Slovensko slávi úspech: naše lietajúce auto odkúpila čínska firma. O pár rokov to môžno bude bežný spôsob dopravy

Slovenský revolučný stroj Aircar v roku 2021 úspešne absolvoval 35 minútový let medzi Nitrou a Bratislavou, teraz ho odkúpila čínska firma.

Slovenské lietajúce auto Aircar, za ktorým stojí spoločnosť KleinVision, vo svete pred pár rokmi zožalo obrovský úspech a dnes o ňom počujeme opäť. Exkluzívne práva na výrobu a používanie lietajúceho stroja od Slovákov odkúpila čínska spoločnosť Hebei Jianxin Flying Car Technology Company, píše prestížne BBC.

Britskí novinári v článku spomínajú, že revolučný dopravný prostriedok vyvíjali a testovali v Európe a v roku 2021 úspešne absolvoval 35 minútový let medzi Nitrou a Bratislavou. Prvý let však v skutočnosti absolvoval ešte v roku 2020 v Piešťanoch, vtedy však letel približne iba 7 minút vo výške 300 metrov. Osvedčenie o letovej spôsobilosti od slovenského dopravného úradu Aircar získal v roku 2022.

Lietajúci automobil poháňa BMW motor a bežné palivo. Z „pozemného“ auta sa na lietajúci stroj tansformuje približne za dve minúty. Na prevádzku stroja je však stále nevyhnutná pristávacia dráha, ktorú napríklad vertikálne pristávajúce drony už nepotrebujú.

Čína má veľké plány v oblasti inovácií dopravy. Podobne ako elektromobily aj kompaktné lietajúce stroje by v budúcnosti chceli expandovať do celého sveta. Čínska firma Autoflight minulý mesiac úspešne uskutočnila skúšobný 20-minútový let dronu medzi mestami, ktoré sú od seba autom vzdialené približne 3 hodiny cesty.