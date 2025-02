Rodina z Kopaníc vyrába prírodnú kozmetiku, ich tržby dosahujú 640-tisíc €: „Používame látky, ktoré mnohé firmy ešte neobjavili“

Okolie im tvrdilo, že výrobou vlastnej kozmetiky a tinktúr sa neuživia.

Chceli len nájsť liečbu na boľavé kĺby či pigmentové škvrny a podarilo sa im vybudovať úspešnú značku, ktorú milujú (nielen) Slováci. Takto vznikla Panakeia®, domáca prírodná značka kozmetiky a výživových doplnkov, ktorú vyrába rodina Bundalovcov z Myjavských kopaníc.

Jej príbeh začal v roku 2019, keď otca Patrika Bundalu trápili problémy s kĺbmi a bežná liečba mu nepomáhala. Rozhodol sa to preto vziať do vlastných rúk a spomenul si na svoju babičku, s ktorou v detstve zbieral bylinky. Na záhrade vykopal koreň kostihoja, z ktorého spravil macerát a aplikoval ho na boľavé miesto.

Prvé „experimenty“ rodiny Bundalovcov, boli tinktúry (bylinné kvapky), ktoré vyrábali pre seba a svojich známych. Pozitívne ohlasy ich presvedčili, aby s výrobou pokračovali ďalej, a tak to aj spravili. V rozhovore so spolumajiteľom a synom Albertom Bundalom sa dozvieš, aké boli začiatky značky, ktoré ingrediencie priniesli na Slovensko a akým spôsobom sa testuje kozmetika.

„Známi tvrdili, že nás to nemôže uživiť“

Po domácich tinktúrach prišli na rad prvé pokusy o výrobu kozmetiky, pričom niektoré z prvých receptúr používajú dodnes. No Bundalovci prezradili, že spustenie značky nebolo také jednoduché.

„V tej dobe sme nevedeli ani, akým spôsobom uviesť takéto produkty na trh, hľadali sme rôznych dodávateľov alebo niekoho, kto nám poradí. V tom období sme sa aj stretli s predsudkami, mnoho ľudí nás odhováralo a vysvetľovalo nám, aké je to komplikované, hlavne s kozmetickými výrobkami. Naša rodina a známi doslova ‚gúľali očami‘, keď sme im oznámili, že by sme chceli v tomto segmente podnikať, vraj nás to nemôže uživiť,“ hovorí o začiatkoch Albert Bundala.

Otec Patrik Bundala a jeho syn Albert. Zdroj: panakeia

Rodina sa napriek tomu rozhodla, že v roku 2021 začnú výrobky predávať vo veľkom. Albert Bundala mal len 21 rokov, keď založil prvý e-shop značky Panakeia®. Spustil tak nielen rodinný biznis, ale aj svoju podnikateľskú kariéru.

„Keď som začínal tvoriť prvý e-shop, bol to môj maturitný ročník. Bolo to počas Covidu, takže sme mali online výučbu a ja som sa popravde sústredil hlavne na e-shop. Našiel som v tom obrovskú vášeň, či už v e-commerce alebo v marketingu. Začal som hltať každý podcast, kurz, webinár, konferencie a čo najviac sa vzdelával,“ vysvetľuje Albert.

Napriek tomu, že Alberta podnikanie bavilo, mnoho ľudí sa na neho pozeralo s nadhľadom: „Uvedomoval som si, že musím vedieť viac, aby som každému ukázal, že viem, čo robím. Niektorí z obchodných partnerov sa ma pokúšali aj školiť iba z dôvodu, že som mladý, aj keď niektorí vôbec nemali pravdu.“

„Kozmetiku vyrábame vo vlastnej výrobni“

Na e-shope Panakeia® si všimneš produkty, ktoré obsahujú bylinky ako lipkavec, akmella, šípky, kostihoj či bedrovník. Rodina objavila silu byliniek nielen pri riešení vlastných problémov, ale aj v literatúre a vedeckých štúdiách. Podľa ich slov bol výber bylín do produktov dlhodobý proces. To isté platí aj pre výrobu.

„Výroba začína už od vyhľadávania vhodných surovín, vždy sa sústredíme, aby mali certifikáty COSMOS alebo Ecocert. Veľmi problematické je aj vyhľadávanie vhodných obalov, ktoré majú európske certifikáty. Či už suroviny alebo obaly majú vysoké minimálne odbery a dlhú dobu dodania. Všetky naše produkty podliehajú správnej výrobnej praxi, majú riadnu certifikáciu, ktorá je potrebná k uvedeniu produktu na trh,“ vysvetľuje Albert Bundala.

Certifikácie obsahujú napríklad dermálne testy stability a konzervácie. Produkty na očné okolie alebo intímne partie, musia absolvovať ďalšie špeciálne testy predtým, ako pôjdu na trh.

„Všetky naše kozmetické produkty vyrábame vo vlastnej výrobni so zaškoleným personálom. Produkty, ktoré máme už dlhšie na trhu, dávame opätovne testovať do špecializovaných laboratórií, aby sme si boli istí, že naše produkty sú prvotriednej kvality, za ktorou si stojíme,“ objasňuje Albert.

