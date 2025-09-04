fēnix 8 Pro: prvé inteligentné hodinky Garmin® s technológiou inReach® pre satelitné aj LTE pripojenie

Spoločnosť Garmin (NYSE: GRMN) posúva hranice technológie inteligentných hodiniek uvedením novej série fēnix® 8 Pro.
Prémiové GPS smart hodinky ako prvé prinášajú integrovanú technológiu inReach® so satelitným a LTE mobilným pripojením*, vďaka čomu môžu športovci aj dobrodruhovia nechať telefón doma a stále zostať v spojení. Ďalším revolučným krokom vo vývoji je model fēnix 8 Pro – MicroLED, ktorý uvádza vôbec prvý vysokokvalitný MicroLED displej pre dokonalú čitateľnosť a prémiový zážitok z používania.
fēnix 8 Pro mení pravidlá hry pre smart hodinky. Táto nová rada prináša prelomové inovácie – od život meniacej technológie inReach® priamo na zápästie, ktorá pomáha športovcom a dobrodruhom zostať v spojení s rodinou a priateľmi, až po prvý ultra-jasný MicroLED displej v smart hodinkách. Vďaka nemu používatelia uvidia svoje mapy, štatistiky, zdravotné a wellness údaje a mnoho ďalšieho ako nikdy predtým.“ — Susan Lyman, viceprezidentka pre predaj a marketing pre spotrebiteľský segment, Garmin.
Telefón môžete nechať doma – a zostať v spojení
Navrhnuté pre aktivity, pri ktorých je nepraktické nosiť telefón, hodinky fēnix 8 Pro majú zabudovanú technológiu inReach® so satelitným a LTE mobilným pripojením*.
Satelitné pripojenie
fēnix 8 Pro využíva inReach na výmenu správ a odosielanie lokalizačných check-inov:
- Textové správy: posielajte a prijímajte SMS správy s používateľmi aplikácie Garmin Messenger™ na smartfóne alebo kompatibilných hodinkách Garmin.
- Lokalizačné check-iny: zdieľajte svoju polohu s rodinou a priateľmi, aby mohli sledovať priebeh vašej cesty.
Mobilné LTE pripojenie
Okrem SMS správ a check-inov umožňuje fēnix 8 Pro aj telefonovanie, hlasové správy, LiveTrack a prístup k predpovediam počasia pri pripojení k LTE sieti:
- Hlasové hovory: uskutočňujte a prijímajte hovory priamo z hodiniek s ďalšími používateľmi fēnix 8 Pro alebo aplikácie Garmin Messenger.
- Hlasové správy: zostaňte v kontakte prostredníctvom 30-sekundových hlasových správ. Príjemcovia si ich môžu vypočuť alebo prečítať v hodinkách či v aplikácii.
- LiveTrack: rodina a priatelia môžu sledovať vaše dobrodružstvá v reálnom čase prostredníctvom zdieľania polohy. Upozornenia informujú, kedy sa LiveTrack spustil, aby sa mohli pripojiť alebo reagovať počas aktivity.
- Predpoveď počasia: aktuálne podmienky a viacdňové predpovede pre lepšiu pripravenosť na cestu.
- Pre využitie týchto služieb nie je potrebné aktivovať nové telefonne číslo, všetko prebieha prostredníctvom pôvodného tel. Čísla.
- LTE pripojenie je momentálne na území SR nedostupné. Netrpezlivo očakávame posledné kroky, ktoré povedú k spusteniu aj na Slovensku.
SOS funkcia s podporou Garmin Response℠
Pri spustení SOS signálu odošle fēnix 8 Pro správu cez satelitné alebo mobilné pripojenie do Garmin Response℠ centra, kde je nonstop pripravený tím skúsených koordinátorov tiesňových situácií. Tí následne komunikujú s používateľom, jeho núdzovými kontaktmi, záchrannými organizáciami a miestnymi zdrojmi. Poskytujú priebežné aktualizácie o zásahu, potvrdzujú, keď je pomoc na ceste, a zostávajú v spojení až do vyriešenia situácie. Tím Garmin Response má takmer 20 rokov skúseností a podporil už viac než 17 000 incidentov inReach vo vyše 150 krajinách na všetkých siedmich kontinentoch.
