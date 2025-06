Menu ponúka pestrú zmes chutí z celého sveta, od mexických burrít a indického kari, cez falafel z Blízkeho východu, klasické americké burgery až po grécky gyros.

Na slovenskej scéne rýchleho občerstvenia sa objaví nový hráč. Chorvátsky reťazec Koykan, ktorý vznikol v Záhrebe v roku 2012, prinesie svoj koncept medzinárodného fastfoodu aj do Bratislavy. Cieľom značky je ponúknuť alternatívu k reťazcom ako McDonald’s či KFC.

Koykan sa prezentuje ako rýchle občerstvenie, ktoré myslí aj na zdravie zákazníka. V jedálnom lístku nájdeš jedlá inšpirované kuchyňami z rôznych častí sveta – mexické burritá, ázijské kari, arabský falafel, americké burgery či grécky gyros. Pokrmy majú byť pripravené z čerstvých surovín, v odľahčených verziách bez zbytočných konzervantov, prebytočných tukov či cukru.

View this post on Instagram A post shared by Koykan (@_koykan)

Ako informujú Aktuality.sk, prvé dve prevádzky by sa mali otvoriť už čoskoro, a to v obchodných centrách Eurovea a Aupark. Bratislava sa tak stane testovacím trhom pre ďalšiu expanziu značky v regióne. Ak sa koncept osvedčí, do roku 2026 plánuje reťazec otvoriť až 15 prevádzok v mestách ako Praha, Viedeň, Mníchov či Budapešť.

Okrem jedla chce Koykan zaujať aj zážitkom. Reštaurácie budú zariadené v modernom štýle s dôrazom na prírodné materiály a svetlé farby. Objednávky budú prebiehať cez digitálne kiosky. Spolu s otvorením prevádzok prebieha aj nábor nových zamestnancov.

Značka sa chce na Slovensku etablovať ako moderný fastfood, ktorý spája rýchlosť s kvalitou a medzinárodnou chuťou. Zostáva otázkou, či sa jej podarí získať si pozíciu pri tak vysokej konkurencii, akou je McDonald's či KFC. Takému Subwayu sa to v Bratislave neporadilo.