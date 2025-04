Kendrick Lamar prepísal históriu. Stal sa prvým raperom, ktorý na jednom vystúpení zarobil cez 9 miliónov dolárov

Kendrick Lamar sa postaral o nový míľnik v dejinách rapu – počas úvodnej zastávky spoločného turné so SZA sa mu podarilo zarobiť viac než 9 miliónov dolárov za jediný koncert.

. @kendricklamar is officially the first rapper in history to gross over $9 million in a single concert as headlining or co-headlining artist, breaking @Eminem 's 2019 record in Melbourne.

Podľa údajov zverejnených organizáciou Touring Data priniesol otvárací koncert ich „Grand National Tour“, ktorý sa odohral v Bank Stadium v Minneapolise, celkový výnos 9 124 989 amerických dolárov. Tento výsledok vychádza zo 47 354 predaných vstupeniek, pričom všetky boli vypredané. Priemerná cena jedného lístka sa pohybovala na úrovni 192,70 dolára.

Navyše, tento koncert sa zapísal aj ako najväčší, čo sa týka účasti, v kariére oboch interpretov – Kendricka Lamara aj SZA.

.@kendricklamar and @sza earned their most attended concert of all-time on April 19, 2025, with 47,354 tickets sold at U.S. Bank Stadium in Minneapolis as part of the "Grand National Tour".