Prvý svojho druhu – MicroLED displej
Model fēnix 8 Pro – MicroLED prináša bezkonkurenčný jas a detail: viac než 400 000 LED diód dosahuje jas až 4 500 nitov, čo z neho robí najjasnejšie inteligentné hodinky vôbec. Výsledkom je revolučný displej s bohatými farbami, vysokou hustotou pixelov, širokými pozorovacími uhlami a špičkovou čitateľnosťou – aj na priamom slnku.
Odolný dizajn, prémiové funkcie
Hodinky fēnix 8 Pro sú pripravené na akékoľvek dobrodružstvo. Všetky modely sú odolné voči ponoru, majú kovové tlačidlá s ochranou proti zatekaniu, kryt senzora z kovu, dotykové displeje AMOLED alebo MicroLED, titánové lunety a LED svietidlo pre lepšiu viditeľnosť v tme.
Okrem toho sú vybavené kompletnou sadou funkcií Garmin pre výkon, navigáciu, zdravie a wellness** či konektivitu – vrátane endurance score, hill score, odporúčaných tréningov, predinštalovaných máp TopoActive, dynamického plánovania trás, aplikácie Garmin EKG***, sleep coacha, Garmin Pay™, bezpečnostných a sledovacích funkcií a mnoho ďalšieho. Viac informácií nájdete na blog.garmin.sk.
Dostupnosť a ceny
- fēnix 8 Pro – AMOLED: dostupný vo veľkostiach 47 mm a 51 mm, výdrž batérie až 27 dní v režime smart hodiniek****, cena od 1 199,99 €.
- fēnix 8 Pro – MicroLED: dostupný vo veľkosti 51 mm, výdrž batérie až 10 dní v režime smart hodiniek, cena 1 999,99 €.
Oba modely sa budú dať objednať od 8. septembra 2025.
*Vyžaduje sa aktívne predplatné; pokrytie LTE siete a satelitné pripojenie nie sú dostupné vo všetkých krajinách. V krajinách, kde sú k dispozícii, sa pokrytie môže líšiť podľa oblasti a ovplyvňovať ho môžu budovy, stromy a poveternostné podmienky. Overte si na stránke https://podpora.garmin.sk/988470-LTE-a-satelitn%C3%A9-pokrytie, ktoré služby sú dostupné vo vašej oblasti alebo v krajinách, do ktorých cestujete; v niektorých jurisdikciách je používanie satelitných komunikačných zariadení regulované alebo zakázané. Je zodpovednosťou používateľa poznať a dodržiavať všetky platné zákony v jurisdikciách, kde sa má zariadenie používať.
**Presnosť sledovania aktivity.
***Aplikácia EKG je zdravotnícka pomôcka triedy IIa podľa nariadenia EÚ o zdravotníckych pomôckach (MDR) (EÚ) 2017/745. Aplikácia ECG je schopná zaznamenať EKG podobné EKG vedenia I a detegovať prítomnosť fibrilácie predsiení alebo normálneho sínusového rytmu. Je určená výhradne pre dospelých vo veku od 22 rokov. Vždy sa riaďte pokynmi na používanie. Aplikácia ECG nie je dostupná vo všetkých regiónoch a je dostupná iba na vybraných inteligentných hodinkách Garmin s najnovšou verziou aplikácie Garmin Connect a softvéru hodiniek. Dostupnosť a úplné pokyny na používanie nájdete na Garmin.com/ECG.
****Odhadovaná výdrž batérie pre model fēnix 8 Pro – AMOLED 51 mm.