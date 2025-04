Exmanžel Katy Perry ná na krku vážne obvinenia zo znásilnenia. Russel Brand musí ísť pred súd

Mal spôsobiť viaceré sexuálne zločiny.

Anglický komik a herec sa 2. mája predstaví pred britský súd. Čeliť bude obvineniam z dvoch znásilnení, pričom jedno z nich je orálne. Zodpovedný má byť aj za nemravný útok a dva sexuálne útoky, píše portál LA Times, ktorý sa odkazuje na vyjadrenia Metropolitnej polície v Londýne.

Zločiny sa mali odohrať ešte medzi rokmi 1999 a 2005. To, že mal na ženách páchať sexuálne násilie, vyšlo navonok v roku 2023, keď sa tomuto problému venoval portál The Sunday Times. Napísali o tom niekoľko článkov so svedectvami a na kanáli Channel 4 vydali aj dokument.

Pre médiá vtedy prehovorilo aj päť žien, ktoré mali byť jeho obeťami. Podľa ich slov doteraz prechádzajú terapiou. Vyšetrovatelia prípadu zároveň aj naďalej hľadajú ženy, ktoré môžu byť jeho ďalšími obeťami. Najnovšie sa voči hercovi vznieslo obvinenie, ktoré je posledným krokom pred súdnym procesom. Na súde sa dozvie finálny verdikt.

Russell Brand sa preslávil nielen v Británii, ale i v Hollywoode. Zahral si vo filmoch ako Forgetting Sarah Marshall či Get Him to the Greek. Svoj hlas prepožičal aj postavám v obľúbených animovaných filmoch Ja, zloduch či Hop.

Herca preslávil aj jeho vzťah s Katy Perry. So speváčkou boli manželmi dva roky v období rokov 2010 až 2012.