Návštevu by chcel uskutočniť v rámci druhej tour po Európe.

20-ročný americký youtuber a streamer je známy svojím cestovaním po rôznych krajinách sveta. Minulý rok navštívil aj susedné Česko, Poľsko či Maďarsko a mnohí si želali, aby zavítal aj k nám na Slovensko. Na najnovšom streame prečítal krajiny, ktoré by chcel navštíviť v rámci svojho druhého výletu do Európy. Mnohých potešil, keď prečítal aj Slovensko.

Na streame v abecednom poradí menoval krajiny, ktoré má v pláne navštíviť. Ku koncu rozsiahleho zoznamu padlo aj „Slovakia,“ čo potešilo mnohých fanúšikov. Nič zatiaľ nie je isté. Streamer zatiaľ nepovedal, kedy by chcel svoju cestu uskutočniť a či je zoznam krajín definitívny. Je však nádej, že sa v dohľadnej dobe pozrie aj k nám.

IShowSpeed minulý rok navštívil Česko a v Prahe spôsobil absolútny ošiaľ. Z hlavného mesta streamoval a na videu zaznamenal, ako sa prechádza po Karlovom moste, ochutnáva „tradičný“ trdelník či ako zabezpečil jedlo, ktoré následne rozdal bezdomovcom. Počas jeho výletu ho nasledovali fanúšikovia, no s youtuberom prišla aj ochranka, ktorá ho chránila.

Stream si všimol vtedy všimol aj český raper Calin a na Instagrame zdieľal fotografiu svojho čaju Popstar so slovami: „Kto dá prvému Speedovi na streame Popstarteacko, dostane 50 000 korún.“ Netrvalo dlho a Speedovi naozaj niekto doniesol raperov ľadový čaj. To, aké plány by mal na Slovensku a či by zavítal len do hlavného mesta, zatiaľ nevieme. Na najnovšom streame prezradil len to, že pripadá do úvahy aj návšteva Slovenska.