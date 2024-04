VIDEO: Slováci prepisujú históriu. Naše lietajúce auto po prvýkrát vzlietlo aj s pasažierom

Okrem pilota sa na okružnej jazde preletel aj známy hudobník.

Slováci dosiahli obrovský technologický míľnik so svojím lietajúcim autom s názvom AirCar. Prvýkrát vzlietlo aj s pasažierom. Let sa uskutočnil na letisku v Piešťanoch v pondelok 22. apríla a videodokumentáciu zverejnila firma Klein Vision vo štvrtok.

„Špičkové auto AirCar od spoločnosti Klein Vision zavítalo na oblohu s ikonickým francúzskym hudobníkom Jeanom-Michelom Jarrem ako prvým pasažierom. Signalizuje to novú éru transportu a inovácie,“ napísala firma k videu.

„Inovatívne AirCar, ktoré v januári 2022 dostalo osvedčenie o letovej spôsobilosti, má za sebou už pôsobivých 130 hodín vo vzduchu a viac ako 520 vzletov a pristátí na rôznych medzinárodných letiskách,“ ozrejmili. Vďaka tomu, že má auto za sebou bohaté letecké skúsenosti, mohlo na palube privítať francúzskeho umelca Jeana-Michela Jarreho.

„Je to ako byť v knihe Jula Verna, ale je to skutočnosť! Jednu sekundu sa rozprávate so šoférom a ďalšiu už ste vo vzduchu – výnimočná skúsenosť,“ povedal hudobník po pristátí AirCar. Informuje o tom portál openiazoch.zoznam.sk.

V máji Bratislava hostí vedecký festival Starmus, na ktorom sa predstaví Jean-Michel Jarre a aj lietajúce auto zo slovenskej dielne. Návštevníci festivalu, ktorý sa koná od 12. do 17. mája, sa môžu tešiť na otvárací koncert, do ktorého zakomponujú aj AirCar, informuje openiazoch.zoznam.sk.