Raper je novou tvárou prestížnej značky.

Americký raper Kendrick Lamar sa stal ambasádorom značky Chanel. Umelec sa stal novou tvárou kampane na okuliare, ktorú značka plánuje spustiť koncom tohto týždňa, informuje Hypebeast.

„Chanel má nadčasové dedičstvo. Keďže nevyrábajú oblečenie pre mužov, vedel som, že to budú okuliare,“ povedal umelec. Prezident prestížneho módneho domu Chanel Bruno Pavlovsky vidí v novej kampani na okuliare potenciál. „Silne veríme v okuliare a ich potenciál. Okuliare sú viac než len jednoduchým módnym doplnkom, súčasťou pôvabu Chanel a sú pravidelne viditeľné na dráhe. Ich všestranný štýl, hranie sa s domácimi kódmi, dodáva siluete konečnú podobu,“ povedal Pavlovsky.

Kendrick Lamar is Chanel’s new Brand Ambassador!🖤 pic.twitter.com/UN0dle5ZXd — Outlander Magazine (@StreetFashion01) April 21, 2025

Kendrickovi sa darí

Kendrickovi sa v tomto období naozaj veľmi darí. Okrem toho, že tento rok vystúpil na Super Bowle, sa teraz môže tešiť z najväčšieho počtu poslucháčov za mesiac v histórii Spotify.

Super Bowl určite zohráva dôležitú rolu v tomto úspechu a nárast jeho fanúšikov bude zrejme len ďalej rásť. Vďaka 88,8 miliónom rekordných poslucháčov predbehol aj Drakea, s ktorým má otvorený beef.

Pesničku Not Like Us venoval práve Drakeovi a ide o disstrack voči nemu. Kendrickovi sa nový Spotify rekord podarilo dosiahnuť krátko po jeho vystúpení na Super Bowle, kde sa predstavil v rámci ikonickej half-time show.

Kendrickovi sa na vystúpení podarilo prilákať viac ako 133 miliónov divákov, čím prekonal aj vystúpenie Michaela Jacksona z roku 1993.

