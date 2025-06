Dej filmu sa bude odohrávať medzi realitou a fantasy prostredím.

Už toto leto do kín prichádza romantický film s prvkami fantasy s názvom A Big Bold Beautiful Journey. Snímka je od Sony Pictures a v hlavnej úlohe sa predstavila herečka Margot Robbie, ktorá sa objavila vo viacerých kultových filmoch a stvárnila známe postavy.

Po jej boku si zahrá herec Colin Farrell. Tvorcovia film opisujú ako imaginatívny príbeh dvoch cudzincov. Trailer podporuje túto myšlienku a dvaja cudzinci sa spolu náhodou vydajú na romantickú cestu do minulosti. Každé dvere, cez ktoré prejdú, im odomknú nejakú spomienku, cez ktorú si budú musieť prejsť znovu. Vďaka tomu, že si opäť prežijú situácie z minulosti, môžu zmeniť svoju budúcnosť.

„Je to milostný príbeh, ale nie veľmi typický. Rozhodne je to magický realizmus. Je zakotvený vo svete, ktorý poznáme, ale zároveň je dostatočne vzdialený do sveta fantastiky, takže sa dostáva do takýchto rozmarných miest. Je to príbeh o tom, že ste sa vrátili a zároveň máte možnosť vrátiť sa k určitým momentom z minulosti, ktoré vás veľmi formovali," povedal o snímke Farrell pre portál Collider.

Filmová novinka s hviezdnym obsadením má naplánovanú svetovú kinopremiéru na 19. septembra tohto roka.