Zdroj: PANAKEIA

Keďže Bundalovci vyrábajú kozmetiku ručne, niektoré produkty majú zložitejší proces výroby: „Určite produkty z našej luxusnej značky PANALUX obsahujú množstvo ingrediencií a množstvo aktívnych látok, ktoré majú svoje špecifiká, napr. pridávanie suroviny do výrobku pri určitej teplote. Ak by bola táto teplota prekročená, daná aktívna látka stráca svoju účinnosť.“

Albert Bundala nám prezradil, že najväčším hitom Panakeia® je produkt Kopaničiarska žehlička . Je to multifunkčné pleťové sérum, ktoré je vhodné pre všetky typy pleti a každý vek. Obsahuje extrakt Acmella, šípkový olej a opunciový olej. 🌿

Všetky kozmetické produkty vyrábajú sami „in-house.“ Výnimkou sú výživové doplnky, teda tinktúry, ktoré sa nemôžu vyrábať v kozmetických priestoroch, a tak ich dodávajú externí výrobcovia.

„Naši dodávatelia disponujú modernými technológiami na extrakciu, čo nám dáva konkurenčnú výhodu v kvalite tinktúr, keďže pri tomto procese dokážu dostať z bylín najväčšie možné množstvo aktívnych látok,“ vysvetľuje Albert Bundala.

Produkt Kopaničiarska žehlička. Zdroj: panakeia

Na Slovensku chcú byť „trendsettermi“

Albert Bundala vysvetlil, že ich cieľom je byť najinovatívnejší a najmodernejší: „Priamo v kozmetike sa to odzrkadľuje aktívnymi látkami, ktoré mnohé firmy ešte nezačali využívať. Snažíme sa byť práve takým ‚trendsetterom.‘“

Panakeia® priniesla na slovenský trh napríklad nekomedogénny rastlinný lipidový komplex Age-L22 alebo 100 % prírodný retinol RetiLife. Podľa Albertových slov, ako jediní využívajú vlastné maceráty bylín (výluh za studena), ako napríklad macerát lipkavca v edícii VRÁSKOŽRÚT.

„Snažíme sa čerpať zo svetových trendov, neustále sa vzdelávať, chodíme aj na rôzne svetové kozmetické konferencie ako napr. inCosmetics. Neustále hľadáme nové, inovatívne aktívne látky, ktoré ľudom môžu pomôcť s ich problémami,“ hovorí Albert o silných stránkach značky.

Pokračuje: „Čoraz viac ľudí vyhľadáva túto prírodnú alternatívu, pretože chcú obmedziť čo najviac chemických produktov. Tinktúry sú výživový doplnok a nikdy nenahradia lekársku starostlivosť, aj keď môžu dopomôcť k liečbe.“

Výrobky netestujú na zvieratách

Každý kozmetický výrobok Panakeia® prebieha testom v akreditovaných laboratóriách. Toto testovanie zohráva kľúčovú úlohu pri ochrane zdravia spotrebiteľov, zaručení bezpečnosti zložiek, podpore etických výrobných postupov či dodržania zákonom stanovených požiadaviek.

Certifikácia kozmetických výrobkov je kľúčová nielen pre záruku bezpečnosti a kvality, ale aj pre budovanie dôvery spotrebiteľov. Certifikácia garantuje, že kozmetické výrobky spĺňajú všetky stanovené normy a predpisy, čo zahŕňa aj ich bezpečnosť a účinnosť jednotlivých ingrediencií. Čo rozhodne oceníš na značke sú nielen certifikácie, ale aj fakt, že nie sú testované na zvieratách.

Zdroj: panakeia

„Zákaz testovania kozmetiky na zvieratách je v Európe platný už od roku 2004 pre kozmetické výrobky a od roku 2009 pre kozmetické zložky, tak to, že naše výrobky nie sú testované na zvieratách, hádam ani uvádzať nemusím. Samozrejme, produkty pred certifikáciou vyrobíme a skúšame, testujeme konzistenciu, prípadne účinky,“ potvrdzuje Albert.

Podľa slov Alberta je spokojnosť zákazníka na prvom mieste, či už je to kvalitou výrobku alebo rýchlym doručením: „Mimo toho je to určite udržateľnosť, avšak hľadíme aj na praktičnosť. Určite by som nemal zabudnúť na inovatívnosť, keďže tá je jedným z hlavných pilierov firmy.“

Na túto novinku sa môžeš tešiť

Ak ťa zaujala kozmetika Panakeia®, čoskoro pribudnú do bohatej ponuky SPF produkty, ktoré budú čisto prírodné a neprispievajú k ničeniu morského ekosystému.

„Tieto produkty vyvíjame 2 roky, stále sme neboli spokojní s bielym povlakom na pokožke, ktorý tieto prírodné filtre zanechávali. Nakoniec sme vyriešili aj tento problém a s radosťou tento rok uvedieme naše SPFka na trh,“ hovorí o novinke Albert.

Dodáva na záver: „Momentálne sme v 4 krajinách: Slovensko, Česko, Maďarsko a Rumunsko. Plánujeme však expandovať ďalej či už na Slovinsko, Chorvátsko alebo Taliansko.“

Panakeia® neponúka len skincare produkty pre každý typ pleti a výživové doplnky. Na ich e-shope nájdeš napríklad vlasovú kozmetiku, telové maslá, zubný prášok, parfémy, deodoranty či zvýrazňovače opálenia.