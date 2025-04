KVÍZ: Uhádni na slepej mape, kde sa nachádzajú najmenšie mestá Slovenska. Trafíš všetky?

Spoznáš na slepej mape najmenšie slovenské mestá?

To, že Bratislava je s takmer 500-tisícovým počtom obyvateľov najväčším mestom Slovenska, ti zrejme hovoriť nemusíme. Vieš však, ktoré mesto je podľa počtu obyvateľov tým najmenším na mape našej krajiny? V maličkom kúpeľnom mestečku Dudince žije len niečo málo cez 1 300 obyvateľov, čo z neho robí najmenšie slovenské mesto. Trúfneš si nájsť toto mestečko na našej slepej mape?

Medzi ďalšie maličké slovenské mestá patria napríklad Rajecké Teplice, Vysoké Tatry, Podolínec či Trenčianske Teplice. Hoci ide o skutočné malé mestá s počtom obyvateľov do 5 000, aj oni ukrývajú krásne prírodné či kultúrne bohatstvá. Čo tak si urobiť výlet do niektorého z miest, ktoré sme ukryli do našej slepej mapy?

