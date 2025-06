Budvar patrí medzi najobľúbenejšie ležiaky Slovákov. Výrobcovia majú za sebou rekordný rok, uvarili 1,927 milióna hektolitrov piva

Vieš o tom, že Budvar sa vyváža do 70 krajín?

Budweiser Budvar nerobí kompromisy, aby sa zapáčil všetkým. Napriek tomu, alebo práve preto, zažil pivovar najlepší rok vo svojej histórii. Pritom nemení receptúru, chuť ani miesto, kde sa varí. Toto sú zaujímavosti o pive, ktoré rastie bez toho, aby menilo svoju tvár, a ktoré si Slováci obľúbili ako svoje vlastné.

Pivo, ktoré má čas

Budweiser Budvar je poctivý český ležiak, ktorý dozrieva pomaly a poctivo – bez zbytočných experimentov. A práve v tom spočíva jeho sila. Varí sa výhradne v Českých Budějoviciach. Bez licencií, bez zahraničných pivovarov, bez úprav chuti. Každý dúšok chutí rovnako, či si v Budějoviciach, v Bratislave, Tokiu alebo Montreale. Nájdeš ho vo viac ako 70 krajinách sveta.

V roku 2024 uvaril Budvar 1,927 milióna hektolitrov piva – historicky najviac vo svojej existencii. To je toľko piva, že by ním naplnili 77 olympijských bazénov alebo vyčapovali 385 miliónov pollitrákov. A čo je na tom najzaujímavejšie? Značka sa držala toho, čo vie robiť najlepšie, a to je variť poctivo a bez zmeny.

Zdroj: budweiser budvar

Chmeľ, jačmeň, voda, kvasnice a… čas

Budvar nestavia chuť na marketingových trikoch, ale na poctivých surovinách. Namiesto umelých aróm sa používa celohlávkový žatecký chmeľ. Namiesto náhrad, ako sója či škrob, zase sladový jačmeň z úrodnej Hané. A čo voda? Tú má z vlastnej artézskej studne, ktorá pramení 300 m pod pivovarom, tak čistá, že by ju mohli piť aj dojčatá.

K tomu vlastné pivovarské kvasnice a jedna surovina, ktorú si iné pivovary často nemôžu dovoliť: čas. V Budvare má každá várka svoj priestor, vďaka najväčším ležiackym tankom v Európe. Bez urýchľovania. Bez kompromisov. Len precíznosť, ktorá sa prejaví v každom dúšku.

Budweiser Budvar si zakladá na prírodných surovinách. Zdroj: budweiser budvar

Slováci si ho obľúbili ako vlastné

Na Slovensku patrí Budvar medzi najobľúbenejšie ležiaky. A nie náhodou. Čoraz viac ľudí hľadá pivo s príbehom – poctivé, neštylizované, bez umelého pozlátka. Budvar si na Slovensku našiel pevnú pozíciu.

Ľudia v ňom vidia niečo, čo má svoj základ – pivo, ktoré sa nemení podľa trendov, nehrá sa na nič a neskracuje cestu. Je to poctivý ležiak s charakterom, ktorý si mnohí otvoria po dlhom dni, či už pri jedle, s priateľmi alebo len tak večer doma a upúta zapamätateľnou chuťou.