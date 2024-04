Billie Eilish vystúpi v Prahe. Ohlásila svetové turné k pripravovanému albumu

Turné sa v USA začína už v septembri tohto roka. V Európe speváčka vystúpi v roku 2025.

Billie Eilish v rámci svojho svetového turné Hit Me Hard and Soft budúci rok vystúpi aj v pražskej O2 Aréne. Českí a slovenskí fanúšikovia sa na ňu môžu tešiť 1. júna 2025.

„Billie Eilish späť v Prahe! Jedna z najväčších hviezd svetovej hudobnej scény sa na budúci rok vráti do pražskej O2 Arény, aby predstavila svoj najnovší album HIT ME HARD AND SOFT,“ informuje na Instagrame spoločnosť Live Nation.

Predpredaj lístkov sa v rámci Live Nation klubu začne už vo štvrtok (2. 5. 2024) ráno o 10.00 h. V sieti Ticketmaster a Ticketportal sa predaj lístkov začne v piatok (3. 5. 2024) rovnako o 10.00 h. Cena za lístok sa bude pohybovať vo výške od 1 250 Kč, v prepočte 49,65 eura.

Americká speváčka Billie Eilish vydáva už v poradí tretí album s názvom Hit Me Hard and Soft. Dátum vydania je naplánovaný na 17. mája.

Svojich fanúšikov a sledovateľov na nový album navnadila už niekoľko dní predtým, keď postovala tajomné obrázky. Nedávno spôsobila ošiaľ, keď si všetkých pridala do blízkych priateľov a odhalila im kúsok modrého štvorca z obalu nového albumu.

Na obale albumu je speváčka pod vodou, bosá a potápajúca sa pod bielymi drevenými dverami. Projekt bude obsahovať 10 trackov: Skinny, Lunch, Chihiro, Birds of a Feather, Wildflower, The Greatest, L’Amour De Ma Vie, The Diner, Bittersuite, Blue.

Podľa jej slov album zverejní naraz celý. „Nerobím single, chcem vám to dať všetko naraz,“ napísala na Instagrame. Na celej tvorbe ako producent sa podieľal aj jej brat a hudobný spolupracovník Finneas: „S Finneasom naozaj nemôžeme byť viac hrdí na tento album a absolútne sa neviem dočkať, kedy si ho vypočujete.“