20 netradičných chlapčenských mien, ktoré zaujmú svojím významom

Hľadáš meno, ktoré bude originálne, nezabudnuteľné a zároveň nesie silný význam?
Ak nechceš dať svojmu synovi tradičné meno, ale chceš niečo, čo bude skutočne jedinečné, tento zoznam netradičných chlapčenských mien ti určite poslúži ako inšpirácia.
Od historických až po moderné, od mytológie po prírodu – tieto netradičné chlapčenské mená nie sú len krásne, ale nesú aj hlboký a nezabudnuteľný význam. Prečítaj si náš výber a nájdi meno, ktoré tvoje dieťa vystihne najlepšie.
20 netradičných chlapčenských mien
1. Maxim
Pochádza z latinského „maximus“, čo znamená „najväčší“. Meno, ktoré znie silne a ambiciózne, ale stále nie je bežné.
2. Valerián
Latinské meno znamenajúce „silný“ alebo „zdravý“. Meno, ktoré má silný historický základ, ale je v súčasnosti veľmi zriedkavé.
3. Dorian
Grécke meno, ktoré znamená „z rodu Doriánov“. Názov spojený s literatúrou a umením, no na Slovensku veľmi originálne.
4. Lysander
Grécke meno, ktoré znamená „osloboditeľ“. Má silný historický odkaz, ale stále je neobvyklé a nevšedné.
5. Bastian
Krátka forma mena Sebastian, ktorá má grécky pôvod a znamená „ctený“. Znie elegantne a nezvyčajne.