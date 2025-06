Influenceri a tvorcovia obsahu boli hodnotení na základe štyroch kľúčových kritérií: zárobky, celkový počet sledovateľov, priemerný engagement a skóre podnikateľských schopností.

Podľa magazínu Forbes si tento rok 50 najbohatších tvorcov zarobilo cez 853 miliónov dolárov, čo predstavuje nárast o 18 % oproti rekordnému roku 2024. A to nezahŕňa milióny z akciových dohôd, ktoré tvorcovia čoraz častejšie uzatvárajú pri spolupráci so značkami od snackov, oblečenia, nealko i alkoholických nápojov.

„Očakáva sa, že budúci rok influencer marketing porastie na 50 miliárd dolárov,“ hovorí Ryan Detert, zakladateľ a CEO firmy Influential, ktorá sa špecializuje na marketing v oblasti tvorcov a spolupracovala s Forbesom na tomto rebríčku.

Aj ich fanúšikovská základňa naďalej rastie. V roku 2025 mali vyznamenaní tvorcovia spolu 3,4 miliardy sledovateľov – čo je nárast o 24 % oproti minulému roku. A to všetko aj napriek čoraz väčšej konkurencii. Podľa odhadov Goldman Sachs je na svete už 67 miliónov tvorcov obsahu a očakáva sa, že do roku 2030 ich počet vzrastie na približne 107 miliónov.

Na 50. priečke sa nachádza obľúbená domáca gazdinka, „make it from scratch“ influencerka Nara Smith. Hneď za ňou sú mená ako Monet McMichael na 49. priečke a Wisdom Kaye na 48. Ďalšie mená zostupne sú Jordan the Stallion, Xandra, Drew Afualo, iJustine, Brooke.

Top 40-ku otvára Lexi Rivera, a hneď po nej nasleduje Josh Richards, Hannah Stocking, Jake Shane, Haley Baylee, Alan Chikin Chow, Erika Kullberg, Mikayla Nogueira, Alix Earle, Devon Rodriguez.

Na vrchole 30. priečky stojí známa TikTok hviezda a speváčka Addison Rae, po ktorej sa umiestnili Bailey Sarian, Kai Cenat, Nick “Nickmercs” Kolcheff, Markiplier, Andre “Typical Gamer” Rebelo, Adam W, Sean “Jacksepticeye” McLoughlin, Rebecca Zamolo a Ryan Kaji.

Vo vrcholnej 20-ke sa nachádza Ms. Rachel, Stokes Twins, OG vloggerka Emma Chamberlain, Marques Brownlee, Nick DiGiovanni, Logan Paul, Dani Austin, Brent Rivera, Dixie D’Amelio a na 11. priečke je zakladateľ podcastu The Diary of A CEO, Steven Bartlett.

Top 10-ku zahajuje Khaby Lame, ktorého v USA zadržali imigračné úrady, no umožnili mu „dobrovoľný odchod“, hneď po ňom na 9. mieste je Druski, ktorý je známy medzi hip hop komunitou. 8. priečku obsadil Mark Rober, ktorý v minulosti pracoval pre NASA a na 7. mieste je kontroverzný, no šarmantný komik Matt Rife. 6. miesto obsadila TikTok hviezda Charli D’Amelio.

Prvú 5-ku otvára zakladateľka podcastu Call Her Daddy, Alex Cooper, hneď po nej nasleduje dvojica komediantov Rhett & Link a na tretej priečke sa umiestnil YouTuber Jake Paul, druhý je Dhar Mann, producent YouTube sérií a na prvom mieste nie je nikto iný ako hviezda YouTube sveta Mr. Beast.