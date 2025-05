Bodycount Mišky z Ruže prekvapil aj Krištofa. So ženíchom Rasťom reagovali na jej OnlyFans

V novej epizóde podcastu Romulus & Remus Rasťo otvorene prehovoril o svojich citoch k Aničke a prekvapení, ktoré si pre ňu pripravil. Vrátil sa aj k Miškinmu priznaniu.

V novej epizóde podcastu s názvom Romulus & Remus sa moderátor Krištof Králik a ženích Rasťo z Ruže pre nevestu opäť vyjadrili k dianiu vo vile v posledných epizódach. Tentoraz sa zamerali na siedmu a ôsmu epizódu, v ktorých sa objavilo niekoľko kontroverzných momentov a priznaní.

Jedným z hlavných momentov bola chilli výzva, kde dievčatá mali na výber, či odpovedia na intímne otázky, alebo si dajú spicy „odmenu“. Počas hry Miška odhalila svoj bodycount (počet sexuálnych partnerov). Krištof v podcaste priznal, že bol prekvapený číslom, pretože čakal, že bude nižšie.

„Ona to začala počítať, ja som čakal že ich začne aj menovať. Skončili sme na 9. To ma napríklad prekvapilo, že má takýto vysoký bodycount,“ povedal Krištof. „Vysoký??“ reagoval na to Rasťo. „No myslel som si, že to bude menej,“ odpovedal Krištof. „Fakt si si myslel, že to bude menej?“ opäť sa uisťoval Rasťo. „A myslíš, že hovorila pravdu?“ dodal s úsmevom.

Len prednedávnom sa na internete začalo šíriť uniknuté video z jej OnlyFans, na ktorý pridáva intímny obsah. Hoci Rasťo aj Krištof povedali, že OnlyFans neodsudzujú, zhodli sa, že by im vadilo, keby ich partnerka publikovala erotický content. Rasťo to vníma ako niečo za hranicou, čo by nedokázal akceptovať.

„Nie je to na nás, aby sme to súdili. Každý nech si nájde svoju cestu v živote. Ale toto je niečo, čo pre mňa je za hranicou,“ povedal Rasťo v podcaste.

Do reči prišla aj napätá atmosféra na čiernom ceremoniáli ruží, na ktorom dievčatá obviňovali Aničku, že s Rasťom to nemyslí úprimne a z jej strany ide čisto o hru. Zatiaľ čo niektoré dievčatá spochybňovali Aničkine úmysly, Rasťo dal najavo, že si na vec vytvoril vlastný názor.

Práve pre Aničku si pripravil malé prekvapenie – potešil ju originálnym darčekom počas svadobného fotenia. Daroval jej náhrdelník s jej menom napísaným v sinhalčine (jazyk Srí lanky), chcel jej ukázať, že o ňu má stále záujem, pretože s ňou dlhšie netrávil čas. Rasťo dodal, že ju chcel potešiť, pretože vedel, že to na vile nemá ľahké. Podľa Krištofa šlo o pekné gesto.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Ruža pre nevestu 🌹👰‍♀️ (@ruzaprenevestu.markiza)

Ženích priznal, že náhrdelník bol aj spôsob, ako sa uistiť, že Anička má oňho skutočný záujem a reči dievčat sú nepravdivé. „Možno aj na tom som si vedel otestovať, či sa poteší z maličkostí, ako zareaguje,“ reagoval Rasťo. Prezradil, že ho Aničkina reakcia na darček potešila, pretože vnímal, že ju to úprimne potešilo. Nielenže ju potešil, ale mohol aj nacítiť jej reakciu.