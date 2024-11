Ovládanie zariadení pomocou mozgu je jednou z tém, ktoré sa aktuálne riešia v kontexte obrovského technologického pokroku. V centre tohto futuristického nápadu stojí Elon Musk, ktorý vo svojej spoločnosti Neuralink vyrába mozgové implantáty.

Neuralink v marci na platforme X demonštroval, ako ich čip so systémom BCI (brain-computer interface) dokáže pomocou mozgových vĺn ovládať kurzor na počítači. Tento týždeň spoločnosť oznámila, že chystá testovanie novej funkcie, kedy by človek pomocou Neuralinku mohol ovládať robotické rameno. „Ide o dôležitý prvý krok k obnoveniu nielen digitálnej, ale aj fyzickej slobody,“ píše Neuralink v príspevku.

We’re excited to announce the approval and launch of a new feasibility trial to extend BCI control using the N1 Implant to an investigational assistive robotic arm.



This is an important first step towards restoring not only digital freedom, but also physical freedom. More info…