Americká speváčka Billie Eilish vystúpi s albumom Hit Me Hard and Soft.

Billie Eilish v rámci svojho svetového turné Hit Me Hard and Soft vystúpi vo viacerých európskych mestách. Jej špeciálnym hosťom a predskokanom bude uznávaný umelec Tom Odell, od ktorého môžeš poznať celosvetové hity, ako Another Love, Heal či Best Day Of My Life.

„Veľmi sa teším!“ napísal spevák v poste a poďakoval Billie Eilish za to, že s ňou môže vystúpiť. Billie Eilish v rámci svojho svetového turné vystúpi aj v pražskej O2 Aréne. Českí a slovenskí fanúšikovia sa na ňu môžu tešiť 1. júna 2025.

Americká speváčka Billie Eilish vydala už v poradí tretí album s názvom Hit Me Hard and Soft. Dátum vydania naplánovala na 17. mája. Svojich fanúšikov a sledovateľov na nový album navnadila už niekoľko dní predtým, keď postovala tajomné obrázky.

