Kozmetická značka The Ordinary začala predávať vajcia. Reaguje tak na ich nedostatok

Hoci je značka The Ordinary známa vo svete skincare, svojich zákazníkov prekvapila, keď v jej predajniach našli vajcia.

The Ordinary na svojom Instagrame zdieľala príspevok, v ktorom predstavuje svoj nový produkt. Nejde však o kozmetické výrobky, ale o vajíčka. Značka tak reaguje na ich nedostatok. „Počuli sme, že NYC potrebuje vajíčka,“ napísali do príspevku. Dodali, že budú k dispozícii do vypredania zásob.

Zákazníkov lákajú na 12 vajíčok za 3,37 dolárov, čím chcú pomôcť obyvateľom New Yorku, ktorí sa sťažujú na vysoké ceny a prázdne regály. Ich nedostatok súvisí s vtáčou chrípkou.

Situácia je v Amerike naozaj alarmujúca. Kvôli vtáčej chrípke uhynula veľká časť populácie sliepok, čo spôsobilo aj prudký rast cien. USA sa snažia situáciu riešiť tým, že dovážajú vajcia z Turecka či Južnej Kórey. Krajiny v Európe, ako Poľsko či Dánsko, odmietli ich dodávanie.

The Ordinary sa preto rozhodla, že skúsi pomôcť a spojila sa s umeleckým kolektívom MSCHF a v rámci reklamnej kampane spustila predaj vajíčok priamo vo svojich predajniach. Hoci kozmetická značka nevyrieši problém s vajciami, u mnohých obyvateľov New Yorku sa jej podarilo získať uznanie.