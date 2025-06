Virálny trend z TikToku ukazuje, ako si premeniť Apple CarPlay do úplne iného, ružového, vizuálu.

Ak si posledné dni trávil na TikToku a narazil si na „pink CarPlay“, nie si sám. Internet je momentálne zaplavený videami, ktoré ukazujú, ako si upraviť vzhľad Apple CarPlay do výraznej ružovej. Niektoré príspevky majú stovky tisíc lajkov a komentáre nadšených používateľov, ktorí túto estetickú úpravu zbožňujú.

Článok The Drive však ľudí varuje. „Dnes v rubrike ‚To by malo byť samozrejmé...’ máme nový trend úpravy CarPlay, ktorý zaplavuje sociálne siete a neprekvapivo zhoršuje čitateľnosť aj bezpečné šoférovanie.“

Zdroj: TikTok / @girlmombrea

O čo teda ide? Je to jednoduché – najskôr si ľudia nastavia ružové pozadie, zapnú automatický režim, ktorý mení svetlý a tmavý režim podľa denného času, a následne príde najdivokejšia časť – aktivujú na obrazovke filter určený pre farboslepých, konkrétne protanopiu (červenozelenú slepotu). Výsledkom je extrémne sýta, krikľavá ružová, ktorá úplne rozhádže farebnú rovnováhu a ikonky sa stanú takmer nečitateľnými.

Aby bolo jasno, toto nie je nejaká novinka v iOS 26. Tento vizuál si vieš nastaviť už dnes a postačí ti naň iOS 18. A nielen v CarPlay, ten istý efekt si môžeš naťahať aj na iPhone, ba dokonca aj na telku (čo by Apple určite neodporúčal).

„Ľudia, ktorí navrhujú softvér pre infotainment, majú tendenciu uprednostňovať čitateľnosť... pretože vaša pozornosť je nanajvýš dôležitá, keď riadite 2 250-kilogramové SUV vo vysokej rýchlosti,“ píše The Drive. Inými slovami – tieto systémy majú byť čitateľné, aby si neohrozoval seba ani ostatných.



Estetika je fajn, ale keď sa začne miešať s bezpečnosťou za volantom, je dobré sa na chvíľu zastaviť. Ak ti aj ružová CarPlay v mobile znie ako sen, v aute je to skôr nočná mora pre tvoje oči aj pozornosť. TikTok to síce zbožňuje, no tvoje reflexy rozhodne nie.