Posledná séria uzatvára temný príbeh Joea Goldberga – očarujúceho muža, ktorý sa za maskou šarmu skrýva ako sériový vrah.

Na platformu Netflix dorazila piata a zároveň finálová séria trilerového seriálu You. Má 10 epizód a uzatvára príbeh hlavného hrdinu Joea Goldberga. Je to na prvý pohľad sympatický a očarujúci muž, no v skutočnosti ide o sériového vraha, ktorý postupne zničí každú ženu, do ktorej sa zaľúbi.

V poslednej sérii sa Joe Goldberg (Penn Badgley) vracia do New Yorku ako verejne známa osobnosť a zároveň manžel miliardárky Kate Lockwood. Napriek snahe začať nový život sa opäť nechá strhnúť ďalšou posadnutosťou – tentoraz ide o Bronte, mladú spisovateľku, ktorej príchod odštartuje novú vlnu klamstiev, manipulácie a násilia.

Seriál vyvoláva rozporuplné reakcie. Podľa recenzentky z The Guardian sa tvorcovia ani v závere nedokážu jasne vyjadriť, či má byť Joe vnímaný ako kladná alebo záporná postava.

Jedno je však isté – finále ponúka napätie, nečakané zvraty a temnú psychologickú atmosféru. Divákov finále seriálu donúti premýšľať, kde presne leží hranica medzi láskou, posadnutosťou a šialenstvom.