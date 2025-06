Hviezdny herec rozhodne nepatrí do starého železa a môže byť inšpiráciou aj pre teba.

Brad Pitt má za sebou premiéru svojho najnovšieho filmu F1, na ktorú prišli aj súčasní jazdci vrátane Lewisa Hamiltona či Charlesa Leclerca. Okrem samotného snímku s pozitívnymi reakciami od kritikov nás hviezdny herec v posledných mesiacoch zásoboval taktiež perfektnými outfitmi, ktoré si zaslúžia tvoju pozornosť.

61-ročný lámač ženských sŕdc žiari po boku partnerky Ines de Ramon a s pomocou stylistky Taylor McNeill, ktorá spolupracuje napríklad s Kendrickom Lamarom, Lorde či Timothéem Chalametom, si na seba oblieka fresh kúsky na červený koberec aj v uliciach.

Predstaviteľ postavy Sonnyho Hayesa vo filme F1 je aktuálne v TOP módnej forme. Nižšie sme vybrali najlepšie outfity, v ktorých môžeš nájsť inšpiráciu, aj keď si viac ako o polovicu mladší.

Premiéra filmu F1 v New Yorku

Zoznam začíname outfitom, ktorý Brad Pitt predviedol na slávnostnej premiére filmu F1 v New Yorku, pričom značnú pozornosť si ukradla tiež partnerka Ines de Ramon v odvážnej siluete s hlbokým výstrihom a jemne odhaleným bruchom.

Hlavná hviezda akčnej novinky prišla na „červený“ koberec v tmavomodrom obleku s dvojradovým zapínaním s kontrastnými čiernymi klopami a nohavicami v štandardnom strihu. Na mieru ušitý kúsok z dielní Anderson & Sheppard doplnil o rozopnutú bielu košeľu, vreckovku v náprsnom vrecku, elegantnú čiernu obuv John Lobb a výrazný zlatý prsteň. Kravata štýlovému vzhľadu vôbec nechýba.

Zdroj: Evan Agostini/Invision/AP

Ľahký ružový oblek od Bode

Skvelý vzhľad predviedol Brad Pitt aj počas propagačných povinností k filmu F1 v Mexico City. Tentoraz sa postavil pred zástupcov médií a fotografov v ľahkom ružovom obleku od značky Bode, ktorej estetiku v redakcii milujeme.

Podobne ako na predchádzajúcej fotografii, aj v tomto prípade má herec oblečené sako s dvojradovým zapínaním, pod ktorým vytvára kontrast svetlomodré tričko, a nohavice v štandardnom rovnom strihu. Tentoraz v kombinácii so sivou semišovou obuvou.

Ani nehovoríme o tom, že „vojenský“ strih buzzcut 61-ročnému švihákovi sedí dokonale a vyzerá takmer rovnako ako na konci 90. rokov, kedy tento účes nosil.

Pitt na podujatí propagujúcom film F1 v Mexico City. Zdroj: AP Photo/Fernando Llano

Svetlofialový oblek Anderson & Sheppard

V rovnaký deň, vo večerných hodinách, predviedol Brad Pitt v Mexico City ešte jeden oku lahodiaci outfit na evente k novému filmu F1, v ktorom hrá hlavnú úlohu profesionálneho jazdca.

Sexsymbol naprieč generáciami sa postavil pred fanúšikov a fotografov v na mieru ušitom obleku z dielní ikonického krajčírstva Anderson & Sheppard zo Savile Row v svetlofialovom odtieni, pod ktorým mal oblečené klasické biele tričko. Ako doplnky zvolil len ružovú vreckovku umiestnenú v náprsnom vrecku saka so širšími klopami, zlatý prsteň a ladiace slnečné okuliare, ktoré dodali vzhľadu atraktívny vintage vibe.

V jednoduchosti je krása, a to v tomto prípade platí do bodky presne. Čo hovoríš?

