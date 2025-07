Americký youtuber a streamer IShowSpeed, vlastným menom Darren Watkins Jr., nedávno zverejnil zoznam krajín, ktoré navštívi počas svojho druhého európskeho turné. Rad prišiel aj na Slovensko, kam dorazí už o pár dní.

Dnes (7. júla) svoje turné odštartoval v Chorvátsku, pričom jeho návšteva je už teraz plná bizarných momentov. Speed, známy svojou nehasnúcou energiou a nefiltrovaným humorom, neváhal a vrhol sa do virálnych momentov.

Zatiaľ čo sa Speed pripravoval na improvizovaný stream, obliekol sa do rímskeho bojového brnenia a hodil sa do centra diania živej gladiátorskej šou. S cinkaním mečov a burácaním publika napokon previedol výkon, ktorý dostal zakončenie v podobe davu skandujúceho „Messi“, čo youtubera ako veľkého fanúšika Ronalda očividne pobúrilo.

🚨| WATCH: Speed just featured in a Croatian Roman show with thousands of people watching and they all started chanting "Messi" 🤣🇭🇷 pic.twitter.com/QNmWb2B82Z