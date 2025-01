Finále seriálu You si budeš môcť pozrieť ešte túto jar. Netflix zverejnil aj krátky teaser

Informácie k novej sérii oznámili na Instagrame.

Trilerový seriál You má za sebou 4 úspešné série. Posledná vyšla na jar roku 2023 a takmer na 2 roky presne si budeš môcť pozrieť záver napínavej série. Dátum premiéry zverejnila streamovacia platforma na Instagrame.

Hlavnou hviezdou psychologického thrilleru je Joe, ktorého stvárňuje Penn Badgley. Hrá na prvý pohľad sympatického a očarujúceho muža. V skutočnosti je to však sériový vrah, ktorý zabije každú ženu, do ktorej sa zaľúbi.

V štvrtej sérii sa predstavil s novou identitou Jonathana Moora, ktorý sa usadil v Londýne. Na konci tretej série totiž zabil aj vlastnú manželku, zahladil stopy a v USA ho vyhlásili za mŕtveho.

Krátky teaser na finále naznačuje, že piata séria bude opäť napínavá a plná zvratov. Dej by sa mal podľa lokality tiež vrátiť do New Yorku. „Vraciame sa tam, kde to všetko začalo. Finálna séria YOU prichádza 24 apríla,“ odkázali na záver ukážky tvorcovia.