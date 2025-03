Tipy na výlety v Banskobystrickom kraji: Navštív 700-ročnú minciareň či mesto prezývané slovenská Verona

Ak premýšľaš nad výletom do Banskobystrického kraja, prinášame ti tipy, čo vidieť a kam ísť. Tieto miesta by si určite nemal/a vynechať pri návšteve tohto kraja.

Banskobystrický kraj ponúka naozaj mnoho - od nádhernej prírody a turistických chodníkov cez tajchy až po bohatú históriu a kultúrne pamiatky. Nedávno sme ti priniesli článok s reštauráciami či bistrami, ktoré sa oplatí navštíviť, no tento región ponúka oveľa viac než len chutné jedlo a gastronomické zážitky.

Ak potrebuješ uniknúť pred ruchom mesta, načerpať novú energiu alebo stráviť svoje voľné dni aktívnym pohybom v prírode, určite navštív niektorý z našich tipov. Stojí to za to.

Pustý hrad (Zvolen)

Táto unikátna hradná zrúcanina sa nachádza nad sútokom riek Hron a Slatina (Zvolen). Pustý hrad (naz. aj Starý Zvolenský hrad) nie je len pre tých, ktorí majú radi históriu, ale je skvelou možnosťou aj pre milovníkov či milovníčky turistiky. Okolie hradu totiž ponúka niekoľko turistických trás so skutočne krásnymi výhľadmi.

Hrad sa delí na dve časti - Dolný a Horný hrad (medzi nimi je spojovacia časť dlhá až 400 metrov). Svojou rozlohou sa mu podarilo zaradiť medzi najväčšie hradné zrúcaniny aj v strednej Európe a dokonca predbehol aj Spišský hrad.

Haličský zámok (obec Halič)

Haličský zámok je jednou z najkrajších historických dominánt Banskobystrického kraja a je zapísaný aj v zozname národných kultúrnych pamiatok. Renesančno-barokový zámok prešiel úplnou rekonštrukciou a nájdeš ho priamo nad obcou Halič, len kúsok od mesta Lučenec. Bol postavený už v 16. storočí a pôvodne išlo o renesančný kaštieľ, ktorý si avšak neskôr prešiel zmenami, prestavbami a tiež aj rôznymi vlastníkmi.

Zámok ti ponúka mnoho krás vrátane priekopy, barokovej fontány či parku, ktorý je vhodný na romantické prechádzky. Zámok v súčasnosti slúži aj ako 4-hviezdičkový hotel, takže je dobrou možnosťou aj na víkendový pobyt.

Mesto Banská Štiavnica

O Banskej Štiavnici si už určite počul/a, ale ak si toto historické mesto v srdci Slovenska aj napriek tomu ešte stále nenaštívil/a, musíš to napraviť - mesto je zapísané v UNESCO. Mnohí toto mesto prezývajú aj slovenská Verona. Banská Štiavnica je známa nielen svojou baníckou históriou, ale aj kultúrnym dedičstvom, ťažbou kovov či Baníckou akadémiou, ktorú založila Mária Terézia.

Banícke mesto je právom považované za jedno z najkrajších miest na Slovensku a je to presne to miesto, ktoré raz navštíviš a úplne si ho zamiluješ vďaka jeho atmosfére. Štiavnica má čarovné historické centrum s úzkymi uličkami, historickými budovami a krásnou okolitou prírodou. Ak sa rozhodneš túlať uličkami mesta, určite nezabudni na Ružovú ulicu.

Ružová ulica Zdroj: Refresher / Sofia Angušová

Odporúčame ti tieto miesta a historické pamiatky v Banskej Štiavnici:

Králický vodopád (Králiky)

Ide o najväčší vodopád v oblasti Kremnických vrchov (neďaleko obce Králiky) pri Banskej Bystrici, ktorý nájdeš v chránenej časti Králická tiesňava a nachádza sa v nadmorskej výške 650 metrov. Tento malebný vodopád je skrytý v lesoch a je obľúbeným miestom pre turistov, pretože ponúka aj krásnu turistickú trasu, ktorou sa dostaneš priamo k vodopádu. Trasa nie je vôbec náročná, takže ju zvládne skutočne každý.

Harmanecká jaskyňa (Banská Bystrica)

Harmanecká jaskyňa je považovaná za jednu z najkrajších jaskýň, ktoré na Slovensku máme - nájdeš ju v Kremnických vrchoch (neďaleko obce Harmanec). Nachádza sa v nadmorskej výške 821 metrov a pre návštevníkov je v jaskyni sprístupnených viac ako 1 km chodníkov.

Zdroj: hotel-encian.sk

Je známa svojou skutočne bohatou kvapľovou výzdobou, ktorá je prevažne v bielej farbe, a jaskyňa sa pýši bohatým výskytom mäkkého sintra. Do Harmaneckej jaskyne môžeš zavítať od mája do októbra, mysli ale na to, že je v pondelok zatvorená. Predtým, ako vyrazíš na výlet, pozri si jej otváracie hodiny.

Mesto Kremnica

Kremnica je malebné historické mesto nachádzajúce sa na strednom Slovensku s bohatou históriou spojenou s ťažbou zlata a mincovníctva. Ak budeš v Kremnici počas leta, určite si nenechaj ujsť festival humoru a satiry - Kremnické gagy, ktoré sa každoročne konajú v auguste už od roku 1981.

V meste nájdeš aj krásne námestie (naz. aj Štefánikovo námestie), ktoré je obklopené historickými budovami vrátane Mestskej radnice, Morového stĺpu či Mincovne. Pri návšteve Kremnice nezabudni navštíviť expozíciu v Mincovni, ide o našu štátnu mincovňu, ktorá vyrába mince neuveriteľných 700 rokov - bola založená kráľom Karolom I. v roku 1328.

V Kremnici ti odporúčame vidieť:

Vígľašský zámok (Vígľaš)

Ako náš posledný tip ti odporúčame navštíviť Vígľašský zámok nachádzajúci sa v obci Vígľaš, je to kúsok od Zvolena. Zámok je úplne rekonštruovaný a pre návštevníkov je k dispozícii aj prehliadka, ktorá je doplnená aj zaujímavým výkladom sprievodcu. V roku 2014 prešiel rekonštrukciou a bol zmenený na luxusný hotel The Grand Vígľaš. Okrem možnosti ubytovania sa na zámku v jeho historických izbách si môžeš užiť aj wellness.

Zdroj: grandviglas.com

Zámok je obklopený prírodou, nachádza sa na výbežku kopca Javorie, takže ti odporúčame aj prechádzky v okolí, ktoré ponúkajú krásne scenérie a výhľady.