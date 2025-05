Miška otvorene prehovorila o svojom živote a kontroverziách, ktoré sa okolo nej šíria.

24-ročná Miška Doležalová z Trenčína je mladá mama, influencerka a kontroverzná postava, ktorú verejnosť spoznala najmä vďaka účinkovaniu v reality šou Ruža pre nevestu, kde bojovala o srdce ženícha Rasťa Zvaru. Okrem svojho výstredného vystupovania na seba upozornila aktivitou na platforme OnlyFans. Stala sa tak terčom nielen diskusií, ale aj ostrého hejtu na sociálnych sieťach.

Má za sebou turbulentný vzťah s bývalým manželom, ťažké životné momenty vrátane vážnej autonehody, a zároveň je oddanou mamou svojho štvorročného syna.

V rozhovore pre Refresher prehovorila o zákulisí natáčania šou Ruža pre nevestu, ale aj o tom, ako dnes vníma svoju minulosť. Prezradila tiež, ako sa dostala na platformu OnlyFans, čo jej to prinieslo a s akou kritikou sa odvtedy stretáva. Okrem toho vysvetlila aj často skloňovanú vetu o tom, že ju na fotky pre dospelých mala fotiť jej matka.

Kto je Miška, keď nie je na Instagrame, ani pred kamerou?

Miška je starostlivá matka, ktorá sa postará o svojho syna najlepšie, ako vie. Som milujúca partnerka pre mojho priateľa. Myslím si, že som človek s dobrým srdcom a pre moje kamarátky som človek, ktorý im vždy pomôže a vedia, na koho sa majú obrátiť.

Si vo fáze života, kde ťa veľa ľudí rieši, komentuje, analyzuje. Ako to filtruješ?

Človek si možno myslí, že je v pohode, alebo že sa snaží skrývať za to, keď si v hlave hovorí, že je všetko ok, nič sa nedeje, nebudeme si to pripúšťať, ale cítim, že teraz potrebujem tak tri dovolenky bez telefónu.

Fotíš sa na OnlyFans. Prečo to robíš? Čo ti to dáva okrem peňazí? Prečo si sa pre to rozhodla?

Snažím sa tým mužom dať niečo, čo im na Instagrame napríklad nedám. Lebo ja na Instagrame neodpisujem. Neodpisujem vlastne nikde inde na správy, len tam. Čiže ak chce niekto byť so mnou v kontakte nejakým štýlom, tak iba tam. Potom som začala pridávať aj nejaké fotky. V telke som povedala, že je to na umeleckej báze, čo nie je, ale predsa vám to nepoviem do telky, pred všetkými. Ja som vedela, že to vyjde na povrch, vedela som, že budem musieť nejaké veci vysvetľovať, ale do toho som s tým išla.

Môžeš nám tie tvoje dôvody vysvetliť trošku lepšie?

Ja som začala OnlyFans robiť, keď som bola na PN. Doma som sa nudila. Poznala som veľa kamarátok, ktoré to robia, a vedela som, že sa majú vďaka tomu dobre. Tak som začala. Ale najprv som nevedela, čo všetko to obnáša. Moja kamarátka, ktorá robí OnlyFans už roky a má sa vďaka tomu dobre, mi ten OnlyFans spravovala a začala ma usmerňovať, čo všetko treba spraviť. A potom som do toho vhupla úplne.

Aká bola pre teba prvá fotka, keď si bola taká viac odhalená? Čo si cítila v hlave?

Vieš čo, ja som sa od toho úplne odosobnila, pretože ja som v podstate iba poslala content a kamarátka už ho rozposielala ďalej. Ona mi celý OnlyFans nejaký čas úplne spravovala.

Máš nejaký plán B okrem OnlyFans?

Určite áno, mám v pláne si rozbiehnúť svoj biznis.

Viem, že robíš aj s Farmasi.

Áno, robím. Okrem iného mám v pláne rozbehnúť aj vlastnú značku oblečenia. Popri tom riešim aj ďalšie veci a do budúcna zvažujem aj rozbehnutie erotickej značky najmä kvôli celému tomu boomu, ktorý sa okolo mňa aktuálne deje.

Vieš nám viac porozprávať o svojom minulom vzťahu? Vieme, že si riešila aj nejaké konflikty medzi tebou a tvojím exmanželom, s ktorým máš aj syna.

Veľmi rada by som sa k tomu vyjadrila, ale čaká nás súd a nechcem tieto veci riešiť verejne cez internet. Navyše, už keď som išla do Ruže, vyslovene si neželal, aby som ho vôbec spomínala. A úprimne, mám z neho trochu strach, takže aj kvôli tomu sa radšej k tejto téme momentálne nebudem vyjadrovať.

Stretáva sa so synom?

Stretáva sa s ním, ale môj malý je v mojej starostlivosti. Vyhrala som s ním dva súdy – chcel ho dostať do striedavej starostlivosti, s čím som nesúhlasila, pretože dieťa v tomto veku potrebuje predovšetkým matku. Má len štyri roky, v októbri bude mať päť. Takže sme sa súdili a súdy rozhodli v môj prospech. Momentálne je u otca každý druhý víkend, čiže dvakrát za mesiac.





Na Instagrame skrývaš identitu svojho syna, ale máš profil aj na Facebooku, kde máš jeho titulnú fotku. Vieš to nejako vysvetliť?

Čo sa týka Facebooku, mám ho nastavený tak, že moje príspevky vidia len moji priatelia – teda aspoň dúfam, že to tak stále je. Je pravda, že mám ako titulnú fotku malého, ale dnes už vyzerá úplne inak, takže som nad tým ani veľmi nerozmýšľala. Na Facebooku mám svoju užšiu komunitu ľudí, ktorým viac-menej dôverujem. Ale Instagram je už niečo iné – sleduje ma tam vyše 127-tisíc ľudí, čo je veľké číslo, a preto tam jeho tvár zverejňovať určite nechcem.

Ako reagovala tvoja rodina, keď zistila, že si na OnlyFans? Bola tam podpora alebo hádky? Moja mamina aj sestra o tom vedeli od začiatku. Otvorene som im povedala o svojom nápade – že plánujem pridávať fotky v spodnom prádle, zarábať týmto spôsobom a ukazovať sa možno trochu inak než bežne v oblečení. Neskôr, keď mi s tým začala pomáhať kamarátka a obsah sa postupne stal pikantnejším, som im to povedala tiež. Trochu ma ale mrzí, ako sa niektorí ľudia pustili do mojej mamy – len preto, že som spomenula, že ma niekedy fotí. Zrazu sa z toho vyvinulo, že „pikantné fotky robí jej mama", čo je úplne prekrútené a nefér.

Takže to nebola pravda?