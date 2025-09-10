Kategórie
Článok vznikol v spolupráci so spoločnosťou Pelikán a Booking.
dnes 10. septembra 2025 o 17:00
Čas čítania 5:15
Sponzorovaný obsah

Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov

Toto je 6 destinácii, kde si predĺžiš leto. Oceníš lacnejšie letenky aj menej turistov
Zdroj: Dupe Photos / Daniel Bughiu
ZAUJÍMAVOSTI CESTOVANIE KAM NA DOVOLENKU WISHLIST
Aj tebe už chýbajú horúce slnečné lúče a dovolenková atmosféra?

Leto v našich zemepisných šírkach sa už chýli ku koncu, hoci niekto by mohol namietať, že tento rok sa ani poriadne nerozbehlo. Zabudni na jesenný splín a využi toto prechodné obdobie naplno. Skúsený cestovateľ totiž vie, že prvé jesenné dni znamenajú jediné – lacnejšie letenky, výhodnejšie ubytko a predovšetkým menej turistov.

Využi výhodné letenky do teplých krajín a predĺž si leto v Španielsku, Taliansku či na obľúbených Kanárskych ostrovoch. A to za zlomok ceny, akú by ťa takáto dovolenka vyšla počas hlavnej sezóny.

Ceny a dostupnosť sú aktuálne v čase písania článku.

🇬🇷 Kos, Grécko

✈️ Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 25 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 36,49 € (v seeptembri)

Slnečný ostrov Kos v Egejskom mori je dokonalou voľbou, ak hľadáš miesto, kde si užiješ dlhé letné dni aj na konci sezóny. Tyrkysové more, jemný piesok a nezameniteľná atmosféra Grécka – to všetko tu nájdeš na jednom mieste.

Ak chceš zažiť ostrov naplno, určite sa oplatí prenajať si skúter alebo auto. Objavíš tak ukryté zátoky, rozvoniavajúce vinice a starobylé dedinky, kde čas plynie pomalšie. Nezabudni sa vybrať na juh k pláži Paradise Beach, ktorá je známa svojím jemným pieskom, alebo sa vyber do vnútrozemia a spoznaj tradičný život v dedine Zia s úžasným výhľadom na západ slnka. 

@sachareuvers Exploring the Greek island Kos for a week 🇬🇷🤍🫧 #kos #greece #summer #fyp ♬ DAISIES - Justin Bieber
📌Tip na ubytovanie: Einalia Holiday Homes sa nachádza len pár minút o pláže. Ubytovanie je vhodné aj pre skupiny, keďže za 160 € / noc môžeš mať dovolenkový dom s dvoma spálňami.
letenky na kos

🇮🇹 Salerno, Taliansko

✈️ Odlet: Viedeň (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 1 hodina, 45 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 34 € (v septembri)

Láka ťa luxusné pobrežie Amalfi, ktoré milujú aj celebrity, avšak ceny počas sezóny sú mimo tvoj rozpočet? V tom prípade navštív túto vyhľadávanú oblasť koncom septembra, prípadne začiatkom októbra.

Zatiaľ čo na Slovensku už nastupuje tuhá jeseň, juh Talianska ponúka príjemné letné počasie, výrazne nižšie ceny a samozrejme – menej turistov. Počas pobytu nevynechaj návštevu mestečiek ako je Positano, Sorrento či Amalfi. 

@beautifuldestinations 48 Hours in Amalfi Coast Paradise! 🇮🇹✨ 📽 @pupina (IG) 📍 Amalfi Coast, Italy #italy #italia #positano #amalficoast #amalfi ♬ original sound - Beautiful Destinations
letenky do salerna
📌Tip na ubytovanie: Jednoduché, no čisté a veľmi dobre hodnotené ubytko Salerno Inn B&B leží len 300 metrov od pláže a blízko centra. Každá izba má vlastnú kúpeľňu a dokonca aj balkón. Za cenu od 34 € / osobu na noc naozaj fajn, čo povieš?

🇲🇹 Malta

✈️ Odlet: Bratislava (Ryanair)

⌛ Dĺžka letu tam: 2 hodiny, 20 minút

💶 Cena jednosmernej letenky: od 27,49 € (v októbri)

Malta je malý stredomorský ostrov, ktorý aj na jeseň ponúka príjemné teploty a slnečné dni. Okúzli ťa bohatá história, úzke uličky starobylých miest a jedinečná kombinácia európskej a orientálnej kultúry.

Hlavné mesto Valletta je plné historických pamiatok, múzeí a krásnych výhľadov na more. Na zoznam si zapíš aj  Mdinu či ostrovček Gozo. Ostrov je ideálny na objavovanie, relax na pláži aj ochutnávanie výbornej stredomorskej kuchyne. Ak ťa láka párty, zamier do oblasti St Julian's, ktorá je známa svojím nočným životom.

@faroutfarah #malta #travelmalta #maltatiktok #maltasightseeing #gozo #malta #visitmalta #gozo #gozoisland #travelblogger #visitgozo #europetravel #maltagram #travelislove @visitmalta ♬ suono originale - Jr Stit
letenky na maltu
📌Tip na ubytovanie: Priamo v srdci mesta Sliema (pár minút od Valetty) sa nachádza ubytovanie Mr Todd Hotel, ktoré svojim hosťom ponúka aj terasu a vlastné parkovisko. Za noc tu zaplatíš zhruba 54 € v prípade, že budete dvaja.
Zdroj: accuweather.com
Náhľadový obrázok: Dupe Photos / Cora Pursley