Zdroj: Manuel Velasquez/Getty Images

Zamatové sako a široké džínsy

Stylistka Taylor McNeill stojí aj za vznikom ďalšieho fresh outfitu, ktorý Pitt vytiahol do večerných ulíc New Yorku po boku partnerky Ines de Ramon v jednoduchej bielej siluete so strapcami.

Jeden z našich obľúbených hollywoodskych hercov vyzeral vo stylingu ako vystrihnutom zo 60. rokov úplne dokonale. Celý outfit je vyskladaný z prehliadkových modelov od návrhára Willyho Chavariu na sezónu jeseň/zima 2025 – zamatové modré sako v oversized strihu, rozopnutá biela košeľa s prúžkami, široké modré džínsy a hranatá čierna obuv spolu hrajú na jednotku s hviezdičkou. Obliekol by si sa takto na večeru so svojou partnerkou?

Zdroj: XNY/Star Max/GC Images

Hodvábna košeľa a hranaté mokasíny

Brad Pitt je módna ikona, a to neplatí len o outfitoch v dnešnom článku, ale aj o stylingu naprieč jeho úspešnou kariérou s množstvom oceňovaných snímkov, ktorá trvá viac ako 35 rokov.

Ulice a atmosféru New Yorku (aj s paparazzi na každom kroku) si 61-ročný rodák z mesta Shawnee užíval aj v ďalšom skvelom outfite s vintage nádychom. Svetlofialovú hodvábnu košeľu zladil s čiernymi nohavicami s vyšúchanou úpravou v širokom strihu a lesklými mokasínami s hranatou špicou. Baví nás tiež detail v podobe jemnej zlatej retiazky s príveskom a slnečné okuliare Jacques Marie Mage.

Samozrejme, skvelo vyzerala tiež nádherná Ines de Ramon v úzkych mini šatách so spadnutými ramenami v krémovom odtieni.

Brad Pitt a Ines de Ramon v New Yorku. Zdroj: XNY/Star Max/GC Images

Letiskový outfit ako z magazínu

Ak sú pre teba posledné dva outfity príliš odvážne a nevieš si ich na sebe predstaviť, veríme, že vzhľad, ktorý Pitt zvolil pri odchode z hotela, bude pre teba nositeľnejší.

Z nášho pohľadu dokonalý letiskový outfit ako vystrihnutý z magazínu tvorila luxusná svetlomodrá kombinéza Givenchy a doplnky z dielní módneho domu Gucci v podobe zamatovej cestovnej tašky a bielych kožených tenisiek. Pitt si nechal kombinézu rozopnutú pre ležérny vzhľad, ktorý doplnil trblietavým náhrdelníkom a luxusnými slnečnými okuliarmi s modrými sklami.

Zdroj: Aeon/GC Images

Z kokpitu priamo do ulíc

Brad Pitt si svoju pracovnú cestu v New Yorku kvôli premiére filmu F1 užil plnými dúškami a každý deň potešil fotografov pred hotelom zaujímavým outfitom.

Ak si ideš pouličný štýl obliekania, silueta s voľnými nohavicami z technických materiálov, ktoré sú pokryté logami Aston Martin alebo Goodyear, v kombinácii s vrstvenými tričkami v bielej a zelenej farbe a univerzálnymi koženými teniskami je ako stvorená pre teba. Aby sme nezabudli na doplnky, okrem zlatých šperkov a švajčiarskych hodiniek na zápästí má na očiach slnečné okuliare Jacques Marie Mage za 2 200 eur, ktoré dodali outfitu frajerský vzhľad.

Zdroj: XNY/Star Max/GC Images

Na záver len dodáme, že Brad Pitt má počas svojej bohatej kariéry na svojom konte ďalšie desiatky perfektných outfitov z červeného koberca aj bežného života, ktoré si ukážeme nabudúce. Veríme, že sa ti výber najnovších stylingov v podaní hollywodskeho herca páčil a nájdeš v nich vhodnú inšpiráciu.