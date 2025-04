Sara Rikas a Yzomandias spájajú sily v novej tanečnej piesni „Talk2me“. V klipe spolu predviedli nezameniteľný štýl

Kolaborácia, ktorá je pútavá nielen po zvukovej, ale aj vizuálnej stránke.

Mladá slovenská speváčka a jediná ženská členka labelu Milion Plus Sara Rikas vydala novú chytľavú skladbu s názvom „Talk2me“ v spolupráci s Yzomandiasom. Pieseň má jemný, ale tanečný beat, o ktorý sa postarala producentka Serafima Sokolova.

Vo videu, ktoré vyšlo na oficiálnom YouTube kanáli Milion Plus, Sara prepojila módu a štýl akoby inšpirovaný značkou Ricka Owensa, ale aj jeho manželkou Michèle Lamy – práve podľa nej má vo videu na čierno namaľované končeky prstov.

Intenzívnym a kreatívnym make-upom ešte viac zvýrazňuje atmosféru skladby, v ktorej spieva: „Pozri na moju tvár, baby, cez celý ten dav svieti – len na teba.“

Sara má už na konte niekoľko skvelých projektov, najznámejšími sú jej kolaborácie s českými rappermi. Sara prišla do Milion Plus so skladbou „Všade Vidíš Mňa“, na ktorej spolupracovala s jednou z hlavných tvárí labelu, Nik Tendom. Jej ďalšia pieseň „Iné Plemená“ s Viktorom Sheenom má na Spotify štyri milióny prehratí. Po novom sa objavila aj na poslednom Separovom albume s názvom NEVIEM.

O tejto talentovanej speváčke určite budeme počuť aj v budúcnosti a môžete od nej čakať veľké veci.