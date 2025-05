Český youtuber Martin Mikyska v najnovšej epizóde relácie MÚPI zisťoval, či by známi influenceri boli ochotní za peniaze kývnuť na podporu čínskej propagandy. Ako uspeli v sociálnom experimente?

„Viem, že keď niekto vyhrá voľby, tak sa ľudia objímajú alebo si gratulujú, či štrngajú. Bude to niečo takéto?“ spýta sa Rachellkka falošného zástupcu firmy Chinaseeing, ako by sa mala správať pred kamerami, keby počas jej výletu do Číny vyhrala voľby Čínska komunistická strana. Hoci je z konverzácie zjavné, že muž influencerku navádza na podporu čínskej propagandy, ona so všetkým súhlasí.

V jednom momente stretnutia dokonca sám falošný zástupca cestovnej agentúry spomenie nedávnu kauzu českého tiktokera Honzy Michálka, ktorý sa nevedomky podieľal na čínskej propagande a podpore tamojšieho diktátorského režimu.

Influencerke organizátori falošného zájazdu hovoria, že spoluprácu s nimi môže zamlčať, aby sa vyhla kritike. Rachellkka súhlasí. „Ja by som to asi kvôli tomuto neriešila. Keď vy to od nás nevyžadujete, vôbec by som to nespomínala.“

Český youtuber Martin Mikyska v najnovšej epizóde relácie MÚPI zisťoval, či by známi influenceri boli ochotní za peniaze kývnuť na podporu čínskej propagandy. Chcel si overiť, či si po medializovanej kauze vyberajú spolupráce opatrnejšie a rozvážnejšie. Štyridsiatim známym osobnostiam odoslal mail s ponukou na spoluprácu v mene istého Čestmíra Svobodu – zástupcu už na prvý pohľad pofidérnej firmy Chinaseeing.

Siedmi z nich mu však napriek tomu na správu odpovedali a boli ochotní sa so zástupcom spoločnosti spojiť, aby sa dozvedeli bližšie informácie o ponuke. Medzi nimi aj dve známe slovenské tváre: Ráchel Karnižová alias Rachellkka a víťazka minuloročnej Ruže pre nevestu Stanislava Lučková.

Martin Mikyska na platforme Herohero zverejnil celé záznamy stretnutí, ktoré nafilmovali na skryté kamery. Pozreli sme sa preto bližšie na to, čo sa dialo na stretnutiach s Rachellkkou a Stankou Lučkovou, čo influencerky najviac zaujímalo pri dohadovaní spolupráce a či nejakým spôsobom dali najavo, že sa nechcú podieľať na čínskej propagande.

Šokujúci sociálny experiment

Zástupca fiktívnej firmy Chinaseeing, s ktorým influenceri dohadovali detaily spolupráce, bol v skutočnosti profesionálny herec najatý Mikýřom. So známymi osobnosťami sa buď stretol vo falošnej kancelárii vymyslenej spoločnosti, alebo si s nimi zavolal cez videohovor.

„Vytvorili sme agentúru a zisťovali sme, či sa po kauze s Honzou Michálkem nájde niekto, kto o tom buď ešte nevie, alebo ako reagujú influenceri na tieto typy spoluprác. Čo riešia, či si všímajú red flagy a čo ich zaujíma,“ povedal youtuber a víťaz reality show Survivor Česko & Slovensko Martin Mikyska pre Antiyoutuber.cz.

V miestnosti boli skryté kamery a mikrofóny, pomocou ktorých Mikýř filmoval reakcie známych osobností. Aby stretnutia pôsobili ešte realistickejšie, vedľa najatého herca posadil svojho vietnamského kolegu, ktorý sa vydával za zástupcu čínskeho klienta.

Influencerom ponúkali zadarmo výlet do Číny s vopred pripraveným itinerárom výmenou za chválu čínskej kultúry a nafilmovanie videoobsahu pre čínskeho klienta. Natočené videá mali vysielať na verejných priestranstvách po celej Číne.

Údajne klientovi išlo o to, ukázať, že za čínskymi pamiatkami cestujú aj Európania, a motivovať tak domácich obyvateľov, aby namiesto dovoleniek v zahraničí spoznávali krásy vlastnej krajiny. Okrem 12-dňového výletu zadarmo influencerom sľúbili aj nemalú finančnú kompenzáciu. Za každý deň dovolenky im ponúkli 500 eur.

Rachellkku najviac trápilo, či im preplatia aj víkendy

Rachellkka so svojím partnerom Pavlom „Pufflickom“ Marešom, s ktorým čakajú dieťa, boli počas experimentu výnimoční v tom, že ako jediní, ktorí spoluprácu neodmietli, čakali aj na finálne potvrdenie termínu zájazdu.

Zo záznamu obchodného stretnutia, ktoré Mikýř zverejnil na platforme Herohero, vieme, že Rachel Karnižová sa osobne stretnutia nezúčastnila, pretože bola chorá. Zastúpil ju jej partner Pavel Mareš, ona bola po celý čas na videohovore.

Fiktívne obchodné stretutie. Zdroj: Youtube/@Mikýřova úžasná pouť internetem

Hneď v úvode stretnutia sa pýtala, čo bude ich úlohou na výlete. Herec jej vysvetlil, že na výlete ich bude sprevádzať štáb kameramanov a pripravia štylizované video pre čínskeho klienta. Video má vraj zachytiť ich pozitívne reakcie na čínske pamiatky a čínsku kultúru. Sľúbil im, že natáčať budú len približne tri hodiny denne.

Itinerár výletu, ktorý im ponúkli, sa Rachellkke aj Pufflickovi páčil. Slovenská influencerka vyzdvihla, že „každý deň vyzerá inak“, a preto s ním je spokojná.