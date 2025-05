Aston Martin ako prvý na svete predstavuje novú generáciu Apple CarPlay Ultra – sľubuje jednoduché ovládanie a automatické prepojenie.

Britská automobilka Aston Martin ako prvá predstavuje vo svojich vozidlách novú generáciu systému Apple CarPlay Ultra. Nový systém, ktorý ako prvý bude mať model DBX 707 od Astonu, prináša vodičom jedinečný spôsob prepojenia so svojím autom, vďaka čomu budú môcť viaceré funkcie ovládať svojím iPhonom.

Táto novinka by sa pritom nemala dlho držať len pri luxusných značkách – očakáva sa, že podpora CarPlay Ultra sa čoskoro rozšíri aj do bežnejších áut. CarPlay Ultra by sa mal čoskoro objaviť aj vo vozidlách značiek Kia či Hyundai a ďalších.

Najväčšou novinkou je, že CarPlay Ultra sa rozťahuje naprieč všetkými obrazovkami v aute – od hlavného infotainmentu až po prístrojovku a dokonca aj ovládanie klimatizácie. Vodič si tak môže celé rozhranie prispôsobiť podľa seba – od dizajnu až po rozloženie widgetov.

Súčasťou sú vylepšené mapy, nový spôsob zobrazenia rýchlosti či stavu auta a možnosť mať pripojených viac iPhonov naraz. Každá automobilka si zároveň môže systém doladiť na mieru, čo zaručuje, že CarPlay Ultra bude v každom aute vyzerať inak.

Ako to funguje?

Funguje to úplne jednoducho. Stačí raz pripojiť iPhone a od tej chvíle sa CarPlay Ultra aktivuje automaticky pri každom naštartovaní. A čo je super, že pomocou systému dokážeš ovládať aj veci ako kúrenie, ventiláciu, kamery, parkovanie, audio, bezpečnostné funkcie a ďalšie.