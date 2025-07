Ideš na Grape? Vybrali sme ti niekoľko outfitov v tohtoročnej téme GO GO GO!

Máš už premyslené? 👀

Organizátori festivalu Grape tak ako každý rok zverejnili tematický dress code. Téma GO GO GO! je oslavou športu, a tak môžeš staviť na pohodlný outfit. Aby sme ti ušetrili scrollovanie, vybrali sme originálne a štýlové kúsky, inšpirované rôznymi športami. V našom výbere nájdeš futbal, basketball, box, golf a tenis.

Ako ďalšie inspo ti prikladáme nápady od samotných organizátorov, ktorí pripravili niekoľko AI vizuálov.

Ceny a dostupnosť produktov sú aktuálne v čase písania článku. S odstupom času sa môžu meniť.

Futbal

dres adidas X Footshop X Sparta – 89 € (+ 16 € custom úprava)

Tému futbal máš vybavenú veľmi easy. Ak nemáš frajera (alebo frajerku), ktorý je zarytý fanúšik nejakého klubu a požičia ti dres, určite pozri ponuku Footshop. Známy e-shop predstavil exkluzívnu spoluprácu so značkou adidas a klubom AC Sparta Praha.



Dres má vystihnúť autentický vibe fanúšikovskej základne Sparty. Hlavným vizuálnym prvkom je „špinavý“ dizajn, ktorý má symbolizovať ťažkú cestu za víťazstvom. Za dodatočných 16 € si môžeš dres aj personalizovať. Celú kolekciu nájdeš tu.

💸 Ak ťa na Footshope zaujmú produkty, ktoré nie sú v zľave, použi náš zľavový kód RF13 a ušetri desiatky eur.

Zdroj: Footshop

Tenis

Pri výbere tenisového outfitu sme opäť stavili na ponuku obchodu Footshop. Ako si aj ďalej v našom výbere všimneš, snažíme sa ti vybrať kvalitné veci, ktoré môžeš nosiť aj potom. Tento set síce nemá najdostupnejšiu cenovku, no momentálne je v zľave, vďaka ktorej slušne ušetríš. Musíš uznať, s bielymi teniskami to vyzerá cute.

Zdroj: Footshop

Box

Nastal čas napozerať si filmovú sériu Rocky. Vhodné šortky na klasický box sme síce nenašli, ale ako alternatívu máme pre teba šortky na thajský box z Gymbeam. Na druhej strane, sivé tielko s kapucňou na náš kričalo Rocky Balboa.

Zdroj: Gymbeam, Footshop

Basketball

Basketball je pomerne nenáročná téma, najmä pokiaľ ide o pánsku módu. Do tvojho výberu sme vybrali šortky New Era a grafické tričko, ktoré vynosíš kedykoľvek. V prípade, že nechceš investovať do nového outfitu, vystačíš si aj s obyčajným tielkom a šiltovkou.

Zdroj: Footshop

Golf

Posledný v našom výbere je dámsky outfit inšpirovaný golfovou eleganciou. Keďže nejdeš na turnaj, ale na festival, trocha sme ho osviežili klobúkom a tričkom v cropped strihu.