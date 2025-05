Má Berenika z Ruže ozajstné životné ciele? Ako ju ovplyvňoval alkohol na vile?

Boli vyzývavé tance Berenikinou taktikou?

Ruža pre nevestu sa na Markíze dočkala ďalšieho pokračovania a my ti prinášame rozhovory s vypadnutými účastníčkami a Mišom Totkom. Šou je už v plnom prúde a v Refresheri sme tentokrát privítali Bereniku. Bola jednou z najmladších účastníčok vo vile a vďaka svojim tanečným kreáciám a pohľadu sa dostala až do ôsmej epizódy.

Berenika nám prezradila, prečo povedala, čo povedala v konverzácii o životných cieľoch, zaspomínala na dokonalé rande s Rastom a iskry, ktoré tam lietali. Povedala nám aj, prečo jej nevadí takýto vekový rozdiel. A ako vnímala celú šou – od príchodu až po odchod z vily? Toto všetko a ešte oveľa viac sa dozvieš v tomto rozhovore.

Berenika si odnáša množstvo zážitkov. Či už to boli legendárne Rastove drepy s Berenikou na ramenách, ich rande na kajaku, to, ako jej Jasmína prebrala rande, prosecco, ktoré v kombinácii s hudbou vyústilo v jej výživné tance, alebo aj to, ako ju označili za bordelárku.