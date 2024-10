Noví humanoidní roboti od Tesly neboli autonómni. Vraj ich na diaľku ovládali ľudia, preriekol sa jeden z nich

Elon Musk predstavil na Tesla konferencii tzv. Optimusov, ktorí pripomínajú futuristický film. Optimus je robot, ktorý je navrhnutý tak, aby čo najlepšie napodobňoval človeka. Celá konferencia pripomínala sci-fi film s Willom Smithom – Ja, Robot.

Týchto „Optimusov“ prezentovali ako humanoidných robotov, ktorí sú plne autonómni. Roboti vošli do davu medzi ľudí, podávali nápoje hosťom, hrali s nimi hry aj tancovali. Zdanlivo najprekvapujúcejšie bolo, že dokonca vedeli rozprávať.

Playing charades with the Tesla Optimus robot last night. This is either the single greatest robotics and LLM demo the world has ever seen, or it's MOSTLY remote operated by a human. No in between. pic.twitter.com/vCqzk8DDdO