zelenskyj Správy počasie Počasie
Viac
Nový závod Volvo hľadá tisíce zamestnancov. Ponúkajú rôzne pozície od operátorov po špecialistov
pred 34 minútami
Teploty na Slovensku znova stúpnu. Vyšplhajú sa až na 32 °C (+graf)
pred hodinou
Do skupiny detí v Berlíne vrazilo auto. Z miesta hlásia viacero zranených
pred 2 hodinami

Viac z Zaujímavosti

Všetko
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
Slovensko
včera o 13:00
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka
V spolupráci
Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka
pred 2 hodinami
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
refresher+
Odporúčané
Čakať na lacnú letenku dnes už nemá zmysel. Expert radí ako lacno cestovať aj napriek rastúcim cenám
pred 2 dňami
V Prahe postavia najvyšší mrakodrap v Česku. Unikátna budova s vrakom lode bude merať 135 metrov
V Prahe postavia najvyšší mrakodrap v Česku. Unikátna budova s vrakom lode bude merať 135 metrov
včera o 11:42
Cestujúci v lietadle zostali 6 hodín bez funkčných záchodov. Potrebu museli vykonať do plastových fliaš
Cestujúci v lietadle zostali 6 hodín bez funkčných záchodov. Potrebu museli vykonať do plastových fliaš
pred 2 dňami
Viac z Tech Všetko
VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja
Hry
pred 3 hodinami
VIDEO: Nový James Bond príde aj na Slovensko. Prvé zábery z gameplayu odhaľujú množstvo akcie, ale aj útržky deja
pred 3 hodinami
Rodičia žalujú OpenAI za smrť svojho syna. Vinia ChatGPT zo spoluúčasti na samovražde
28. 8. 2025 9:09
10 praktických vychytávok do intrákovej izby, ktoré nezaberú veľa miesta a nezruinujú tvoj rozpočet
24. 8. 2025 10:00
Viac z Refresher Všetko
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
Reportáže
24. 8. 2025 17:00
refresher+
Odporúčané
Vyskúšal som liečivú masáž genitálií. Hoci nejde o erotickú službu, erekcia je žiadaná (Reportáž)
24. 8. 2025 17:00
Bol som na tajomnom erotickom večierku: chodia sem najmä mladé páry, všetci účastníci mali masky (Reportáž)
17. 8. 2025 17:00
Andreas z Party Shore sa živí OnlyFans: Ak chce niekto di*kpic, pošlem mu hneď cenu (Rozhovor)
12. 8. 2025 17:00
Viac z Politika Všetko
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
KVÍZ: Si expert na históriu? Otestuj sa, ako poznáš osobnosti, ktoré formovali moderné dejiny
25. 3. 2025 14:00
Jovinečko vraj dostal ponuku podporiť Pellegriniho v prezidentských voľbách. Za storku mal dostať až 30-tisíc eur
2. 5. 2025 18:46
Trump oznámil zmenu hlavnej zložky v Coca-cole. Firma podľa neho súhlasí
17. 7. 2025 17:28

Najnovšie

Lifestyle
Spravodajstvo
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
Kultúra
pred 17 minútami
G1nter prvý raz vystúpi v hlavnom meste, 2000s party či Red Bull Letecký deň. Toto ťa čaká v Bratislave (WEEKEND RADAR)
pred 17 minútami
Je tu štvrtok a s ním aj ďalšie tipy, ako môžeš stráviť svoj víkend. Letné prázdniny síce skončili, no neboj sa, stále ťa čaká veľa akcií.
Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka
V spolupráci
Silvester je pomaly za rohom a chaty sa rýchlo míňajú. Našli sme 5 ubytovaní, kde s kamošmi osláviš koniec roka
pred 2 hodinami
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
refresher+
Odporúčané
Zuzka robí inštalatérku: Keď ľudia zistia, že im kotol opraví žena, sú pokojnejší (Rozhovor)
pred 3 hodinami
Mladí Slováci zanechali stabilnú prácu a všetko stavili na svoj sen. Po pol roku expandujú do siedmich krajín
PR správa
Mladí Slováci zanechali stabilnú prácu a všetko stavili na svoj sen. Po pol roku expandujú do siedmich krajín
dnes o 13:00
Zakladateľ značky 1617 tvoril, lebo nemal čo na seba. Dnes ťa jeho streetwear móda osloví bohatým vizuálom (REFRESHER ART)
Zakladateľ značky 1617 tvoril, lebo nemal čo na seba. Dnes ťa jeho streetwear móda osloví bohatým vizuálom (REFRESHER ART)
dnes o 12:30
Viac
Najčítanejšie
24 HODÍN
7 DNÍ
30 DNÍ
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
Zuzana Plačková si kúpila luxusný byt v bratislavskom Sky Parku. „Nepoznám nikoho, kto by ho mal tak naložený,“ uviedla
včera o 14:54
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Jano praží na bardejovskom jarmoku legendárne langoše: Za hodinu ich pripravím aj 100, robím to s láskou (Reportáž)
včera o 13:00
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
Hard Rico vydal disstrack na svoju exfrajerku. V skladbe opisuje jej neveru
včera o 08:52
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 2 dňami
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 3 dňami
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
Odporúčané
Začínali v detskej izbe vo Svidníku, dnes šijú obleky pre hviezdy z NHL. Prispôsobiť nohavice na ich postavy je vraj výzva
pred 3 dňami
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
Slovenský film zožal na festivale v Benátkach veľký úspech. O výkone Milana Ondríka píšu aj zahraničné médiá
pred 2 dňami
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
VIDEO: Pellegrini v príhovore k SNP spomenul video Jovinečka z autoumyvárne. Influencer mu odkázal, že ho tam nabudúce zoberie
30. 8. 2025 9:38
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
refresher+
Odporúčané
Prespala som v najhoršie hodnotenom hoteli v Bratislave: Hostia ho nazývajú nočnou morou (Reportáž)
31. 8. 2025 7:00
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
refresher+
Odporúčané
Mladý pár si na východe postavil fínsky zrub: Dýcha sa v ňom lepšie, namiesto bazéna máme jazierko
22. 8. 2025 7:00
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
REBRÍČEK: Toto je 10 najinteligentnejších plemien psov. Máš doma víťaza?
26. 8. 2025 18:42
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
Tiktoker Valden s partnerkou Sárou otvorene prehovorili o strate bábätka. Zdieľali silný odkaz
pred 3 dňami
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
Najúspešnejšia česká komédia tohto roka sa dostala na Netflix. V kinách porazila dokonca aj Řezníka
15. 8. 2025 17:27
Domov
Zdieľať
Diskusia