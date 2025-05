Slovenské lietajúce auto AirCar, za ktorým stojí spoločnosť Klein Vision na čele s konštruktérom a dizajnérom Štefanom Kleinom, vstúpi na trh začiatkom roka 2026.

AirCar by sa podľa zatiaľ nepotvrdených odhadov mohlo začať predávať už v 1. štvrťroku 2026, informuje portál Car News Network. Cena tohto dvojmiestneho dopravného hybridu, ktorý už získal potrebné certifikácie, sa bude údajne pohybovať medzi 800-tisíc až 1 milión dolárov (710-tisíc až 887-tisíc eur).

V marci 2024 odkúpila exkluzívne práva na výrobu a využívanie slovenského lietajúceho auta AirCar čínska firma Hebei Jianxin Flying Car Technology Company, informovalo v tom čase BBC.

Aircar. Zdroj: TASR/Jaroslav Novák

V roku 2021 AirCar zvládol svoj úspešný let, keď preletel trasu z Nitry do Bratislavy za 35 minút. Prvý let AirCar sa uskutočnil už v roku 2020 v Piešťanoch, kde stroj vzlietol na približne 7 minút do výšky 300 metrov. Certifikát o letovej spôsobilosti od slovenského dopravného úradu získal až v roku 2022.

Lietajúce auto je poháňané motorom od BMW a bežným palivom - premení sa z auta na lietadlo za menej ako 2 minúty. Meria 5,2 metra a váži 1 100 kilogramov. Kľúčovým dizajnovým prvkom AirCar je karoséria inšpirovaná československou Tatrou. Táto „zdvíhacia karoséria“ pomáha vytvárať vztlak, ktorý tvorí až 30 percent potrebnej sily na odlepenie od zeme – čo zohráva zásadnú úlohu pri vzlete.