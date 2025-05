Na kuriéra viac nečakaj. PLANEO má „najväčšie výdajné boxy“ po Slovensku, k 61 miestam pribudne ďalších 9

Predajňu PLANEO nájdeš v priemere na každom 30. kilometri.

PLANEO má riešenie pre ľudí, ktorým sa nechce čakať na kuriéra – ich predajne tak trocha fungujú ako výdajný box. Je ich už 61 a v máji pribudne ďalších 9, a to priamo v obchodných centrách. A to je presne to, čo oceníš, keď chceš novú kolobežku, fén, televízor alebo mikrovlnku.

Kde sa PLANEO rozrastá?

Avion, Vivo, Galéria Petržalka – Bratislava – 9. mája



– 9. mája Laugaricio – Trenčín – 16. mája

– 16. mája Klokan – Zvolen – 20. mája

– 20. mája Prior – Piešťany – 27. mája

– 27. mája Novum – Prešov – 28. mája

– 28. mája Optima – Košice – 28. mája

– 28. mája S1 Center – Spišská Nová Ves – 28. mája

V deň otvorenia budú zľavy 10 % na všetko a nebudú chýbať ani limitky ako QNED televízor od LG za 530 €. Ak si ho nekupíš hneď, v tombole v hodnote 10 000 € môžeš vyhrať až 2 telky, kávovar, smart hodinky a ďalšie veci, ktoré chceš mať doma.

Zdroj: Planeo

A to nie je všetko – 9. mája v Avione v Bratislave to bude celkom iný príbeh. Priamo tam ťa totiž čaká najväčší televízor na trhu. TCL TV s uhlopriečkou neuveriteľných 115 palcov (čo je 292 centimetrov) ti ukáže, ako vyzerá poriadny Netflix a Chill. Za cenu tohto televízora si môžeš kúpiť menšie auto alebo si domov doniesť súkromné kino. Na otváračku v Avione prídu aj známe tváre z Instagramu, ktoré pravdepodobne sleduješ aj ty.

Hlavná cena v tombole je premakaný OLED Smart Samsung za 999 eur. Zdroj: Planeo

Bonus pre členov PLANEO+

Chceš zľavy a extra ceny celý rok, prednostné info o akciách a ďalšie výhody – všetko získaš, keď sa zaregistruješ do PLANEO+. Navyše, vďaka registrácii sa môžeš zapojiť do spomínanej tomboly.

Zdroj: Planeo

Prečo každé PLANEO oceníš?

Vyzdvihnutie do 30 minút: Objednáš online a už o pol hodinu si ideš po tovar. Žiadne čakanie na kuriéra, žiadne hľadanie výdajní, ani správneho boxu.

Objednáš online a už o pol hodinu si ideš po tovar. Žiadne čakanie na kuriéra, žiadne hľadanie výdajní, ani správneho boxu. Vyzdvihnutie na druhý deň s dovozom na predajňu zadarmo: veľká výhoda, že aj veľké veci ako práčky, TV alebo chladničky.

veľká výhoda, že aj veľké veci ako práčky, TV alebo chladničky. Doprava Premium: Dovezú, zapoja, starý spotrebič odnesú.

Dovezú, zapoja, starý spotrebič odnesú. Personál, ktorý vie poradiť: Nepotrebuješ Googliť a robiť rešerše. V predajni ťa čaká niekto, kto fakt vie, čo robí

V ponuke sortimentu nájdeš iPhony aj Apple Watch Ultra, slúchadlá ako napríklad Redmi Buds, gaming výbavu, kávovary ako napríklad Magnifica Evo od De´Longhi, kosačky, grily či dokonca aj LEGO.

Predajňu PLANEO nájdeš v priemere na každom 30. kilometri.