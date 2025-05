Na Instagrame ukázala plnú chladničku, čím chcela dokázať, že svojho syna nezanedbáva.

Dráma medzi kontroverznou účastníčkou reality šou Ruža pre nevestu Miškou a jej bývalým manželom pokračuje. Miška na Instagrame prezradila, že u nej doma zasahovali sociálne pracovníčky. O incidente informovala Markíza.

„Môj exmanžel mi poslal domov kontrolu z Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorá má údajne preveriť, v akých pomeroch žijem a či je to vhodné pre môjho maloletého syna,“ priznala v storkách na profile.

Dodala, že jedna z pracovníčok ostala prekvapená, keď videla obsah synovej skrine: „Pani, keď ju otvorila, tak takmer padla na zadok.“ Vo videu ukázala plnú skrinku jedla a plnú chladničku ako dôkaz, že malého Nikolaja určite nezanedbáva.

Miška zároveň kritizuje bývalého partnera za to, že sa snaží znižovať jej dôstojnosť a zasahovať do jej súkromia: „Neviem, čo chce týmto môj exmanžel docieliť, ale je to pre neho ponižujúce.“

Vzťah medzi Miškou a jej exmanželom je zjavne stále napätý. V minulosti priznala, že ju jeho aktuálna partnerka napadla na ulici. „Keby nebolo okoloidúcich, zabila by ma,“ priznala. Jej vyjadrenia poukazujú na dlhodobé problémy s bývalým partnerom vrátane domáceho násilia a psychického týrania.