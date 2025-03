Cat eye, glazed nails aj pastelové farby. Tieto trendy v oblasti manikúry ovládnu jar a ty ich musíš skúsiť tiež

Tieto tipy si ulož – počas nasledujúcich týždňov ich iste oceníš.

Život je plný dôležitých rozhodnutí. A výber farby či dizajnu, ktorý bude zdobiť tvoje ruky počas nasledujúcich troch týždňov je bez pochýb jedným z nich. Večnú dilemu nad desiatkami farebných vzoriek či fľaštičiek s lakmi prežívame my a celkom iste aj ty.

Ktoré farby a dizajny budú trendovať nasledujúcim mesiacom? Tešiť sa môžeš na odvážne farebné kombinácie, elegantné dizajny aj nude tóny, ktoré sú stávkou na istotu v každej situácii. Inšpiruj sa našou čerstvou dávkou jarných dizajnov, ktoré si zamiluješ.

Mocha Mousse

Výber trendov na jar 2025 musíme otvoriť farbou roku, ktorou, ako iste vieš, je hnedá Mocha Mousse. Ako pre magazín Harper's Bazaar povedala nechtová dizajnérka Mazz Hanna, tento odtieň má všetko potrebné na to, aby sa stal totálnym hitom. „Mocha Mousse pôsobí upokojujúco a uzemňujúco, čo z nej robí prirodzený fit na nasledujúci rok,“ myslí si dizajnérka.

Ak si fanúšičkou teplých nude tónov, nechty vo farbe roku 2025 si môžeš vytvoriť aj doma. Medzi gél-lakmi nás zaujal lak značky NEONAIL v odtieni Love Your Nature. V prípade, že UV lampu nepoužívaš, podobný efekt dosiahneš aj s lakom od značky ESSIE v odtieni all checked out.

Cat eye

Počas nasledujúcich mesiacov uvidíš na mnohých nechtoch aj efekt trblietavý cat eye efekt pripomínajúci mačacie oko. Tento vzhľad sa dosahuje pomocou špeciálneho magnetického gél laku s obsahom drobných kovových čiastočiek. Súčasťou dizajnu je aj jemná línia umiestnená doprostred nechtu, ktorá vytvára efekt štrbiny mačacieho oka.

Vytvorenie takéhoto efektu pomocou gélového laku zvládneš aj doma. Potrebovať budeš okrem špeciálneho gél-laku aj magnetickú tyčinku, pomocou ktorej sa kovové čiastočky v laku usporiadajú do tebou vybraného vzoru. Keď budeš s výsledkom spokojná, nasleduje klasické „zapečenie“ v UV lampe.

Pastelové glazed nails

Ak si si v minulom roku aj ty obľúbila trend glazed donut nails, ktorý preslávila predovšetkým Hailey Bieber, nemusíš sa ho pustiť ani v 2025. Chrómový efekt uvidíme aj počas nasledujúcich mesiacov, dočká sa však jednej výraznej úpravy. Namiesto klasických krémových tónov na jar uvidíme predovšetkým svieže pastelové farby.

Absolútnym hitom bude pastelovo žltá, ktorá je ako stvorená na jarné mesiace. Čerešničkou na torte, a to doslova, bude minimalistické ovocné zdobenie. Nech už sa ale rozhodneš pre akúkoľvek pastelovú farbu, neurobíš krok vedľa.

Výrazné farby

Pri farbách ešte zostaneme. Ak si nekompromisnou zástankyňou nude odtieňov, tento bod pokojne preskoč. Červené, modré, zelené či dokonca zlaté nechty budú v roku 2025 zažívať svoj hype.

„Postupne dochádza k obrovskému posunu od béžových tónov k začleňovaniu farieb do každodenného života, či už ide o módu alebo domáci interiér, takže si myslím, že v roku 2025 uvidíme aj viac farebných nechtov,“ uviedla pre Who What Wear nechtová dizajnérka Iram Shelton. Podľa nej v nasledujúcich mesiacoch uvidíme viac žiarivo červených, zlatých či jablkovo zelených nechtov. Výhodou sýtych farieb, akou je napríklad červená, je, že sa skvelo hodia aj na krátke nechty.

3D nechty

Opäť nič pre milovníčky minimalizmu či Clean Girl Aesthetics. Počas nasledujúcich mesiacov ustúpi minimalistický dizajn nechtov do úzadia, aby dal priestor poriadne divokým 3D nechtom. Nechtová dizajnérka Mazz Hanna si myslí, že v roku 2025 budú prevládať originálne kombinácie farieb, textúr a motívov.

„Nechty budú viac reprezentovať osobnosť svojej nositeľky. Už teraz na sociálnych sieťach vidíme zábavné 3D akcenty, abstraktné vzory a rozmanité textúry,“ dodáva Iram Shelton, podľa ktorej aj malý 3D prvok dokáže oživiť inak nudnú manikúru.

3D prvky na nechty si môžeš vytvoriť pomocou modelačného gélu na nechty, podľa postupu na videu nižšie. Ak si chceš nechty urobiť doma, no na takýto postup si netrúfaš, pomôcť si môžeš už hotovými ozdobami.

