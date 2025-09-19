Najkrajšie citáty o láske, ktoré povedali slávni ľudia. Prinútia ťa zamyslieť sa

Poznáš tieto citáty?
Hovorí sa, že láska nemá presnú definíciu, pretože pre každého znamená niečo iné. No vieme ju cítiť a popísať slovami, z ktorých vznikajú veľmi krásne a zároveň smutné citáty. Našli sme silné citáty o láske, ktoré povedali známi ľudia a z ktorých by si mal každý zobrať ponaučenie.
1.
„Zamiloval som sa tak, ako keď zaspávame. Pomaly a potom hneď naraz.“
– John Green
2.
„Nakoniec zistíš, že milovať a nechať ísť môže byť to isté.“
– Jack Kornfield
3.
„Nemiluješ niekoho pre jeho vzhľad, oblečenie alebo luxusné auto, ale preto, že spieva pieseň, ktorú počuješ len ty.“
― Oscar Wilde
4.
„Láska je neskrotná sila. Keď sa ju snažíme ovládať, ničí nás. Keď sa ju snažíme uväzniť, zotročuje nás. Keď sa ju snažíme pochopiť, zanecháva v nás pocit stratenosti a zmätenosti.“
― Paulo Coelho
5.
„Vieš, že si zamilovaný, keď nemôžeš zaspať. Pretože realita je konečne lepšia ako tvoje sny.“
― Dr. Seuss