Ochrnutý muž, ktorý ako prvý dostal čip Neuralink od Elona Muska, odhalil, ako sa mu zmenil život.

Noland Arbaugh sa ešte v januári 2024 stal prvým človekom, ktorý si dal do mozgu nainštalovať „čip na čítanie myšlienok“. Urobil tak ako tridsaťročný, osem rokov po tom, čo ochrnul, a na tento úkon si zvolil práve zariadenie od neurotechnologickej spoločnosti Neuralink.

Hoci Neuralink nie je jediným mozgovým čipom, ktorý bol kedy úspešne implementovaný, svoju pozornosť priťahuje väčšmi kvôli jeho zakladateľovi, miliardárovi Elonovi Muskovi.

Napriek pozornosti, ktorú budí Elon Musk, Noland sa teraz pre BBC vyjadril, že v tejto situácii nie je dôležitý ani on, ani známy podnikateľ – ale veda.

„Ak by to všetko vyšlo, potom by som mohol pomôcť a byť účastníkom Neuralinku,“ podelil sa Noland o svoje myšlienky pred operáciou. „Ak by sa stalo niečo strašné, vedel som, že sa z toho poučia.“

Po ochrnutí nemal žiadne súkromie

Noland, pôvodom z Arizony, ochrnul pod plecia pri nehode, ktorá sa mu stala pri potápaní ešte v roku 2016. Jeho zranenia boli natoľko vážne, že sa bál, že už nikdy nebude môcť ani študovať či pracovať.

„Jednoducho nemáte žiadnu kontrolu, žiadne súkromie a je to ťažké,“ povedal.

„Musíte si zvyknúť na to, že sa musíte vo všetkom spoľahnúť na ostatných.“

Čip Neuralink sa snaží obnoviť zlomok jeho predchádzajúcej nezávislosti tým, že mu umožňuje ovládať počítač pomocou mysle. Zariadenie, ktoré mu bolo implementované do mozgu, tak doslovne prekladá jeho myšlienky a mení ich na počítačové príkazy.

Kvalita jeho života sa výrazne zlepšila

Noland dnes hovorí, že svoje schopnosti so zariadením dokázal zdokonaliť až do bodu, kedy môže hrať videohry a dokonca poraziť svojich kamarátov, „čo by nemalo byť možné, ale je“. Pred operáciou sa s miliardárom Tesly a šéfom SpaceX stretol a tvrdí, že cítil, že Musk je rovnako nadšený, že to rozbehne.

Hovorí však, že táto technológia je viac než len šéf a nepovažuje ju za „zariadenie Elona Muska“. Napriek tomu, že vedci mozgové čipy označujú za významný míľnik vo svete vedy a techniky, varujú, že predstavujú svoje vlastné riziká.

V rozhovore pre BBC zároveň dodal aj negatíva Neuralinku: „Akonáhle má čip prístup k veciam vo vašej hlave, skutočne nezostane jediná vec mimo osobného súkromia.“

Hoci je vynález skutočne prelomový, prvý muž, ktorému ho implementovali, prezradil aj určité nevýhody - napríklad konkrétnu poruchu, keď zariadenie stratilo kontrolu nad jeho počítačom a odpojilo sa od jeho mozgu. Po incidente sa bál, že sa čip stal nefunkčným a nebude možné ďalej ho využívať. Spojenie bolo našťastie opravené a vylepšené a Noland hovorí, že dúfa, že čipy postúpia ešte ďalej - možno mu pomôžu ovládať invalidný vozík či dokonca možno humanoidného robota.

Noland Arbaugh súhlasil, že štúdiu Neuralinku bude viesť šesť rokov. Po tejto dobe zostáva jeho budúcnosť neistá.