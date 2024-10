Konferencia We, Robot, ktorej názov odkazuje na sci-fi film s Willom Smithom Ja, Robot, sa uskutočnila vo Warner Bros studios v Kalifornii. Zatiaľ čo názov znie na prvý pohľad rafinovane, mnohých tento odkaz na apokalyptické povstanie robotov veľmi nepotešil. Internet totiž zaplavili videá týchto humanoidných robotov, ktorí sú podľa niektorých až príliš technologicky popredu.

Optimus je robot, ktorý je nadizajnovaný tak, aby čo najlepšie napodobňoval človeka. V budúcnosti by mal slúžiť ako domáci asistent, ktorý za teba uprace, postráži deti alebo uvarí. Jednoducho čokoľvek, čo dokáže aj človek. Musk odhaduje, že bude stáť medzi 20 až 30-tisíc dolárov.

Ľudia však nečakali, že Optimus dokáže aj pohotovo a sympaticky komunikovať. Na rôznych videách je vidieť, ako mnohí majú bežnú konverzáciu s týmito robotmi. Najviac zarážajúce bolo video, kde sa muž robota opýtal, čo je najťažšie na tom byť robotom. Optimus mu odpovedal: „Snažím sa naučiť byť takým človekom, ako ste vy. A to je niečo, o čo sa snažím každý deň viac a dúfam, že nám pomôžete sa tým stať.“ Na sociálnych sieťach to mnohých vystrašilo. „Takto začínal ten film (Ja, robot),“ písali v komentároch.

A conversation between Tesla Optimus bot and a human is the best thing you’ll see on the internet today.



