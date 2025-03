Vedia mladí ľudia, aké nástrahy so sebou nezáväzný sex prináša?

Sexuálny život je prirodzenou a dôležitou súčasťou života, či už si vo vzťahu, alebo si single. Pričom tá druhá skupina to má bezpochyby o čosi náročnejšie. Nezáväzný sex so sebou totiž okrem nechceného tehotenstva či psychických a emocionálnych následkov prináša aj riziko prenosu pohlavných chorôb.

V otázke sexuálneho zdravia jednoznačne platí – čím menej partnerov, tým menšia pravdepodobnosť komplikácií.

Pojmy ako situationship, one-night stand či friends with benefits ti vysvetľovať určite nemusíme. Etablovali sa nielen do nášho slovníka, ale aj života a stali sa akousi náhradou tradičných vzťahov, a to najmä pre ľudí, ktorí sa zatiaľ nechcú viazať, alebo nezáväzné vzťahy uprednostňujú jednoducho z dôvodu, že ešte nenašli ten pravý.

V tomto článku si prečítaš: Ako vyzerá sexuálny život mladých Slovákov.

Ako vnímajú riziko pohlavne prenosných chorôb a neplánovaného tehotenstva.

Či od partnerov žiadajú testy.

Pred akými rizikami spoľahlivo chráni kondóm a kedy naopak nestačí.

Ako by mala vyzerať zodpovedná ochrana a prevencia.

Kedy je podľa lekára očkovanie proti HPV najúčinnejšie.

Mladí nezadaní si príležitostných partnerov často hľadajú na online zoznamkách. Sú však aj takí, ktorí si vystačia sami, alebo tí, ktorí styk mimo vzťahu razantne odmietajú. Na Instagrame sme sa v ankete našich čitateľov opýtali, ako riešia svoj sexuálny život, keď sú single. „Nijak, intimita a sex podľa mňa patria iba do vzťahu. Má to potom lepší efekt,“ hovorí Dominik. Rovnaký pohľad má na vec aj Ali. „Sex patrí do vzťahu, takže nemám pohlavný styk len tak na jednu noc,“ vysvetľuje. Ozvali sa nám aj ľudia, ktorí sa počas single obdobia sústredia výlučne na prácu alebo štúdium a príležitostné vzťahy vôbec nevyhľadávajú.

Sex rieši cez Tinder

Karin je po štvorročnom vzťahu nezadaná už približne pol roka. Ako nám prezradila, žije v zahraničí a sex rieši cez Tinder. „Samozrejme, neboli to jednorázovky. Vybrala som si jedného stáleho partnera, ale nie sme vo vzťahu,“ prezradila. Karin priznáva, že od žiadneho partnera zatiaľ testy nevyžadovala, ona si ich však pre istotu nechala urobiť, aby sa ubezpečila, že je všetko v poriadku. Pri sexe používa kondóm a ochranu pred otehotnením so stálym priateľom v minulosti riešila antikoncepciou.